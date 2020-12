Grâce à ce programme entièrement automatisé, les systèmes de gestion du trafic aérien sont alertés jusqu'à huit heures en avance de conditions climatiques exceptionnelles pour une meilleure sécurité et une meilleure utilisation de l'espace aérien.

OTTAWA, Ontario, 8 décembre 2020 /CNW/ - La Federal Aviation Administration des États-Unis (FAA), l'autorité américaine de l'aviation civile, a recours à Solace et à sa plateforme leader de diffusion et de gestion des événements pour la collecte et la distribution efficace et en temps réel des informations nécessaires au fonctionnement de leurs systèmes météorologiques NextGen. Ces systèmes se composent des « Common Support Services - Weather » (CSS-Wx) et du « NextGen Weather Processor » (NWP). La plateforme de traitement des systèmes météorologiques NextGen prend en charge l'identification des contraintes de flux de trafic et des dangers en route. Elle fournit également la traduction des informations météorologiques nécessaires à la prévision d'obstructions en route et de contraintes de capacité de l'espace aérien, et ce, jusqu'à huit heures en avance.

Selon le site Web de la FAA, « le NWP combine les informations issues de radars météorologiques, de satellites environnementaux, de la foudre et d'observations météorologiques (effectuées depuis des stations de surface et des avions) avec les résultats du modèle de prévision numérique de la NOAA, l'objectif étant de générer de meilleurs produits à destination de tous les utilisateurs FAA et de tous les acteurs du National Airspace System (NAS). »

L'application de la technologie Solace aux systèmes météorologiques NextGen est un exemple du NAS Enterprise Message Service (NEMS) de la FAA, soit l'implémentation d'un middleware orienté messages plus communément appelé « System Wide Information Management » (SWIM) dans l'aviation. Reposant sur la technologie Solace, le NEMS est un système destiné à l'ensemble du NAS. Il fournit le backbone pour le partage de données numériques dans le cadre des nombreuses initiatives NextGen.

Toujours selon le site Web de la FAA, « le SWIM permet d'améliorer notre connaissance commune de la situation et l'agilité du NAS, et ce, dans le but de transmettre des informations pertinentes aux bonnes personnes et au bon moment. Le SWIM est une infrastructure offrant un point d'accès unique pour les données de l'aviation, dans lequel les fournisseurs de données n'ont qu'à publier leurs informations une seule fois pour que les utilisateurs y accèdent à l'aide d'une connexion unique. »

En particulier pour les systèmes météorologiques NextGen, PubSub+ se charge de la gestion des différents formats de données et s'assure de la distribution en temps réel des données météorologiques via le NWP Aviation Weather Display (AWD) vers des systèmes tels que le Time-Based Flow Management (TBFM) et le Traffic Flow Management System. Ces systèmes, qui interagissent aussi avec le Common Support Services-Weather (CSS-Wx), traitent d'énormes quantités de données météorologiques afin de produire des informations à même d'aider les responsables du trafic aérien à prendre des décisions relatives à la sécurité et à une utilisation optimale de l'espace aérien, en particulier par mauvais temps.

Avantages des systèmes météorologiques NextGen :

Avec leur traduction de pointe, ces systèmes permettent aux responsables du trafic aérien de collaborer pour une utilisation plus efficace et stratégique de l'espace aérien, réduisant ainsi significativement les délais causés par la météo.

Ils fournissent un compte-rendu continu des conditions météorologiques conforme aux exigences du domaine de l'aviation.

Ils traduisent avec fiabilité les conditions météorologiques en contraintes de l'espace aérien afin de faciliter la prise de décision relative au trafic aérien.

Ils permettent un fonctionnement sécurisé, opportun et efficace du National Airspace System (NAS), quelles que soient les conditions météorologiques.

Ils renforcent les différents programmes météorologiques de la FAA grâce à des capacités communes.

« Nous sommes ravis de collaborer avec la FAA afin de renforcer la sécurité aérienne pour les voyageurs, d'optimiser l'espace aérien à disposition et d'aider les compagnies aériennes à opérer plus efficacement », explique Denis King, PDG de Solace. « Nous sommes fiers de constater que le programme météorologique NextGen tire parti des bases solides établies par le SWIM du NAS Enterprise Messaging Service, que la FAA a mis en place à l'aide de PubSub+, notre plateforme de diffusion et de gestion des événements. Nous avons hâte de collaborer encore plus étroitement avec eux afin d'exploiter davantage ces bases solides pour d'autres utilisations NextGen. »

