La technologie Hi4 de GWM fait ses débuts dans le tout nouveau VUS intermédiaire de HAVAL

BAODING, Chine, 25 avril 2023 /CNW/ - Le 18 avril, le nouveau VUS intermédiaire à énergie nouvelle de GWM HAVAL (surnommé le « Dragon redoutable MAX » sur le marché chinois) a été présenté en première mondiale à l'événement Auto Shanghai 2023 et a attiré l'attention de tous les participants au salon.

Ce VUS à énergie nouvelle de HAVAL est le premier modèle de GWM à intégrer la technologie Hi4. Parce qu'il est le premier modèle de la famille de produits à énergie nouvelle GWM de HAVAL, ce véhicule se positionne comme un VUS familial intelligent à énergie nouvelle. Le VUS a un empattement de 2,8 mètres et la conception de son extérieur affiche plus de caractéristiques de VE.

Qiao Xinyu, directeur général adjoint du marketing de HAVAL a indiqué lors du lancement que le véhicule fera son apparition sur le marché chinois en mai. Grâce à la nouvelle technologie Hi4, ce véhicule est nettement plus performant, économique et fiable.

Le chef des produits de HAVAL a dévoilé le rendement du véhicule au Salon de l'auto : dans un essai de simulation de scénarios réels menés en Chine avec des consommateurs, sa consommation globale de carburant selon la norme Worldwide harmonized Light vehicles Test Cycles (WLTC) n'est que de 1,78 L/100 km pour une vitesse d'accélération de 0 à 100 km/h de 6,8 secondes.

GWM a mis au point la technologie Hi4 à partir des concepts de performance et d'efficacité. Il s'agit d'une nouvelle technologie hybride combinant des fonctions intelligentes et un système d'entraînement à quatre roues motrices. Hi4 signifie Hybrid Intelligent 4WD (hybride intelligent à quatre roues motrices). Il utilise une conception à deux moteurs avec des connexions parallèles et en série entre les essieux avant et arrière, ce qui permet d'atteindre à la fois les performances d'un système à quatre roues motrices et l'efficacité énergétique d'un système à deux roues motrices.

La technologie Hi4 peut également être combinée au système iTVC (Intelligent Torque Vector Control - commande vectorielle de couple intelligente) et au Intelligent Energy Management System (système intelligent de gestion de l'énergie) de GWM pour assurer le fonctionnement efficace du système d'alimentation du véhicule dans toutes les plages de vitesses et tous les scénarios. Les consommateurs bénéficient donc d'un véhicule à la fois puissant et moins énergivore.

En ce qui concerne la gestion de la consommation d'énergie, les modèles équipés de la technologie Hi4 peuvent basculer dynamiquement dans neuf modes de conduite en fonction de différentes conditions de fonctionnement. De cette façon, le véhicule utilisera toujours le mode de conduite optimal pour réduire sa consommation d'énergie, peu importe le scénario de conduite.

Le 20 avril, GWM a organisé un essai de conduite à son siège social de Baoding pour permettre aux médias invités de faire l'expérience de ses produits et technologies d'énergie nouvelle en général. Un véhicule doté de la technologie Hi4 peut faire appel au système iTVC pour identifier intelligemment différents scénarios de conduite, puis rapidement répartir et régler dynamiquement le couple entre les essieux avant et arrière. Cela permet de s'assurer que le véhicule maintienne sa puissance dans tous les scénarios de conduite. Par exemple, si le véhicule démarre en douceur sur un sol plat, la puissance peut être répartie entre les essieux avant et arrière, ce qui entraîne une accélération plus rapide par rapport aux systèmes à deux moteurs traditionnels.

Après l'essai de conduite, les représentants des médias participants ont reconnu la performance du véhicule en matière d'accélération, sa stabilité à haute vitesse sur l'ovale, ainsi que la force de la technologie Hi4, qui devrait être lancée sur les marchés étrangers dès que possible.

