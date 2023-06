Le constructeur automobile allemand procède à l'essai pilote d'une nouvelle technologie au sein de sa série de piles à hydrogène

ROLLE, Suisse, le 15 juin 2023 /CNW/ - Garrett Motion Inc. (Nasdaq : GTX), un chef de file de l'industrie automobile qui se distingue sur le plan technologique, soutient l'engagement de BMW Group à concevoir des véhicules à pile à hydrogène à émission nulle équipés d'un compresseur électrique pour pile à hydrogène mis au point par l'équipe de recherche et développement de Garrett. BMW Group a récemment annoncé qu'elle mettra à l'essai la deuxième génération de sa transmission à pile à hydrogène dans une petite série de véhicules BMW iX5 Hydrogen, propulsée par le compresseur modulaire pour pile à hydrogène de nouvelle génération de Garrett pour les véhicules électriques à pile à hydrogène.

Le véhicule à pile à hydrogène BMW iX5 Hnydrogen, équipé du compresseur pour pile à hydrogène de pointe de Garrett Motion. (PRNewsfoto/Garrett Motion)

« Au cours des quatre dernières années, nous avons travaillé en étroite collaboration avec BMW Group pour mettre au point un compresseur pour pile à hydrogène de pointe adapté aux besoins précis de l'entreprise. Ces efforts aboutiront à un essai en profondeur sur la route plus tard cette année », a déclaré Craig Balis, vice-président et chef des technologies de Garrett. « Nous sommes fiers de nous associer à BMW Group pour soutenir le véhicule à pile à hydrogène iX5 Hydrogen à émission nulle. C'est le résultat des investissements continus de Garrett dans les nouvelles technologies conformément à notre engagement d'être à l'avant-garde des systèmes de propulsion alimentés à l'hydrogène. »

Le compresseur d'air électrique pour véhicules électriques à pile à hydrogène de Garrett est une technologie essentielle du système de piles à hydrogène du BMW iX5 Hydrogen. Les piles à combustible produisent de l'électricité sur demande pour répondre aux besoins des moteurs électriques grâce à une réaction électrochimique entre l'hydrogène et l'oxygène dans l'air acheminé dans l'assemblage de piles à combustible. Pour créer cette réaction de façon efficace, et pour produire une puissance de sortie maximale, l'assemblage de piles à combustible est alimenté par une circulation d'air et une pression optimales, au besoin. Le compresseur d'air électrique à haut rendement de Garrett assure efficacement la circulation d'air nécessaire pour optimiser la densité de puissance et la puissance du système de piles à hydrogène. Il maximise également l'efficacité et la durabilité de la pile à hydrogène tout au long de la durée de vie du véhicule, dans un boitier très compact. Plus précisément, pour cette application, un nouveau détendeur à turbine, conçu pour récupérer l'énergie résiduelle du point de sortie de la pile à hydrogène, favorise une réduction de 20 % de la consommation d'électricité pour la compression de l'air, par rapport aux compresseurs pour pile à hydrogène conventionnels.

« Garrett est un pionnier dans le domaine de la technologie des compresseurs pour pile à combustible à alimentation électrique et à hydrogène. L'entreprise possède des années d'expertise démontrée dans la production et l'expérience de conduite. La prochaine génération repose sur une tradition de conception et d'ingénierie révolutionnaires, y compris notre propre moteur électrique à haute vitesse, l'électronique de puissance et nos commandes de pointe », a déclaré M. Balis.

Au cours de la phase de développement, le BMW iX5 Hydrogen et ses principales composantes, y compris le compresseur électrique pour pile à combustible et son onduleur, ont été mis à l'épreuve dans des conditions difficiles sur le plan de la température, de l'humidité et des niveaux de vibration. Ces efforts reflètent l'engagement de BMW Group à offrir des solutions de mobilité propre au moyen d'une gamme de systèmes d'entraînement carboneutres qui assurent un rendement fiable dans toutes les conditions climatiques.

Les compresseurs modulaires électriques pour pile à hydrogène de haute performance de Garrett s'appuient sur l'expertise en aérodynamisme de l'entreprise et fonctionnent à des vitesses supérieures aux normes de l'industrie, soit au-delà de 150 000 tr/min.

La gamme de compresseurs électriques pour pile à hydrogène de Garrett peut être configurée pour s'adapter aux groupes motopropulseurs électriques alimentés à l'hydrogène des véhicules de tourisme et des véhicules commerciaux et pour répondre aux nombreuses applications industrielles. Les compresseurs pour pile à combustible de 400 volts et de 800 volts de l'entreprise sont dotés de coussinets autolubrifiants en aluminium de pointe qui favorisent une performance exceptionnelle sur le plan de l'efficacité et du bruit, en évitant la contamination.

Garrett Motion est un pionnier de l'industrie dans le domaine des compresseurs électriques pour pile à hydrogène, dont la première génération a été mise au point à l'interne et mise à l'essai dans un véhicule à passagers dès 2016.

Pour en savoir plus sur la technologie de compresseur pour pile à hydrogène de Garrett cliquez ici .

À propos des véhicules électriques à pile à combustible (VEPC) alimentés à l'hydrogène

Les VEPC n'émettent aucune émission d'échappement et tirent parti d'un groupe motopropulseur entièrement électrifié où l'énergie est stockée sous forme d'hydrogène dans un réservoir à haute pression, contrairement à une batterie. Les assemblages de piles à hydrogène créent de l'énergie électrique grâce à une réaction électrochimique entre l'hydrogène et l'oxygène, fournissant de l'énergie sur demande aux moteurs d'entraînement électriques. La réaction crée de l'électricité, le seul « échappement » étant de petites quantités de chaleur et d'eau non contaminée.

De plus, les VEPC n'ont pas besoin de batteries lourdes et riches en minéraux qui sont sujettes à l'inflation des prix, et la durée de recharge est semblable à la durée du ravitaillement des groupes motopropulseurs fonctionnant au diesel ou à l'essence. On parle de minutes, et non d'heures comme dans le cas des véhicules électriques à batterie (VEB). Ces aspects des véhicules alimentés à hydrogène se révèlent particulièrement bénéfiques pour les véhicules plus lourds comme les VUS, les camions légers, les véhicules commerciaux et les applications hors route.

Les changements aux politiques mondiales, les progrès de la technologie des piles à combustible et la réglementation plus stricte des émissions ont contribué à l'intérêt croissant pour les véhicules électriques alimentés à hydrogène. Selon le Conseil de l'hydrogène, un financement de plus de 500 milliards de dollars a été octroyé à de nouveaux projets de production d'hydrogène au cours des deux dernières années seulement.

À propos de Garrett Motion Inc.

Garrett Motion est un chef de file au sein du secteur de l'automobile qui se distingue sur le plan technologique depuis plus de 65 ans. Les technologies de pointe de l'entreprise contribuent à réduire les émissions, à atteindre la carboneutralité et à recueillir des renseignements sur les véhicules. Reconnue pour son leadership mondial dans le domaine de la turbocompression et ses percées en ingénierie, l'entreprise met au point des technologies transformatrices qui favorisent le développement de véhicules moins polluants, plus efficaces et plus connectés. Son portefeuille comprend les premiers électro-compresseurs turbo électriques à pile à combustible hautement efficaces, ainsi que des systèmes de propulsion et de gestion thermique pour les véhicules électriques à batterie, entre autres produits pour les véhicules de tourisme et les véhicules commerciaux pour l'autoroute et les applications hors route. Garrett compte cinq centres de recherche et développement, 13 installations de fabrication et 9 300 employés répartis dans 180 pays. Sa mission consiste à permettre à l'industrie du transport de redéfinir et de faire progresser les déplacements. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le www.garrettmotion.com .

