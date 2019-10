La TD ouvre le Centre de fusion à Toronto

Le Centre donne à la Banque plus de moyens pour se défendre contre les menaces mondiales tout en attirant des talents de premier plan en cybersécurité

TORONTO, le 31 oct. 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, le Groupe Banque TD (TD) a annoncé l'ouverture du Centre de fusion TD, une installation ultramoderne de 9 000 pieds carrés située au centre-ville de Toronto - un centre d'opérations conçu pour améliorer la détection et la prévention des menaces de l'entreprise, repérer de manière proactive les nouvelles menaces et faciliter les interventions en cas d'incident pour l'entreprise.

Le Centre de fusion TD est une étape importante de l'évolution des efforts constants que fait la TD pour mettre en œuvre des innovations pertinentes qui contribuent à protéger nos actifs ainsi que la confidentialité, la sécurité et la confiance de nos clients. Une équipe multidisciplinaire dont les membres s'occupent de cybersécurité, de gestion de la fraude, d'intervention à la suite d'incidents, d'enquêtes, de sécurité physique, de questions juridiques et de conformité est installée au Centre et collabore pour élaborer une approche commune pour la gestion des menaces.

« Protéger la confiance de nos clients est une de nos grandes priorités, explique Clark Smith, chef, Gestion des menaces et de la cyberfraude à la TD. Réunir des experts aux compétences diverses de toute l'entreprise nous aidera à améliorer l'efficacité de l'information et de la détection, à intervenir plus rapidement en cas d'incident et à mettre en place des mesures correctives avec plus de rapidité et d'efficacité; nous croyons que tout cela nous permettra de mieux prédire les cybermenaces et d'être plus proactifs face à leur évolution constante. »

Le Centre de fusion TD

En plus de réunir sous un même toit des équipes responsables de la gestion des menaces, le Centre est aménagé selon le tout nouveau design de la TD et comprend des outils et des fonctions conçus pour favoriser la collaboration et l'innovation interéquipes. En voici quelques exemples :

Salle de recherche et de validation des analyses en automatisation du développement (DART) : Cette salle est conçue pour reproduire l'environnement actuel des TI de la TD pour aider les enquêteurs à simuler des attaques et à faire de l'ingénierie inverse dans le cadre d'une analyse de logiciel malveillant, sans nuire à l'environnement réel de la TD. Comme cette salle a été aménagée sur les lieux, les équipes peuvent mettre en pratique leurs nouvelles connaissances en temps réel.





L'équipe des enquêtes de la TD examine les cybermenaces potentielles. Dans la salle des enquêtes, l'équipe analyse les faits et établit la chaîne de possession tout en menant des cyberenquêtes - une étape déterminante pour bâtir une défense contre les pirates informatiques.

Favoriser le talent et l'innovation

Dans le cadre des efforts constants que fait la Banque pour attirer et encourager des talents en cybersécurité, la TD continue de recruter et de former la prochaine génération d'experts. Dernièrement, la TD a fait équipe avec Toronto Finance International et le Collège Seneca pour élaborer le curriculum d'un nouveau programme de cybersécurité et de gestion des menaces. En 2018, la TD a été la première banque canadienne à se joindre à l'Institut canadien sur la cybersécurité, un centre pour la recherche et la collaboration en cybersécurité situé à l'Université du Nouveau- Brunswick.

En 2017, la TD a annoncé l'ouverture du Laboratoire d'innovation TD à Tel-Aviv, en Israël - une première pour une banque canadienne - pour profiter de l'une des principales pépinières d'experts en cybersécurité du monde. Depuis l'ouverture du Laboratoire, l'équipe d'Israël a réalisé des gains d'efficacité et a apporté des innovations qui ont permis de solidifier le cyberécosystème tout entier de la Banque.

