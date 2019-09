La TD donne aux titulaires de carte de crédit plus de contrôle et de confiance grâce à une fonction de sécurité inédite au Canada

Une nouvelle fonction donne aux titulaires de carte la possibilité de bloquer et de débloquer les cartes de crédit sur demande, tant pour les opérations à l'étranger qu'au pays.

TORONTO, le 17 sept. 2019 /CNW/ - La TD a annoncé aujourd'hui le lancement de nouvelles fonctions de contrôle des cartes pour toutes les cartes de crédit personnelles Visa TD, notamment une fonction inédite au Canada qui permet aux titulaires de cartes de crédit de bloquer temporairement, au moyen de l'appli TD, leurs cartes de crédit canadiennes contre tout paiement en personne à l'étranger.

« Les fonctions de contrôle de carte peuvent aider nos clients à avoir l'assurance que leurs cartes de crédit ne seront pas utilisées à mauvais escient, tout en minimisant les inconvénients liés à l'annulation ou au remplacement d'une carte temporairement égarée, a déclaré Katy Boshart, première vice-présidente, Cartes de crédit canadiennes, TD. En outre, notre nouvelle fonction de blocage des achats internationaux offre encore plus de sécurité et de tranquillité d'esprit, puisque les titulaires de cartes de crédit de la TD peuvent prévenir l'utilisation non autorisée de leurs cartes aux points de vente en personne à l'étranger. »

En plus de la nouvelle fonction de blocage des achats internationaux, les titulaires de cartes de crédit personnelles de la TD profitent de la fonction de blocage de carte, qui permet de bloquer temporairement l'accès à un compte, éliminant ainsi le stress éprouvé lorsqu'ils ne trouvent pas immédiatement leur carte de crédit. Une fois que la carte est bloquée, les titulaires de carte ne peuvent pas faire de nouveaux achats ou payer avec leur portefeuille numérique, mais les paiements préautorisés sont maintenus. Dès que la carte est retrouvée, le blocage temporaire peut être aisément retiré, évitant aux clients le tracas de signaler le vol ou la perte de leur carte de crédit.

Les fonctions de contrôle des cartes sont offertes pour toutes les cartes de crédit personnelles Visa TD et sont accessibles dans l'appli mobile TD (Canada), qui se classe au premier rang pour l'engagement client parmi les applications canadiennes spécialisées dans les services bancaires de détail, selon App Annie, une entreprise de la Silicon Valley spécialisée dans l'analyse et les données de marché propres aux applications, avec le nombre moyen d'utilisateurs actifs sur téléphone intelligent le plus élevé par mois, le nombre moyen de sessions par utilisateur actif le plus élevé et le temps d'utilisation le plus élevé au cours des 12 derniers mois1.

« La technologie continue d'évoluer et nos clients optent de plus en plus pour des expériences numériques; c'est pourquoi nous réfléchissons continuellement aux manières de rendre la vie des clients plus commode et riche de sens, a déclaré Rizwan Khalfan, chef, Numérique et Paiements, Groupe Banque TD. Les fonctions de contrôle des cartes font partie de notre approche de sécurité à plusieurs niveaux qui place la confiance des clients au centre de nos préoccupations, les aidant à se sentir plus confiants et à contrôler leurs opérations bancaires. »

En plus des fonctions de contrôle des cartes de crédit, la TD propose à ses clients divers autres outils de prévention de la fraude. Les clients de la TD qui fournissent leur numéro de téléphone cellulaire peuvent recevoir des alertes de fraude TD par messagerie texte si la TD détecte des activités suspectes au compte. Les outils de gestion financière, comme l'appli Dépense TD, envoient des avis sur l'activité du compte en temps réel, de sorte que les clients peuvent reconnaître rapidement toute opération inhabituelle.

À propos du Groupe Banque TD

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la «TD» ou la «Banque»). La TD est la cinquième banque en importance en Amérique du Nord d'après le nombre de succursales et elle offre ses services à plus de 26 millions de clients. Ces services sont regroupés dans trois principaux secteurs qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers dans le monde : Services de détail au Canada, y compris TD Canada Trust, Financement auto TD au Canada; Gestion de patrimoine TD au Canada, Placements directs TD et TD Assurance; Services de détail aux États‑Unis, y compris TD Bank, America's Most Convenient BankMD, Financement auto TD aux États-Unis; Gestion de patrimoine TD aux États-Unis et une participation dans TD Ameritrade; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD. En outre, la TD figure parmi les principales sociétés de services financiers en ligne du monde, avec plus de 13 millions de clients du service en ligne et du service mobile. Au 31 juillet 2019, les actifs de la TD totalisaient 1,4 billion de dollars. La Banque Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole «TD».

____________________________ 1 Douze derniers mois de la période s'étant terminée en juin 2019; sessions par utilisateur et temps d'utilisation sur téléphones Android.

