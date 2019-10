La TD aide les organismes à but non lucratif à se préparer pour l'avenir grâce aux données et analyses

La TD fait appel à l'expertise de ses employés pour aider les OBNL à se doter de capacités en données et analyses et de solutions taillées sur mesure

TORONTO, le 31 oct. 2019 /CNW/ - Le Groupe Banque TD (TD) a annoncé aujourd'hui un nouveau projet dans le cadre de son engagement à aider les gens à acquérir les compétences requises dans l'économie de l'avenir.

Le projet intitulé TD Mindpower : L'analyse pour le bien de la société aide les organismes à but non lucratif (OBNL) à utiliser les données et analyses pour accroître leur impact dans la collectivité. Dans le contexte de ce projet, des OBNL sont jumelés à une équipe d'employés de la TD qui travaillent en données et analyses et qui contribuent bénévolement leur temps et leurs compétences pour aider les organismes à tirer plus d'information de leurs données. Les équipes de la TD et les OBNL collaborent à une vaste gamme de projets, comme la mise au point de tableaux de bord propulsés par les données et analyses, la prévision de tendances clés et l'élaboration de nouvelles méthodes pour mesurer, communiquer et accroître leur impact dans la collectivité au moyen de données.

« Les données et analyses seront déterminantes pour notre économie, et pouvoir transformer les données en information utile est essentiel à l'épanouissement des organismes et des individus, explique Peter Husar, vice-président, Stratégie et Planification, Analyse, Données et Analyses de l'entreprise à la TD. Nous avons fait de réels progrès quant à l'utilisation des données pour mieux servir nos clients et nous voulons aussi mettre notre expertise au service des collectivités. Grâce à TD Mindpower, les OBNL ont accès à des capacités avancées en analyses des données qui peuvent les aider à augmenter leur incidence dans la collectivité de manière durable, tandis que nos collègues acquièrent une expérience professionnelle intéressante en faisant du bénévolat qui s'appuie sur les compétences. »

Le projet pilote TD Mindpower, pour lequel des employés de la TD ont travaillé avec six organismes à raison de plus de 1 500 heures de bénévolat, a pris fin au printemps 2019. Depuis le lancement officiel du projet en septembre 2019, le nombre d'OBNL participants a doublé - ils sont maintenant 12, situés dans quatre villes : Toronto (Ontario) et Montréal (Québec) au Canada, et Portland (Maine) et Philadelphie (Pennsylvanie) aux États-Unis.

« L'un de nos grands défis est de nous assurer que nous optimisons les retombées pour les collectivités avec les fonds que nous avons, affirme Mack Rogers, directeur général d'ABC Life Literacy Canada, un OBNL voué à accroître l'alphabétisation qui a participé au projet pilote TD Mindpower et au lancement officiel du programme. L'équipe TD Mindpower nous a aidés à améliorer nos pratiques de gestion des données, ce qui nous a permis d'en tirer de l'information plus approfondie et d'améliorer la prestation de nos programmes. Cette nouvelle information nous aide à doter les gens des connaissances dont ils ont besoin pour prendre de bonnes décisions financières et à mieux mesurer notre impact. »

Voici d'autres OBNL qui participent au programme de cette année :



• Yorktown Family Services • FOCUS • Why Not Theatre • Urban League of Philadelphia • Blue Door • Portland Museum of Art • Lumacare • Enfants Transgenres Canada • WoodGreen Community Services • United Way / Centraide

Développer des compétences pour l'avenir grâce aux investissements continus

TD Mindpower s'aligne sur La promesse Prêts à agir selon laquelle la TD aspire à relier ses activités, ses initiatives philanthropiques et son capital humain pour aider les gens à saisir les occasions pour réussir dans un monde en évolution. Le projet TD Mindpower est un exemple parmi d'autres de ce que fait la Banque pour tirer profit du bénévolat qui s'appuie sur les compétences pour soutenir les collectivités et favoriser le progrès.

TD Mindpower renforce aussi l'engagement continu de la TD à soutenir le développement de compétences en données et analyses dans plusieurs secteurs :

En 2018, la TD a élargi sa collaboration avec la Rotman School of Management de l'Université de Toronto , grâce à 4 millions de dollars pour financer l'exploration liée à l'utilisation concrète des données et analyses ainsi que l'ouverture du Laboratoire de gestion en données et analyses TD.

of Management de l'Université de , grâce à 4 millions de dollars pour financer l'exploration liée à l'utilisation concrète des données et analyses ainsi que l'ouverture du Laboratoire de gestion en données et analyses TD. La Faculté des sciences de l'Université Western a créé le centre d'analyses TD, un poste de professeur d'analyse de données et quatre bourses annuelles pour des femmes en analyse de données, grâce à une contribution d'un million de dollars de la TD en 2017.

Fondatrice de l'Institut Vecteur pour l'intelligence artificielle, la TD continue d'apporter son soutien à l'institut, qui représente une collaboration de classe mondiale entre des établissements d'enseignement, des incubateurs, des accélérateurs, des jeunes pousses et des entreprises établies qui font avancer la recherche sur l'intelligence artificielle propulsée par les données et contribuent à stimuler l'adoption de technologies en analyses des données et en intelligence artificielle au Canada .

À propos du Groupe Banque TD

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque »). La TD est la cinquième banque en importance en Amérique du Nord d'après le nombre de succursales et elle offre ses services à plus de 26 millions de clients. Ces services sont regroupés dans trois principaux secteurs qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers dans le monde : Services de détail au Canada, y compris TD Canada Trust, Financement auto TD au Canada, Gestion de patrimoine TD (Canada), Placements directs TD et TD Assurance; Services de détail aux États-Unis, y compris TD BankMD, America's Most Convenient BankMD, Financement auto TD aux États-Unis, Gestion de patrimoine TD (États-Unis) et une participation dans TD Ameritrade; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD. En outre, la TD figure parmi les principales sociétés de services financiers en ligne du monde, avec plus de 13 millions de clients actifs du service en ligne et du service mobile. Au 31 juillet 2019, les actifs de la TD totalisaient 1,4 billion de dollars canadiens. La Banque Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».

