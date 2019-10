La TD aide à breveter la nouvelle génération de technologies à faible émission de carbone

La TD ajoutera des innovateurs en technologie propre à la liste des jeunes pousses qui participent à son programme primé Brevets TD pour les entreprises en démarrage

TORONTO, le 31 oct. 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, le Groupe Banque TD (TD) a annoncé l'expansion de son programme inédit Brevets TD pour les entreprises en démarrage pour aider les jeunes entreprises en technologie propre à protéger leurs technologies et à obtenir un brevet. Il s'agit du premier programme du genre en Amérique du Nord.

En collaboration avec le Laboratoire TD pour un avenir durable de Waterloo, un accélérateur de technologies propres, le programme de soutien à l'obtention de brevets s'adresse aux jeunes pousses admissibles qui ont participé au programme de mentorat de l'accélérateur.

La première jeune pousse issue du programme de mentorat à participer au programme de soutien à l'obtention de brevets est Advanced Materials & Propulsion Engineering & Research (AMPER), une entreprise qui développe une technologie pour un moteur à combustion interne efficace, vert et rentable.

« La prochaine étape du programme de soutien à l'obtention de brevets est notre plus récente initiative visant à aider les jeunes innovateurs canadiens à prospérer, explique Josh Death, chef, Propriété intellectuelle et Innovations brevetables à la TD. En accueillant de jeunes entreprises en technologie propre au sein du programme, nous aiderons les talents canadiens à agir comme des leaders pour régler quelques-uns des problèmes les plus pressants du monde. »

Le programme de soutien à l'obtention de brevets est fondé sur l'engagement de la TD à soutenir la transition vers une économie à faibles émissions de carbone, un élément de sa plateforme d'entreprise citoyenne La promesse Prêts à agir. En décembre 2017, la TD s'est fixé une cible de 100 milliards de dollars canadiens d'ici 2030 sous forme de prêts, de financement, de gestion d'actifs et d'autres programmes internes favorables à une économie à faibles émissions de carbone.

« Agir pour une économie à faibles émissions de carbone permettra aux talents canadiens de développer des solutions écotechs alors que le monde cherche à réduire les émissions de gaz à effet de serre, affirme Nicole Vadori, responsable de l'environnement à la TD. Il y a des occasions tout autour de nous pour soutenir et favoriser la transition. Tirer profit de l'enthousiasme et de l'ingéniosité des éco-innovateurs est une façon de favoriser des changements positifs. »

Programme Brevets TD pour les entreprises en démarrage

Le programme Brevets TD pour les entreprises en démarrage est conçu pour appuyer les jeunes pousses en leur fournissant du financement et de l'aide dans le cadre du processus de demande de brevet au Canada, aux États-Unis et ailleurs dans le monde, ce qui les aidera à bénéficier des avantages que peuvent offrir les brevets pour leur croissance. Ce programme mutuellement avantageux vise à soutenir les entreprises en démarrage à grand potentiel avec lesquelles la TD souhaite travailler et à leur permettre de continuer à axer leurs efforts sur le développement de leurs concepts.

Les brevets appartiendront à l'entreprise en démarrage et seront détenus en son nom, et l'entreprise conservera aussi tous les droits afférents à la technologie sous-jacente du brevet. La TD est la première banque en Amérique du Nord à offrir un programme qui n'est pas fondé sur une participation et qui sert à soutenir en particulier le processus de demande de brevets des jeunes entreprises. Le programme de la TD a gagné le prix « Innovatio » Dealmaker de Thomson Reuters pour l'innovation en conseil interne.

Le programme apporte du soutien aux jeunes pousses qui souhaitent mettre en marché des technologies émergentes, comme l'intelligence artificielle, et maintenant, les technologies propres.

Laboratoire TD pour un avenir durable

En octobre 2018, la TD a annoncé une contribution d'un million de dollars canadiens à la mise en place du Laboratoire TD pour un avenir durable à Waterloo, le premier accélérateur de technologies propres de la région, conçu pour offrir du soutien et du mentorat aux entreprises en démarrage travaillant à trouver des solutions durables et à favoriser une économie à faibles émissions de carbone.

L'accélérateur offrira un soutien à 40 entreprises en démarrage dans le secteur des technologies propres au cours des cinq prochaines années.

La promesse Prêts à agir

En mars 2018, La TD a lancé La promesse Prêts à agir, une nouvelle plateforme d'entreprise citoyenne, pour aider à créer un avenir plus inclusif et durable. Au moyen de cette initiative pluriannuelle, la TD vise à lier ses activités et ses employés ainsi que sa contribution philanthropique pour aider les gens à avoir confiance de pouvoir participer et réussir dans un monde en évolution. La promesse Prêts à agir comprend une cible de 100 milliards de dollars d'ici 2030 sous forme de prêts, de financement, de services de gestion des actifs et d'autres programmes favorisant une économie à faibles émissions de carbone, pour contribuer à accélérer le développement d'une économie à faibles émissions de carbone, notamment avec l'appui de technologies, d'entreprises et de processus reposant sur l'énergie renouvelable et propre. La TD a été l'une des premières institutions du secteur bancaire à consacrer des ressources importantes pour contribuer à financer des solutions proactives aux changements climatiques.

Jalons importants de la TD en matière d'environnement

2009 : Publication de la première étude sur la tarification des émissions de carbone par les Services économiques TD

2010 : Première grande institution financière basée en Amérique du Nord à afficher un bilan neutre en carbone

2014-2019 : Seule banque Canadienne inscrite à l'indice mondial Dow Jones en développement durable des cinq dernières années

2014 : Première banque au Canada à émettre une obligation verte

à émettre une obligation verte 2015 : Participation à l'initiative RE100; respect de notre engagement à nous approvisionner à 100 % en énergie électrique renouvelable

2016 : Prise ferme d'obligations vertes par Valeurs Mobilières TD à hauteur de 6,5 milliards de dollars depuis 2010

2017 : La TD émet des obligations vertes d'une valeur de 1 milliard de dollars US, la première émission d'obligations vertes de la Banque en dollars américains

2017 : Participation au groupe des 16 banques dans le monde qui testent les recommandations du groupe de travail sur les informations financières liées au climat sous la gouverne de l'Initiative finance du Programme des Nations Unies pour l'Environnement

2010-2018 : Depuis 2010, plus de 390 000 arbres ont été plantés dans le cadre des Journées des arbres TD. On estime que 890,1 tonnes d'émissions de CO 2 ont été emprisonnées du fait de ces activités, soit l'équivalent des émissions produites chaque année par 189 voitures au Canada et aux États-Unis

ont été emprisonnées du fait de ces activités, soit l'équivalent des émissions produites chaque année par 189 voitures au et aux États-Unis 2017-2018 : L'apport de la TD à l'économie à faibles émissions de carbone a totalisé 30,3 milliards de dollars, soit environ 30 % de notre cible de 100 milliards de dollars sous forme de prêts, de financement, de gestion d'actifs et d'autres programmes internes

2018 : 25 068 rabais pour voiture écologique ont été accordés à des clients détenant une assurance auto TD qui ont contribué à réduire les émissions de C0 2 en conduisant un véhicule hybride ou électrique

en conduisant un véhicule hybride ou électrique 2019 : La TD renforce son engagement envers les technologies propres en investissant dans le fonds ArcTern, l'un des plus importants fonds de capital de risque en technologie propre au Canada

