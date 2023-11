La TCRPAM organise son premier Forum sur la proche aidance à Montréal

MONTRÉAL, le 6 nov. 2023 /CNW/ - Le 8 novembre 2023, la Table de concertation régionale sur les personnes proches aidantes de Montréal (TCRPAM) organise un forum sur la Proche aidance à Montréal et plus particulièrement sur le thème de l'hébergement.

Lieu : hôtel Universel 5000 Sherbrooke E Montréal H1V 1A1

Heure : 9h00 à 15h30

La TCRPAM a réuni pour l'occasion un grand nombre d'organismes et des personnes proches aidantes afin d'échanger, informer et réseauter.

La conférence de Madame Sabrina Lessard du CRÉGES, la qualité des participants au panel de discussion sur l'hébergement (Madame Louise Boivin, Monsieur Denys Desjardins, Madame Élaine Clavet ainsi que Madame Andrée Robert), et la représentation des Allumettes donneront une touche toute particulière à cet évènement.

Pour consulter la programmation complète : https://www.gaso.ca/snppa2023

Cette journée est le moment de souligner la Semaine nationale des personnes proches aidantes (SNPPA) avec la force de la concertation développée par la TCRPAM.

Nous tiendrons une conférence de presse, jeudi le 9 novembre 2023 à 10h au 5800 Saint-Denis, bureau 602 afin de rendre compte des discussions de la journée et des revendications des personnes proches aidantes. Elle sera diffusée sur la page Facebook de la TCRPAM : Table de concertation régionale sur les personnes proches aidantes de MTL | Montreal QC | Facebook .

La Table de concertation régionale sur les personnes proches aidantes de Montréal (TCRPAM) a vu le jour en décembre 2021. La proche aidance a connu de grands changements, notamment depuis 2020 avec l'existence d'une loi suivi d'une politique et d'un plan d'action gouvernemental pour les personnes proches aidantes. C'est pour mieux cerner ce contexte de transformation que le Regroupement des aidantes et aidants naturels de Montréal (RAANM) et le Groupe des aidants du Sud-Ouest (GASO) ont réfléchi à la pertinence d'une table de concertation régionale réunissant personnes proches aidantes et organismes du milieu. Elle comporte actuellement 15 organismes membres.

