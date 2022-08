La Tablée Éphémère X Veuve Clicquot : Une Expérience Inoubliable pour Séduire les Papilles des Gastronomes et Amateurs de Champagnes

Ouverture d'un espace gastronomique éphémère unique pour trois semaines, au cœur de Montréal, pour célébrer le 250e anniversaire de Veuve Clicquot

MONTRÉAL, le 24 août 2022 /CNW Telbec/ - Gourmands, marquez vos agendas! Préparez-vous à lever votre verre pour célébrer le 250e anniversaire de la Maison Veuve Clicquot lors d'une expérience éphémère gastronomique unique à Montréal en septembre. Proposant des menus originaux d'accords mets et champagnes créés par certains des meilleurs chefs de la ville, La Tablée Éphémère X Veuve Clicquot est un événement gastronomique de trois semaines qui embrasse la « joie de vivre » de Veuve Clicquot tout en collectant des fonds pour La Tablée des Chefs.

« Pour célébrer le 250e anniversaire de Veuve Clicquot, nous avons créé une expérience culinaire inoubliable, où nous avons collaboré avec certains des meilleurs chefs de Montréal, pour élaborer des menus qui se marient de façon impeccable avec les champagnes Veuve Clicquot », explique Véronique Gonneville, directrice de la communication pour Veuve Clicquot. "Nous sommes ravis cette année de rendre la ville plus Solaire grâce à cette table éphémère."

Créée en partenariat avec le groupe A5 Hospitality, un chef de file de l'industrie hôtelière à Montréal depuis plus de 15 ans, La Tablée Éphémère X Veuve Clicquot se tiendra du 7 au 25 septembre 2022 au 465, rue McGill. Elle offrira aux participants des expériences culinaires spécialement organisées par les chefs Francis Blais (Menu Extra), Theo Lerikos (Tuck Shop) et Danny Smiles (Willow Inn) en plus d'un spectaculaire menu brunch les dimanches par les chefs Raegan Steinberg et Alex Cohen (Arthurs).

La Tablée Éphémère X Veuve Clicquot offrira aux participants des expériences culinaires incluant le souper, du mercredi au samedi, bouchées et champagnes à la carte proposés en après-midi le samedi ainsi qu'un brunch hebdomadaire le dimanche.

Agence de décoration intérieure et d'architecture renommée, Madame Bombance mettra en scène La Tablée Éphémère X Veuve Clicquot rendant l'espace inoubliable. Les participants seront captivés par le décor qui promet d'être une ode à la joie, à l'optimisme et à la culture solaire, dont le jaune - la couleur du soleil levant est présent sur les étiquettes Veuve Clicquot depuis 1877.

Tous les profits, avec un minimum de 10 000 $, seront remis à La Tablée des Chefs, un organisme de bienfaisance dont la mission est de nourrir les personnes dans le besoin et de développer l'éducation culinaire des jeunes.

Charlotte Cardin apporte une onde de joie à la nouvelle campagne Veuve Clicquot, veuillez cliquer ici pour la découvrir.

Les réservations sont fortement recommandées et peuvent être effectuées en cliquant ici.

Pour en savoir plus sur La Tablée Éphémère X Veuve Clicquot, rendez-vous sur : www.tableeclicquot.com.

À propos de Veuve Clicquot

Fondée à Reims en 1772, Veuve Clicquot reste fidèle à sa devise : « Une seule qualité, la toute première ». En 1805, Madame Clicquot prend les rênes de la Maison et devient l'une des premières femmes d'affaires des temps modernes. Poussée par son optimisme sans faille, elle fut bientôt surnommée « la grande dame de la Champagne ». Son esprit libre, son audace et sa culture de l'innovation n'ont cessé d'inspirer la Maison, dont l'empreinte rayonne encore à travers le monde. Malgré les épreuves, elle envisage l'avenir avec confiance, et réussit le pari presque impossible pour une femme de son temps, en révolutionnant l'industrie du champagne. « Si dans la recherche de la perfection, il faut faire deux pas à la fois, je crois qu'il ne faut pas se contenter d'en faire un seul. » La couleur jaune - inscrite sur ses étiquettes depuis 1877, est aussi celle du soleil levant. Une ode à la joie et à l'optimisme, exprimant l'une des convictions de la Maison que chaque nouveau jour offre la promesse de nouvelles possibilités pour construire un avenir meilleur.

À propos de Madame Bombance

Bombance est un vieux mot français qui signifie le plaisir d'être entre amis, le plaisir de la table et le plaisir de la chair. C'est 11 ans de création, d'émotion et de savoir-faire pour rendre des espaces inoubliables qui font de l'agence Madame Bombance une référence à Montréal.

À propos de l'hospitalité A5

Acteur de premier plan dans le domaine de l'hôtellerie depuis plus de 15 ans, la société montréalaise A5 Hospitality se spécialise dans le développement et l'exploitation de restaurants et de bars, principalement dans la grande région de Montréal. Fondée par Alexandre Besnard et Patrick Hétu, A5 Hospitality se démarque aujourd'hui par son offre variée mais ciblée, allant de la restauration japonaise haut de gamme aux projets de divertissement d'envergure.

