La Table Ronde rend hommage à sa directrice générale, Debbie Zakaib

MONTRÉAL, le 11 déc. 2025 /CNW/ - C'est avec une profonde tristesse que les employé•e•s et les membres du conseil d'administration de La Table Ronde ont appris le décès de Debbie Zakaib, sa directrice générale. Le Québec et toute la communauté gastronomique d'ici et d'ailleurs perdent une figure marquante, une leader passionnée et une force de la nature qui a profondément transformé le secteur.

Une visionnaire qui a accéléré l'essor de la gastronomie québécoise

Debbie Zakaib, directrice de La Table Ronde (Groupe CNW/La Table Ronde)

Rassembleuse d'exception et mobilisatrice infatigable, Debbie Zakaib a consacré sa carrière aux causes qui l'animaient. À la barre de La Table Ronde depuis sa fondation en 2023, elle a donné une impulsion déterminante à la valorisation de la gastronomie québécoise. Elle a créé des ponts solides entre les acteurs du milieu, mis en place des programmes concrets, de l'Accélérateur Leadership au féminin à un incubateur de projets pour les leaders du secteur, et renforcé la place du Québec sur la scène internationale. Son rôle déterminant dans l'arrivée du Guide Michelin au Québec a marqué un tournant de cette ambition collective.

« Debbie était une défonceuse de portes. Elle a tout de suite vu La Table Ronde comme une immense occasion de développement et de maillage avec les secteurs connexes. C'était une leader naturelle, dotée d'une énergie contagieuse, de convictions profondes et d'une bienveillance infinie. Son apport à notre communauté est inégalé : elle a déplacé des montagnes en très peu de temps. Elle croyait avec force en l'identité singulière de la gastronomie au Québec et elle y a mis tout son cœur. Je me joins aux membres du conseil d'administration de La Table Ronde pour offrir à sa famille et à ses proches mes plus sincères condoléances à la suite de sa disparition tragique. Debbie était aimée de tous, et son absence laissera un vide immense dans nos cœurs comme dans notre milieu. Son héritage, lui, continuera de rayonner longtemps », a déclaré Vanya Filipovic, présidente du CA de La Table Ronde.

Un parcours guidé par l'audace et la création

Avant de marquer l'univers gastronomique, Debbie Zakaib avait profondément influencé l'industrie de la mode québécoise, notamment comme fondatrice et directrice générale de mmode de 2015 à 2022, en plus d'avoir œuvré comme chroniqueuse dans les médias. Son parcours témoigne d'une même signature : créativité, vision entrepreneuriale et engagement constant envers le rayonnement du Québec.

Patrick St-Vincent, directeur principal, Stratégie de développement et des relations d'affaires, assumera l'intérim à la direction générale de La Table Ronde.

« Debbie avait une énergie sans commune mesure. Rayonnante et résiliente, elle a construit des ponts inébranlables qui continueront de nous porter et de nous mobiliser. Sa contribution à la valorisation de la gastronomie québécoise est inestimable. Nous sommes immensément reconnaissants et tout autant déterminés à poursuivre ce qu'elle a si bien commencé », a déclaré Vanya Filipovic, présidente du conseil d'administration de La Table Ronde.

Avant de s'investir dans le milieu gastronomique, Debbie Zakaib avait marqué l'industrie de la mode, notamment à titre de directrice générale de mmode, en plus d'avoir œuvré comme chroniqueuse dans les médias.

La Table Ronde exprime toute sa solidarité à la famille et aux proches de Debbie Zakaib.

À propos de La Table Ronde

La Table Ronde est le Collectif qui rassemble 210 établissements gastronomiques, chefs de file de la restauration québécoise. Sa mission est d'accélérer l'essor du secteur de la gastronomie, un moteur touristique, une force économique et un vecteur socioculturel pour la société québécoise.

SOURCE La Table Ronde

Renseignements : Contact : Katia Battou, Casacom, Téléphone : 514 378-1005, [email protected]