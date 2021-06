La réouverture de l'industrie du tourisme doit être fondée sur les recommandations du rapport du Comité consultatif d'experts en matière de tests et de dépistage.

OTTAWA, ON, le 1er juin 2021 /CNW/ - La Table ronde canadienne du voyage et du tourisme (la « Table ronde ») exhorte le gouvernement fédéral à publier immédiatement un plan stratégique basé sur les recommandations formulées dans le rapport du Comité consultatif d'experts en matière de tests et de dépistage (le « Comité d'experts »), présenté au gouvernement fédéral la semaine dernière. Les Canadiens ont collaboré à l'effort national en se faisant vacciner ; il est maintenant temps de fournir des directives claires, opportunes et sécuritaires quant à la réouverture des voyages et la réunification des familles et des amis.

Le Comité d'experts a été convoqué par le gouvernement fédéral pour lui fournir des recommandations indépendantes, fondées sur la science et les données, concernant les tests, les restrictions frontalières et les mesures de quarantaine. Le rapport recommande de lever la quarantaine pour les voyageurs entièrement vaccinés, d'apporter des modifications aux tests et au dépistage et d'éliminer la politique de quarantaine à l'hôtel.

Compte tenu de l'augmentation des taux de vaccination et de la diminution du nombre de cas, il est temps pour le gouvernement fédéral d'annoncer un plan stratégique pour mettre en œuvre les recommandations du Comité d'experts. Tout comme il était important de mettre rapidement en place des mesures pour protéger la santé et la sécurité des Canadiens au début de la pandémie, il est tout aussi important de lever les restrictions qui ne sont plus nécessaires.

Le secteur du voyage et du tourisme a travaillé sans relâche tout au long de la pandémie pour mettre en place des mesures visant à assurer la santé et la sécurité des voyageurs partout au pays. De plus, les Canadiens ont suivi avec diligence les restrictions de santé publique en restant chez eux et en évitant les voyages non essentiels. Compte tenu des progrès observés au niveau de la science et de la sécurité, ainsi que des progrès spectaculaires reliés à la vaccination au Canada, la reprise sécuritaire des voyages doit être planifiée.

De nombreux gouvernements provinciaux ont adopté une approche scientifique de réouverture basée sur des paramètres tels les taux de vaccination, les cas de COVID-19 et la capacité des hôpitaux. Alors que notre économie entame sa relance, le voyage sera un important catalyseur de cette reprise. Les voyages permettent aux entreprises de croître et de prospérer, et ils offrent également aux Canadiens un moyen de maintenir des liens essentiels avec leur famille et leurs amis.

La Table ronde encourage le gouvernement à mettre en œuvre un processus de certification de vaccination, conformément aux normes mondiales. Les prochaines discussions du G7 offrent au Canada une occasion de travailler avec la communauté internationale afin d'élaborer une approche commune.

La Table ronde compte travailler de pair avec le gouvernement pour continuer à améliorer les normes et les protocoles de sécurité. Dans le cadre de ce travail, nous encourageons le gouvernement à suivre les conseils de ses experts, à savoir :

Supprimer la quarantaine dans les hôtels publics pour tous les voyageurs

Supprimer les tests avant le départ et la quarantaine pour les voyageurs entièrement vaccinés ;

Réduire la quarantaine pour les voyageurs partiellement vaccinés (après un test à l'arrivée) et les voyageurs non vaccinés (après un test effectué au septième jour) ;

Modifier les mesures frontalières par étapes ; et,

Mettre en place un système de validation des preuves de vaccination pour les voyageurs, à l'arrivée, dès que possible.

À propos de la Table ronde canadienne du voyage et du tourisme

La Table ronde canadienne du voyage et du tourisme est une coalition pancanadienne de chefs de file du secteur du tourisme et des voyages - notamment des représentants d'aéroports, de compagnies aériennes, d'hôtels, de chambres de commerce de partout au pays - qui s'engagent à travailler ensemble pour relancer le secteur de façon harmonieuse et sécuritaire. Le secteur du voyage et du tourisme représente 102 milliards de dollars, emploie des millions de Canadiens dans tout le pays et représente 2,1 % du produit intérieur brut du pays. Elle milite en faveur d'un secteur du voyage et du tourisme sécuritaire et prospère dans tout le Canada.

Membres de la Table ronde canadienne du voyage et du tourisme

ACCOR Global Business Travel Association Air Canada Great Canadian Gaming Corporation Air Transat Greater Vancouver Board of Trade American Express Global Business Travel Hotels Hilton Canada Association canadienne des agences de voyages Association des hôtels du Canada (AHC) Avis Budget Group InnVest Hotels Conseil canadien des affaires Association du transport aérien international (IATA) Aquariums et zoos accrédités du Canada (AZAC) Marriott Canada Conseil des aéroports du Canada (CAC) Canadiens de Montréal Chambre du Commerce du Canada Conseil national des lignes aériennes du Canada (CNLA) Canadian Gaming Association Porter Airlines Canadian Live Music Association Pursuit Collection Chambre de commerce du Montréal métropolitain Rainmaker Global Business Development Chorus Aviation Inc. Rocky Mountaineer Collette Tours Ticketmaster Destination Toronto Toronto Region Board of Trade Enterprise Holdings Association de l'industrie du tourisme du Canada (AITC) Evenko Tourisme Montréal Fogo Island Inn WestJet

