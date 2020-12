HAPPY VALLEY-GOOSE BAY, NL et KAWAWACHIKAMACH, QC, le 11 déc. 2020 /CNW/ - La Table Ronde Autochtone du Caribou de la Péninsule d'Ungava (TRACPU) réaffirme son engagement conjoint en faveur de la conservation et de la protection du caribou à la suite d'une réunion du comité exécutif à la fin novembre.

Les populations de caribous de la péninsule d'Ungava sont en déclin depuis 1990. Après avoir culminé à 770 000 en 1993, le troupeau de la rivière George a chuté à 5 500 bêtes en 2018. En 2020, ce troupeau a connu une première hausse en plus de 25 ans et sa population a été estimée à 8 100. Le troupeau de la rivière aux Feuilles est passé de 628 000 caribous en 2001 à 181 000 en 2016. Si les membres de la TRACPU sont encouragés par les données positives observées pour le TRG, ils reconnaissent néanmoins l'état critique des deux troupeaux et les difficultés que cela entraîne déjà pour leur peuple et pour les générations futures.

« Le caribou est extrêmement important pour les Inuits de NunatuKavut et pour tous les peuples autochtones représentés par la TRACPU. Nous entretenons chacun une relation avec le caribou qui nous est propre, mais nous avons un engagement commun pour la protection et la conservation de cette ressource importante pour la génération actuelle et les générations à venir. Je vois d'un bon œil la dernière augmentation du troupeau de la rivière George et je suis encouragé par la volonté renouvelée des groupes de la TRACPU. On peut faire plus et on fera plus pour assurer la santé et le bien-être des caribous pour aujourd'hui et pour l'avenir », a déclaré Todd Russell, coprésident de la TRACPU et président du Conseil communautaire de NunatuKavut.

« En cette période difficile, les Naskapis ont fait de grands efforts et des sacrifices pour aider à protéger le troupeau de la rivière George. Nous devons maintenant coordonner nos actions pour être plus efficaces et travailler à renforcer notre capacité, afin de donner à la TRACPU les moyens de réaliser sa mission et d'assurer la survie et la viabilité des troupeaux de caribous pour nos enfants et nos petits-enfants », a communiqué le coprésident de la TRACPU et chef de la Nation naskapie de Kawawachikamach Noah Swappie.

En 2017, la TRACPU a publié sa propre stratégie issue d'une collaboration unique entre sept groupes autochtones (à l'époque, la Innu Nationi du Labrador faisait toujours partie de la TRACPU) intitulée « Il y a longtemps dans l'avenir : Le caribou et les peuples autochtones d'Ungava ». Ce document constitue une orientation stratégique de haut niveau pour la gestion du caribou dans la péninsule d'Ungava en réponse au déclin critique des populations. La stratégie décrit cinq plans d'action, lesquels sont énumérés ci-dessous par ordre de priorité :

Une entente de partage autochtone ; Un plan de recherche et de suivi ; Un plan de gestion de l'habitat et de l'impact environnemental ; Un plan d'intendance d'éducation et de communication ; Un plan socio-économique.

Le comité exécutif de la TRACPU a convenu que les prochaines étapes pour la mise en œuvre du plan d'action de la stratégie consisteront à élaborer un plan de protection de l'habitat et à poursuivre les discussions sur une entente de partage. En 2018, la Innu Nationi s'est retirée de la TRACPU, mais une invitation permanente a été adressée dans l'espoir que l'organisation reprenne les discussions avec la TRACPU. Enfin, la TRACPU travaille à trouver les moyens de s'approprier la gestion des troupeaux de manière inclusive.

À propos de la Table ronde autochtone du caribou de la péninsule d'Ungava (TRACPU)

La TRACPU regroupe des Inuits du Nunavik (représentés par la Société Makivik), des Inuits du Nunatsiavut (représentés par le gouvernement du Nunatsiavut), des Inuits du NunatuKavut (représentés par le Conseil communautaire de NunatuKavut), des Naskapis de la Nation naskapie de Kawawachikamach, des Cris du Gouvernement de la Nation Crie et des Innus de toutes les communautés innues de la région du Québec. La mission de la TRACPU est de « travailler ensemble en toute solidarité pour préserver les caribous et notre relation avec eux, dans le respect de toutes les cultures autochtones, pour le bien-être des générations actuelles et futures. »

________________________ i Deux organisations politiques représentent les Innus. Au Québec, c'est la « Nation innue » (neuf communautés -- plus de 20 000 personnes) et au Labrador, c'est la « Innu Nation » (deux communautés -- 2 000 personnes).

