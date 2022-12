MONTRÉAL, le 1er déc. 2022 /CNW Telbec/ - La Table des organismes communautaires montréalais de lutte contre le VIH/sida (TOMS) souligne encore cette année la Journée mondiale de lutte contre le VIH/sida par la 34ème vigile de commémoration qui se tiendra le 1er décembre 2022 à 17h00 au Parc de l'Espoir.

Encore aujourd'hui, des milliers de Montréalais.es sont touché.es par le VIH/sida et la liste des personnes décédées continue de s'allonger malgré tous les progrès. L'épidémie est exacerbée autant par des politiques publiques inadéquates et stigmatisantes que par les discriminations sociales et institutionnelles. Nos communautés méritent des politiques publiques basées sur leurs besoins et sur des données scientifiques à jour.

Ceci engendre des répercussions dévastatrices pour les communautés concernées :

Impacts majeurs sur la santé globale (psychologique, physique, sociale) dans un contexte d'inflation par rapport au coût encore élevé des traitements;

Une déficience dans l'accès aux soins et à la prévention : absence de financement adéquat dédié à l'intervention par et pour, manque de plages horaires étendues pour les rendez-vous, etc.

Plusieurs solutions concrètes ont depuis longtemps été identifiées par les organismes terrain et compétents. Toute solution doit les impliquer, et à tous les niveaux (planification, déploiement des services, rétroaction) :

Garantir un financement adéquat de la mission des organismes afin de soutenir et développer l'offre de services en santé globale;

Assurer une prise en charge publique complète des coûts des médicaments afin de contrebalancer les effets néfastes de l'inflation galopante sur nos communautés;

Réaliser un travail législatif visant une décriminalisation des enjeux entourant les communautés concernées (non divulgation du statut sérologique, travail du sexe et drogues);

Offrir une formation continue aux employé.e.s des services publics concernés par les enjeux liés au VIH/sida.

Cette année encore, la vigile mêlera prises de parole, musique et recueillement. Nous vous invitons à nous rejoindre afin de se recueillir et saluer le travail de nos communautés et montrer notre solidarité avec toutes les personnes vivant avec le VIH, ainsi que les communautés affectées.

À propos :

La Table des organismes communautaires montréalais de lutte contre le VIH/sida (TOMS) a pour mission de soutenir, de promouvoir les actions et de défendre les intérêts des membres et des communautés qu'ils représentent. La TOMS regroupe 31 organismes communautaires qui travaillent en prévention du VIH et ITSS et en promotion de la santé et du mieux-être, en hébergement et en soutien aux personnes qui vivent avec le VIH/sida et autres ITSS, ainsi que leurs proches.

