La Table des organismes communautaires montréalais de lutte contre le VIH/sida (TOMS) met fin à sa participation à l'initiative Montréal sans sida.

MONTRÉAL, le 14 févr. 2023 /CNW/ - Devant le désengagement des élus montréalais et de la mairesse Valérie Plante, il ne nous est plus possible d'exercer notre rôle au sein de cette alliance unique, qui regroupait la Ville de Montréal, la Direction de Santé publique de Montréal et notre regroupement. Montréal sans sida s'inscrit dans le projet Fast-track cities, initié par ONUSIDA en collaboration avec ONU-Habitat, IAPAC et la Ville de Paris. Ce projet vise à mobiliser les maires des grandes villes dans la lutte contre le VIH.

Depuis le 18 décembre 2020, la TOMS et ses membres ont interpellé la mairesse et la conseillère de Ville Josefina Blanco à trois reprises pour obtenir un engagement fort de la classe politique montréalaise envers la réalisation du plan d'action de l'initiative et envers les cibles intermédiaires de l'ONUSIDA. Les membres de la TOMS se sont d'ailleurs positionnés en faveur d'un ultimatum face au manque d'engagement des élu.es lors d'une assemblée extraordinaire tenue en décembre 2021. Il est maintenant temps pour nous de faire suite à cet ultimatum.

La signature de la déclaration de Paris a d'ailleurs été l'une des premières actions de la Mairesse lors de son entrée en poste en 2017, celle-ci confirmait alors que la mairesse impliquait Montréal dans un réseau international de villes qui choisissent de faire de la lutte au VIH une priorité. L'engagement demandé par la TOMS n'aurait dû être qu'une formalité, puisque la signature des déclarations amendées est un prérequis pour faire partie de l'initiative des villes sans sida. Le plan d'action, signé en 2018, devait être le premier pas ambitieux d'une démarche d'implication des personnes vivant avec le VIH et des communautés touchées par le VIH. Seule une campagne de sensibilisation aura pu bénéficier d'une implication proactive. Force est de constater que la cible de ce plan d'améliorer les conditions de vie de nos communautés ne tient plus, alors que le silence réservé à nos demandes quant à la signature de la dernière version de la déclaration de Paris et de la déclaration de Séville s'avère assourdissant.

Le rôle de la TOMS et de ses membres était de mobiliser nos communautés, pas d'éduquer nos politiciens, et ce, sans compensation pour nos connaissances et notre temps. La situation devant laquelle nous nous trouvons ne permet pas d'entrevoir que nos communautés seront réellement écoutées et qu'elles feront partie des travaux qui permettront de mettre fin à l'épidémie du VIH d'ici 2030 à Montréal.

Plus de quatre ans après le lancement du plan d'action de l'initiative, la TOMS encourage la Ville de Montréal à faire un travail de fond en ce qui a trait à ses pratiques répressives envers nos communautés, à la lutte au VIH/sida, et à la réduction des méfaits. D'ici là, nous militerons pour que l'épidémie du VIH/sida, qui perdure depuis maintenant plus de 40 ans, cesse de n'être qu'un dossier où la classe politique montréalaise gagne des points sur le dos de nos communautés.

La Table des organismes communautaires montréalais de lutte contre le VIH/sida (TOMS) a pour mission de soutenir, de promouvoir les actions et de défendre les intérêts des membres et des communautés qu'ils représentent. La TOMS regroupe 31 organismes communautaires qui travaillent en prévention du VIH et ITSS et en promotion de la santé et du mieux-être, en hébergement et en soutien aux personnes qui vivent avec le VIH/sida et autres ITSS, ainsi que leurs proches.

