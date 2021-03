La Table d'action en entrepreneuriat de Montréal lance PUISSANCE(2) MTL

Une initiative pour unir les petites et grandes entreprises montréalaises

MONTRÉAL, le 18 mars 2021 /CNW Telbec/ - La Table d'action en entrepreneuriat de Montréal (TAEM), soutenue par le ministère de l'Économie et de l'Innovation et la Ville de Montréal, est fière de lancer aujourd'hui PUISSANCE2 MTL, une initiative visant à connecter des dirigeant.e.s de grandes sociétés avec de jeunes entreprises montréalaises. Lancé à l'occasion de l'édition 2021 d'Expo Entrepreneurs, ce projet de coopération interentreprise entend jouer un rôle clé pour soutenir la relance économique de Montréal alors que l'écosystème entrepreneurial a été particulièrement chamboulé par la pandémie.

PUISSANCE2 MTL est née de la ferme conviction que les petites et les grandes entreprises devraient s'entraider davantage pour générer des projets novateurs. Tandis que Montréal compte à elle seule 1300 startups1 et que 55 % des grandes entreprises2 au Québec se situent dans la métropole, l'objectif de l'initiative est de créer un mouvement de solidarité et des collisions positives entre ces entreprises pour qu'elles prospèrent ensemble.

« Je suis heureux de soutenir le maillage de ces organisations, qui est bénéfique non seulement pour les entreprises elles-mêmes, mais aussi pour la société tout entière et pour l'économie du Québec », lance Robert Dutton, entrepreneur émérite et porte-parole de PUISSANCE2 MTL. « Toutes les entreprises, les grandes comme les startups, ont des projets et de l'ambition, alors imaginez si elles travaillaient ensemble! »

« L'initiative PUISSANCE2 MTL renforcera la collaboration des entreprises et facilitera le maillage entre elles, en plus de générer assurément des retombées positives. Le milieu entrepreneurial doit être solidaire afin de relever les défis engendrés par la pandémie, et ce, peu importe la région. Le gouvernement du Québec appuie les entreprises montréalaises et les encourage à se mobiliser ensemble », souligne Marie-Eve Proulx, ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable des régions de Chaudière-Appalaches et du Bas-Saint-Laurent.

« La métropole est une véritable pépinière d'innovation, et grâce à PUISSANCE2 MTL, la collaboration entre les entreprises va atteindre un autre niveau. Cette entraide est essentielle en cette période de crise. Cette initiative marche dans les traces du programme de subvention à l'innovation ouverte lancé par la Ville l'année dernière, grâce auquel les jeunes pousses s'associent à de grandes entreprises pour jouer un rôle actif dans la relance économique de Montréal. », explique Luc Rabouin, maire du Plateau-Mont-Royal et membre du comité exécutif responsable du développement économique et commercial et du design à la Ville de Montréal.

Les entrepreneur.e.s et dirigeant.e.s intéressé.e.s peuvent soumettre une demande et en apprendre plus sur les avantages et le fonctionnement du projet en visitant le site web puissance2mtl.com .

À propos de PUISSANCE2 MTL

PUISSANCE 2 MTL est une initiative de la Table d'action en entrepreneuriat de Montréal lancée en 2021 ayant pour mission de connecter les dirigeants de grandes sociétés avec des fondateurs de jeunes entreprises montréalaises, afin de générer des effets positifs sur les entreprises et sur l'économie de Montréal et du Québec.

À propos des Tables d'action en entrepreneuriat (TAE)

Créées en 2012, les TAE ont pour principal mandat d'élaborer et de mettre en œuvre des plans d'action régionaux qui favoriseront le développement de l'entrepreneuriat au Québec. Mises en place dans chaque région du Québec, elles regroupent majoritairement des gens d'affaires engagés dans leur milieu et des acteurs socioéconomiques régionaux. Leur présidence est assumée par des dirigeants d'entreprise.

