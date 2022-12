TORONTO, le 19 déc. 2022 /CNW/ - Mitsubishi Tanabe Pharma Canada, Inc. (MTP-CA), une filiale de Mitsubishi Tanabe Pharma America inc. (MTPA) est heureuse d'annoncer une recommandation positive de l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS) pour la suspension orale RADICAVAMD, la préparation orale de RADICAVAMD IV (édaravone), pour le traitement des patients atteints de sclérose latérale amyotrophique (SLA). Les détails complets sur la recommandation par l'INESSS, y compris les critères recommandés pour le remboursement, sont accessibles sur le site Web de l'INESSS.

« L'annonce d'aujourd'hui marque une étape importante dans nos efforts pour garantir la prise en charge de la suspension orale RADICAVAMD dans les régimes d'assurance‑médicaments financés par des fonds publics au Canada », a déclaré Atsushi Fujimoto, président de MTP-CA. « Avec cette recommandation positive de l'INESSS, les patients admissibles vivant au Québec ont fait un pas de plus vers la possibilité d'accéder à la suspension orale RADICAVAMD. »

La suspension orale RADICAVAMD, la forme orale d'édaravone, est autorisée par Santé Canada pour le traitement des patients atteints de SLA. La suspension orale RADICAVAMD a été mise au point pour avoir une efficacité semblable à celle de la perfusion RADICAVAMD IV, qui a été autorisée par Santé Canada pour le traitement des patients atteints de SLA en octobre 2018, et qui a montré lors d'un essai pivot qu'elle ralentissait la perte de fonction physique dans la SLA.1,2

MTP-CA continue de travailler en étroite collaboration avec les parties prenantes pour rendre la suspension orale RADICAVAMD accessible aux patients par le biais des assurances privées et des formulaires publics.

La perfusion RADICAVAMD IV est actuellement proposée et remboursée par les formulaires publics dans toutes les provinces et tous les territoires du Canada, ainsi que par le ministère des Anciens Combattants Canada et le ministère des Services aux Autochtones Canada. Il est important que les patients atteints de SLA instaurent dès que possible le traitement le plus approprié à leur disposition, quel que soit le mode d'administration.3

À propos de la SLA

La SLA, également connue comme la maladie de Lou Gehrig, est une maladie neurodégénérative qui est actuellement incurable et qui peut évoluer rapidement.4 Selon la Société canadienne de la SLA, environ 3 000 Canadiens sont atteints actuellement de la SLA,5 une maladie qui touche les cellules nerveuses dans le cerveau et la moelle épinière.1 La majorité des patients meurent dans les deux à cinq ans suivant le diagnostic.6 Les symptômes de la maladie peuvent être subtils au début, et il faut en moyenne 21 mois pour recevoir un diagnostic de SLA au Canada.7,8

À propos de la suspension orale RADICAVAMD (édaravone)

La suspension orale RADICAVAMD est indiquée pour le traitement des patients atteints de la sclérose latérale amyotrophique (SLA).1 L'édaravone a été découverte et développée comme traitement de la SLA par Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation (MTPC) sur une période de 13 ans à l'aide d'une plateforme de développement clinique itérative. L'édaravone a été approuvée pour être utilisée comme traitement de la SLA au Japon et en Corée du Sud en 2015. RADICAVAMD a été approuvé par la Food and Drug Administration des États-Unis en mai 2017. L'autorisation de mise sur le marché de la perfusion RADICAVAMD IV a été accordée au Canada (octobre 2018), en Suisse (janvier 2019), en Chine (juillet 2019), en Indonésie (juillet 2020), en Thaïlande (avril 2021) et en Malaisie (décembre 2021).

RADICAVA ORSMC (suspension orale d'édaravone) a été approuvé par la FDA en mai 2022.

À propos de Mitsubishi Tanabe Pharma Canada inc.

Mitsubishi Tanabe Pharma Canada inc. (MTP-CA) est basée à Toronto. MTP-CA est une filiale en propriété exclusive de Mitsubishi Tanabe Pharma America inc. (MTPA), dont l'objectif est de fournir des traitements pour certaines des maladies les plus difficiles à traiter, notamment la SLA. Pour obtenir davantage d'informations, rendez-vous sur le site Web www.mt-pharma-ca.com/fr/.

À propos de Mitsubishi Tanabe Pharma America inc.

Mitsubishi Tanabe Pharma America inc. est basée à Jersey City (N.J.). (MTPA) est une filiale en propriété exclusive de la société de portefeuille américaine détenue en totalité par Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation (MTPC), Mitsubishi Tanabe Pharma Holdings America inc. Elle a été constituée par MTPC dans le but de commercialiser des produits pharmaceutiques approuvés en Amérique du Nord. Pour obtenir de plus amples renseignements, rendez-vous sur le site Web www.mt-pharma-america.com.

