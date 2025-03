La surcharge de travail des paramédics a atteint des sommets dans les Laurentides

MIRABEL, QC, le 25 mars 2025 /CNW/ - Le Syndicat des paramédics Laurentides-Lanaudière (SPLL - CSN) déplore l'immense surcharge de travail subie par les paramédics de la région, notamment dans le secteur Ste-Thérèse, où elle est la plus importante de la province. « Une fois de plus, nous souhaitons conscientiser le CISSS des Laurentides et le ministère. Il semble que tout le monde se renvoie la balle, paralysant ainsi la mise en place de solutions, explique Danny Leggo-Beaudoin, président du SPLL - CSN. Malheureusement, les dernières statistiques, qui affichent des données record pour la région de Sainte-Thérèse, ne constituent rien de nouveau. Il y a plus d'un an, le ministère de la Santé et des Services sociaux annonçait l'ajout de 13 000 heures de service pour la région. Depuis, rien n'a bougé ».

Les heures promises par le gouvernement sont bloquées en raison de l'absence de permis octroyés par le CISSS. Finalement, il manque de véhicules et les paramédics se retrouvent en surcharge de travail qui occasionne des pauses repas coupées, du temps de travail allongé et imprévisible ainsi que du stress.

La gestion déficiente des civières aussi au cœur du problème

Le manque de véhicules disponibles est aggravé par ce qui est appelé les « retenues de civières ». L'Hôpital de Saint-Eustache est malheureusement le champion en la matière. Tout récemment, un autre record peu enviable de 6 h 57 a été enregistré. M. Leggo-Beaudoin explique : « À l'arrivée dans un centre hospitalier, un patient demeurera sous la responsabilité des paramédics tant et aussi longtemps que l'hôpital ne l'aura pas pris en charge. Plus ce processus est long, plus longtemps le véhicule d'urgence est immobilisé et indisponible. La charge de travail est alors reportée sur les autres équipes qui doivent répondre aux appels avec des effectifs réduits. »

Le ministère doit répondre

Pour le syndicat, ces problèmes sont cruciaux, tant pour ses membres que pour la population, et pourtant les solutions ne sont pas compliquées. Bien que l'analyse ait été faite par le ministère en 2023 et que des ressources aient été dégagées pour que de nouveaux véhicules soient mis en circulation, les effectifs ne sont pas plus nombreux sur la route. Quant à la gestion des civières aux urgences, l'hôpital doit mettre en œuvre un plan pour libérer les ambulances pour qu'elles soient disponibles pour répondre aux appels 911.

Le syndicat de même que la Fédération de la santé et des services sociaux-CSN à laquelle il est affilié font depuis longtemps des représentations pour régler ces problèmes de gestion. Le gouvernement ne peut invoquer l'actuelle négociation de la convention collective pour justifier son immobilisme.

À propos

Le SPLL représente quelques 300 membres dans la région des Laurentides. Il est affilié à la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN), au Conseil central des Laurentides (CSN), ainsi qu'à la Confédération des syndicats nationaux. Les paramédics à l'emploi de Services préhospitaliers Laurentides-Lanaudière couvrent près de 3000 km² afin de répondre aux besoins de plus de 660 000 personnes et de 4 hôpitaux.

SOURCE Syndicat des paramédics Laurentides-Lanaudière (SPLL – CSN)

Pour information : Josée Chapdelaine, Conseillère syndicale SAMVR, 450-712-6292, [email protected]