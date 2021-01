La Supergrappe des technologies numériques du Canada réalise l'investissement le plus important à ce jour dans la qualification de la main-d'œuvre canadienne

Soutenir la relance économique du Canada en permettant aux Canadiens d'acquérir des compétences technologiques recherchées

VANCOUVER, BC, le 28 janv. 2021 /CNW/ - La Supergrappe des technologies numériques du Canada est fière d'annoncer son investissement le plus important à ce jour dans le développement des talents numériques par l'entremise de son programme de renforcement des capacités. Le projet d'Accélérateur canadien des talents technologiques représente un investissement total de 8,7 millions de dollars, dont 7,3 millions investis par l'industrie et d'autres partenaires, et 1,4 million de coinvestissement par Innovation, Sciences et Industrie Canada par l'entremise de la Supergrappe des technologies numériques. Ce projet assure l'avenir du Canada en permettant aux jeunes Canadiens sous-représentés dans notre économie d'acquérir des compétences technologiques recherchées, les préparant ainsi à intégrer la main-d'œuvre numérique tout en soutenant la relance économique du Canada.

NPower Canada collabore avec Microsoft Canada et Blueprint au lancement de l'Accélérateur canadien des talents technologiques, un programme en ligne de formation axée sur les compétences et de placement d'une durée de 15 semaines qui permettra à 2 500 jeunes sous-représentés (de 18 à 29 ans) d'accéder à des carrières numériques recherchées dans tout le Canada. Ce projet soutient aussi la transformation de NPower Canada en une initiative pancanadienne de perfectionnement de la main-d'œuvre qui s'étendra à la Colombie-Britannique à la mi-2021 tout en accroissant son influence à Calgary, à Halifax et dans la région du Grand Toronto.

La pandémie de COVID-19 a radicalement modifié l'économie et le marché du travail du Canada. Le besoin accru de compétences numériques a élargi le « fossé numérique » et l'écart de compétences, contribuant ainsi à la hausse du chômage - surtout chez les Canadiens plus vulnérables. En réponse à cette situation, la Supergrappe des technologies numériques réalise, par l'entremise de ce projet, un investissement stratégique dans le recyclage de la main-d'œuvre canadienne. « En nous associant à des acteurs du secteur comme Microsoft, nous comprenons mieux les difficultés auxquelles ils se heurtent pour trouver des candidats qualifiés, alors que nous continuons de favoriser l'adoption des technologies dans l'ensemble de notre économie. Grâce à ce projet, nous continuons de soutenir la mise à l'échelle des entreprises numériques et de sauvegarder et créer des emplois pour tous les Canadiens », explique Sue Paish, présidente-directrice générale de la Supergrappe des technologies numériques du Canada.

« La pandémie a accéléré la transformation numérique du monde, créant un besoin plus grand encore pour les gens d'acquérir de nouvelles compétences », affirme le président de Microsoft Brad Smith. « Nous nous sommes engagés à fournir des outils et des ressources pour que les personnes actuellement sur le marché du travail, les chercheurs d'emploi et les futurs dirigeants aient la possibilité d'acquérir les compétences numériques recherchées. Notre collaboration avec la Supergrappe des technologies numériques et NPower Canada contribuera à faire en sorte que les Canadiens, en particulier ceux des communautés mal desservies, aient accès à ces possibilités. »

Ce projet fait également suite au lancement du Défi 50-30 du gouvernement du Canada, axé sur l'amélioration de la représentation et de l'inclusion de divers groupes dans leur milieu de travail, et d'un investissement de 1,5 milliard de dollars dans les Ententes sur le perfectionnement de la main-d'œuvre qui aideront les Canadiens de groupes sous-représentés à accéder rapidement à diverses formes de soutien pour réintégrer le marché du travail. « La Supergrappe des technologies numériques favorise l'établissement d'une main-d'œuvre bien au fait de ces technologies par l'entremise de son projet d'Accélérateurs canadien des talents technologiques, a déclaré le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne. De la formation en cours d'emploi dans le domaine du numérique sera offerte aux membres de groupes sous-représentés aux quatre coins du Canada. Cette approche novatrice fera en sorte qu'un nombre accru de Canadiens acquièrent les compétences nécessaires pour répondre aux exigences de notre économie numérique en croissance. » affirme François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie.

Le programme d'études du projet sera adapté aux exigences des employeurs en matière de compétences et, une fois le programme terminé, les étudiants recevront une attestation de l'industrie et obtiendront de l'aide pour trouver un poste dans le secteur des technologies.

« Ce programme s'aligne sur le travail effectué dans le cadre du plan de relance économique de la Colombie-Britannique pour assurer aux Britanno-Colombiens toutes les chances de trouver de bons emplois », précise Ravi Kahlon, ministre responsable de l'emploi, de la relance économique et l'innovation de la Colombie-Britannique. « Il est essentiel d'aiguiller les jeunes vers des programmes qui les prépareront à se trouver plus tard un emploi. Cette formation offre une plateforme qui permet aux jeunes d'acquérir les compétences et la confiance nécessaires pour participer à notre économie numérique. »

Pour de plus amples renseignements sur le projet, suivez ce lien. Pour de l'information au sujet du Programme de renforcement des capacités, suivez ce lien.

À propos de la Supergrappe des technologies numériques

La Supergrappe des technologies numériques s'efforce de régler certains des plus graves problèmes de l'industrie et de la société grâce à des technologies canadiennes. Nous rassemblons des organismes des secteurs public et privé de toutes tailles pour relever les défis auxquels font face les secteurs économiques du Canada, notamment les soins de santé, les ressources naturelles, l'industrie manufacturière et les transports. Grâce à cette « innovation axée sur la collaboration », la Supergrappe contribue à trouver des solutions mieux que ne pourrait le faire tout organisme à lui seul. La Supergrappe des technologies numériques est dirigée par des chefs de file de l'industrie comme D-Wave , LifeLabs , LlamaZOO , Lululemon , MDA , Microsoft , Mosaic Forest Management , Sanctuary AI , Teck Resources Limited , TELUS , Terramera et 1Qbit . Ensemble, nous nous efforçons de faire du Canada un centre mondial de l'innovation numérique. La liste complète des membres peut être consultée ici.

À propos du Programme de renforcement des capacités

Le Programme de renforcement des capacités investit dans des projets novateurs pour aider les entreprises canadiennes à constituer des équipes et des talents numériques de classe mondiale prêts à travailler. En investissant dans des systèmes d'acquisition rapide de compétences, dans le développement du leadership et dans la croissance de bassins régionaux de talents, les Canadiens peuvent décrocher des emplois numériques bien rémunérés. Cela signifie aussi offrir aux peuples autochtones, aux femmes et aux habitants des communautés rurales ou éloignées la possibilité d'intégrer les rangs de la main-d'œuvre numérique. En plus du financement assuré par le ministère canadien de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, le gouvernement de la Colombie-Britannique est l'un des principaux partenaires du Programme de renforcement des capacités.

