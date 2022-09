La SuperFrancoFête à Québec; une première réussie!

SISMYK fière du succès de cette première édition qui regroupait les accents de la francophonie mondiale et prête pour l'an prochain!

QUÉBEC, le 7 sept. 2022 /CNW/ - La première édition de La SuperFrancoFête, grande fête de la musique et de la chanson francophone qui se tenait le mercredi 31 août dernier à l'Agora de Québec, fut sans contredis un succès! Le mélange des générations de tous ces artistes francophones est ce qui a été le plus marquant au cours de la soirée réunissant des artistes âgés de 23 à 80 ans. Au total, une trentaine de chanteurs ont interprété une quarantaine de morceaux venant d'une douzaine de pays! En raison de la grande demande et surtout de l'engouement sans précédent, La SuperFrancoFête fera l'objet d'une émission de télévision qui sera diffusée au Québec et au Canada sur les ondes de TV5 Québec-Canada et de TVA, ainsi que dans le monde sur les ondes de TV5 Monde. Une opportunité pour les amateurs de musiques francophones de partout sur la planète de visionner à leur tour cette grande célébration de la langue de Molière.

La Capitale-Nationale : lieu de prédilection

La ville de Québec a vibré au son des différents accents de la langue française du monde entier, avec comme toile de fond une vue imprenable sur le Vieux-Québec aux abords du majestueux fleuve Saint-Laurent. On ne pouvait pas choisir un meilleur emplacement au Québec que l'Agora du Vieux-Port pour la première édition de ce spectacle-événement tant attendu. Un ciel dégagé et étoilé, un somptueux paquebot de croisière, le Château Frontenac illuminé en toile de fond, un petit croissant de lune au-dessus de la scène offrant une vue magistrale sur les remparts ainsi que sur la Haute-Ville de la Capitale-Nationale, et plus de 5 000 spectateurs passionnés de musique et amoureux de la langue française! Tous les éléments étaient réunis pour faire de cette première présentation de La SuperFrancoFête une belle réussite dans un décor de carte postale. Produit par SISMYK, la division musicale de ComediHa!, la soirée était également retransmise en direct sur les ondes du réseau Cogeco et sur la Place des canotiers sur deux écrans géants. Histoire de permettre encore une fois l'accès gratuit au plus grand nombre de mélomanes!

Québec reçoit les accents francophones du monde entier

Cette soirée, menée avec brio par les trois animateurs Garou (Québec), Nolwenn Leroy (France) et Angélique Kidjo (Bénin) a su rassembler plus d'une centaine d'artisans sur scène, dont une trentaine d'artistes représentant plus d'une douzaine de pays de la francophonie! Le point commun de ces destinations : elles démontrent que la Francophonie est, sans conteste, une musique du monde qui touche et rassemble nos communautés. On y retrouvait : Zachary Richard (Louisiane), Patrick Bruel (France), Robert Charlebois (Québec), Magic System (Côte d'Ivoire), Corneille (Rwanda), Isabelle Boulay (Québec), Mentissa (Belgique), Michel Fugain (France), Jill Barber (Colombie-Britannique), Tiken Jah Fakoly (Côte d'Ivoire), Damien Robitaille (Ontario), Salebarbes (Nouveau-Brunswick), Rori (Belgique), Bonenfant (Québec), Louis-Jean Cormier (Québec), Woodney Pierre (Haïti), Kim Thuy (Vietnam), Maka Kotto (Cameroun) et Fred Pellerin (Québec). Une vingtaine de musiciens, musiciennes et choristes, ainsi que les danseurs de la troupe québécoise DM Nation, récemment proclamée championne du monde de danse hip-hop, ont foulé les planches afin de compléter ce plateau rassembleur dirigé par nul autre que Scott Price. La production de contenu a été confiée à Isabelle Viviers et la mise en scène, ainsi que la réalisation, à Jean-François Blais. Suite à cette captation de grande envergure, des pourparlers sont en cours avec de nombreux autres diffuseurs dans le monde pour acquérir l'émission qui peut prendre plusieurs formats de minutage.

Un spectacle aux thématiques et duos surprenants

Les orchestrations riches et dansantes et les harmonies surprenantes invitaient à ressentir la musique plutôt que de simplement l'entendre. Un répertoire de fête qui a su intégrer de nouvelles chansons originales aux airs accrocheurs et aux grands classiques, ainsi que de nouveaux visages, comme Mentissa, Rori, Woodney Pierre et Jill Barber, mais également des grands noms de la musique comme Michel Fugain, Garou, Isabelle Boulay et Corneille, pour ne nommer que ceux-là, qui nous ont offert un voyage à travers de grands succès et classiques francophones. Comme a pu le démontrer l'unique Robert Charlebois, artiste marquant de l'édition de la SuperFrancoFête de 1974, avec sa mythique chanson Ordinaire ou son emblématique Je reviendrai à Montréal, modifiée pour l'occasion avec un clin d'œil pour Québec et chantée en duo avec son ami Patrick Bruel. Cette grande célébration musicale a également accueilli les discours éloquents et présences appréciées notamment des artistes engagés Kim Thuy, Maka Kotto et Fred Pellerin, qui ont livré des messages porteurs d'espoir, de valeurs sociales, de solidarité, de partage et d'amitié. Clin d'œil tout aussi touchant lorsque la chanteuse et animatrice française et bretonne Nolwenn Leroy a souligné le centième anniversaire de naissance de René Lévesque.

Scott Price et ses ingénieux musiciens ont su livrer des arrangements soignés qui ont intégré des influences à la fois folk, classiques, bluegrass et même acadiennes, avec l'arrivée des Salebarbes, Nolwenn Leroy, Zachary Richard et Damien Robitaille. Mais également lors du clin d'œil à l'édition de 1974, un numéro engagé et empreint de nostalgie qui a réuni sur scène, en plus de Robert Charlebois, le groupe Bonenfant et Louis-Jean Cormier. Alors que la musique emplie de chaleur et de lumière de Tiken Jah Fakoly, Angélique Kidjo et Magic System a su inviter les spectateurs à la fête, avec leurs rythmes endiablés inspirés de leurs racines africaines et un retour aux sources et aux traditions musicales de leur pays natal. Les trois animateurs ont pu également s'amuser en rejoignant les autres artistes dans des numéros transmettant un enthousiasme contagieux qui a su charmer la foule, et également en se présentant en duos surprises : L'arbre est dans ses feuilles (Zachary Richard et Angélique Kidjo) ou La Bohème (Garou et Nolwenn Leroy).

Le spectacle s'est conclu avec tous les artistes sur scène, en gardant pour la finale l'incontournable, et toujours d'actualité, hymne d'espoir de Raymond Lévesque Quand les hommes vivront d'amour, qui a créé par le fait même une chorale de plus de 5 000 voix avec le public présent sur place. Ce dernier, visiblement ravi, a conclu une fois de plus tout en chœur avec Patrick Bruel et tous les artisans de cette première édition, avec Place de grands hommes, en se « donnant rendez-vous dans un an »!

Merci aux précieux partenaires

La SuperFrancoFête se promet maintenant de devenir un rendez-vous annuel emblématique qui permettra de vivre de grands moments de divertissements musicaux inoubliables. Cet événement télévisuel musical n'aurait pas été possible sans le soutien de précieux collaborateurs et partenaires. SISMYK tient à remercier son partenaire prestige QUÉBECOR, le gouvernement du Québec (Secrétariat de la Capitale-Nationale, ministère de la Culture et des Communications, ministère de la Langue française, Secrétariat des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne), la Ville de Québec, Destination Québec-Cité, le Centre de la francophonie des Amériques, la fondation René-Lévesque, Fairmont Le Château Frontenac, Hilton Québec, Hôtel Delta, Air Canada, Solotech, REC4Box, TVA, TV5, Cogeco et l'Agora de Québec.

Un rendez-vous annuel prometteur

D'immenses terres africaines jusqu'aux neiges du Québec, en passant par l'Acadie, la Louisiane et l'Europe, gardienne de la langue, La SuperFrancoFête a permis aux francophones, francophiles et mélomanes de la région de se rassembler pour célébrer la culture francophone dans son ensemble. Cette première édition a su favoriser le rayonnement de la culture francophone par la présentation d'artistes au sein d'une communauté en pleine croissance et riche en diversité. C'est avec beaucoup de fierté que SISMYK souhaite présenter cet événement à nouveau l'an prochain, et les critiques ont été à leur tour unanimes!

« Cette grande célébration musicale de la francophonie était aussi flamboyante que promise. La SuperFrancoFête a vraisemblablement comblé les attentes des milliers de mélomanes qui ont convergé vers l'Agora du port de Québec mercredi soir pour assister à ce spectacle qui doit rejoindre les téléspectateurs francophones du monde entier. » - Le Soleil

« Dans un décor de carte postale qui comprenait un Château Frontenac illuminé surplombant la scène au loin, plusieurs classiques devenus intemporels et de belles découvertes se sont côtoyés au cours de cet excitant spectacle à la mise en scène rythmée et raffinée(…) Mission accomplie, promesse remplie! » - Journal de Québec

« Québec a été l'hôte d'une grande fête où la nostalgie et les découvertes musicales ont fait de cette soirée un moment de pur plaisir pour les yeux et les oreilles (...) Il est difficile de résumer tous les moments forts du spectacle (...) La direction artistique a visé juste avec des duos d'artistes surprenants (...) Il y avait un air de fête nationale à l'Agora du Vieux-Port. » - Radio-Canada

À propos de SISMYK

SISMYK, la division musicale de ComediHa!, est une maison de production spécialisée dans la création, la production, la promotion et la diffusion multiplateformes de contenus de différentes envergures : festivals, spectacles innovateurs et uniques de différents genres musicaux, tournées, captations, productions télévisuelles, séries télé, documentaires, variétés et bien d'autres. Depuis 2008, SISMYK a réalisé de grands événements majeurs nationaux et internationaux de grande ampleur tels que Madonna, The M.D.N.A Tour ou Diana Krall au Grand-Théâtre, mais aussi Paris-Québec sous les étoiles, en passant par de nombreuses Fêtes nationales (2016 à 2021), Patrick Bruel avec l'OSQ et sans oublier Céline Dion sur les Plaines, télédiffusé partout dans le monde. SISMYK a pour mission le rayonnement de la culture québécoise et des magnifiques régions du Québec. Près de 100 employés à temps plein composent l'équipe, qui compte déjà plus d'une vingtaine d'années d'expertise et qui bénéficie d'une réputation enviable dans le milieu culturel, tant auprès des intervenants locaux qu'internationaux.

