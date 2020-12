TORONTO, le 21 déc. 2020 /CNW/ - La Financière Sun Life inc. (TSX : SLF) (NYSE : SLF) (la « Sun Life ») a annoncé aujourd'hui son intention de rembourser la totalité des débentures non garanties subordonnées de série 2016-1 à taux variable différé de 3,10 % en circulation (« les débentures »), conformément aux conditions qui s'y rattachent. Ces débentures représentent un capital de 350 millions de dollars. L'opération sera financée au moyen des liquidités dont dispose l'entreprise.

Les débentures sont rachetables au gré de la Sun Life à compter du 19 février 2021 à un prix équivalant au capital des débentures, accru des intérêts courus et impayés à la date du remboursement. La Sun Life a l'intention de rembourser les débentures le 19 février 2021 (la « date du remboursement »). Un avis sera envoyé aux porteurs de débentures, conformément aux dispositions énoncées dans l'acte de fiducie régissant les débentures.

L'intérêt sur les débentures cessera de courir à la date du remboursement et les porteurs de débentures ne pourront dès lors exercer aucun droit à titre de porteurs, autre que leur droit de recevoir le prix de rachat.

À propos de la Sun Life

La Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux entreprises des solutions dans les domaines de l'assurance et de la gestion d'actifs et de patrimoine. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 30 septembre 2020, l'actif total géré de la Sun Life s'élevait à 1 186 milliards de dollars. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site www.sunlife.com .

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX), à la Bourse de New York (NYSE) et à la Bourse des Philippines (PSE) sous le symbole « SLF ».

Note à l'intention des rédacteurs : Tous les montants sont en dollars canadiens.

Énoncés prospectifs

Dans la présente section, les termes « nous », « notre » et « nos » font référence à la Sun Life et à ses filiales et coentreprises. Certains énoncés contenus dans le présent communiqué sont des énoncés prospectifs. Ils comprennent notamment les énoncés (i) se rapportant à notre intention de rembourser les débentures, (ii) qui ne représentent pas des faits passés ou qui sont de nature prévisionnelle ou dont la réalisation est tributaire, ou qui font mention, de conditions ou d'événements futurs, et (iii) qui utilisent des temps comme le futur. Tous ces énoncés prospectifs sont faits conformément aux dispositions refuges prévues dans les lois canadiennes applicables en matière de valeurs mobilières et dans la loi américaine intitulée Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué font état de nos attentes, estimations et prévisions actuelles en ce qui concerne les événements futurs au moment où ce communiqué est publié et ne représentent pas des faits passés. Ils ne constituent pas une garantie des résultats futurs et mettent en cause des risques et des incertitudes. Ils reposent sur des facteurs et des hypothèses clés dont la portée est difficile à prévoir, notamment l'hypothèse que la transaction sera réalisée. Sauf dans la mesure où les lois canadiennes sur les valeurs mobilières l'exigent, nous ne nous engageons nullement à les mettre à jour ou à les réviser. Le lecteur est mis en garde contre le risque d'accorder à ces énoncés une confiance sans réserve. La notice annuelle de la Sun Life pour l'exercice clos le 31 décembre 2019 fait état des facteurs de risque qui pourraient avoir une incidence sur nous sous la rubrique « Facteurs de risque », ainsi que d'autres documents déposés auprès des organismes canadiens et américains de réglementation des valeurs mobilières que l'on peut consulter au sedar.com et au sec.gov respectivement.

Renseignements pour les médias : Renseignements pour les investisseurs : Annie Martin Leigh Chalmers Directrice,

Communications d'entreprise Vice-présidente principale, chef des

relations avec les investisseurs et de la gestion du

capital T. 514-904-9757 T. 647-256-8201 [email protected] [email protected]

