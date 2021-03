La Sun Life annonce également la proposition de candidats en vue de l'élection de nouveaux administrateurs

TORONTO, le 25 mars 2021 /CNW/ - La Financière Sun Life inc. (TSX : SLF) (NYSE : SLF) (la « Compagnie ») a annoncé aujourd'hui que son assemblée annuelle des actionnaires et son assemblée annuelle des titulaires de contrat ayant droit de vote de la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie, qui auront lieu le mercredi 5 mai 2021, seront entièrement virtuelles. De plus, la Compagnie annonce que son Rapport annuel 2020, de même que l'Avis de convocation à l'assemblée annuelle et la Circulaire d'information de la direction sont maintenant disponibles.

Assemblée annuelle virtuelle des actionnaires et assemblée annuelle virtuelle des titulaires de contrat ayant droit de vote

À la Sun Life, nous avons à cœur d'aider nos Clients à atteindre une sécurité financière durable et un mode de vie sain. La santé et le mieux-être des employés, des Clients, des actionnaires, des titulaires de contrat et de la collectivité sont notre priorité. Cette année encore, nous prenons les mesures nécessaires pour aider à contenir la propagation de la COVID-19 en tenant des assemblées annuelles virtuelles.

Les actionnaires et les titulaires de contrat ayant droit de vote pourront assister en temps réel à l'assemblée en ligne quel que soit leur emplacement, ils pourront poser des questions et voter sur plusieurs sujets importants. Aucun actionnaire, titulaire de contrat ayant droit de vote, investisseur, ni membre du public ne pourra assister à l'assemblée en personne.

L'assemblée annuelle virtuelle de la Sun Life se tiendra le mercredi 5 mai 2021 à 17 h HE (heure de Toronto). Voici le lien pour la webdiffusion : https://web.lumiagm.com/447957232. Le mot de passe est : sunlife2021 (sensible à la casse). Pour savoir comment participer à la webdiffusion et voter à la réunion virtuelle, les actionnaires doivent consulter la Circulaire d'information de la direction 2021, et les titulaires de contrat ayant droit de vote doivent consulter le document Renseignements destinés aux titulaires de contrat ayant droit de vote, ainsi que leur formulaire de procuration ou leur formulaire d'instructions de vote.

Nous recommandons aux actionnaires et aux titulaires de contrat ayant droit de vote de voter à l'avance en utilisant l'une des méthodes indiquées dans la Circulaire d'information de la direction 2021 ou les Renseignements destinés aux titulaires de contrat ayant droit de vote, selon le cas. Nous demandons aux actionnaires inscrits de retourner leur procuration dûment remplie ou d'exercer leur droit de vote d'ici le lundi 3 mai 2021 à 17 h HE (heure de Toronto). Nous demandons aux titulaires de contrat de retourner leur procuration au plus tard le mercredi 28 avril 2021 à 17 h HE (heure de Toronto).

Élection de nouveaux administrateurs



La Circulaire d'information de la direction comprend les nominations de Deepak Chopra et de David H. Y. Ho, proposés en vue de l'élection des administrateurs de la Compagnie qui se tiendra lors de l'assemblée annuelle.

M. Chopra est un administrateur de sociétés. Il a été président et chef de la direction de la Société canadienne des postes. M. Chopra compte plus de 30 ans d'expérience au sein de différents secteurs : services financiers, technologies, logistique et chaînes d'approvisionnement. Il siège actuellement aux conseils d'administration de Descartes Systems Group Inc., Celestica Inc. et The North West Company Inc. Il est Fellow de l'Institute of Chartered Professional Accountants of Canada et détient un baccalauréat spécialisé en commerce ainsi qu'un diplôme d'études supérieures spécialisées en gestion des affaires (PGDBM).

M. Ho est président exécutif et fondateur de Kiina Investment Limited, une société de capital de risque qui investit dans des entreprises en démarrage du secteur des technologies, des médias et des télécommunications. Il siège actuellement aux conseils d'administration de Qorvo, Inc., Air Products & Chemicals, Inc., China COSCO Shipping Corporation et DBS Bank (Hong Kong) Limited, une filiale de DBS Group Holdings. M. Ho est titulaire d'un baccalauréat ès sciences appliquées (ingénierie des systèmes) et d'une maîtrise ès sciences spécialisée en sciences de la gestion.

À la conclusion de l'assemblée annuelle, Sara Grootwassink Lewis et Hugh D. Segal quitteront leurs fonctions de membre du conseil d'administration.

Documents

Les documents de la Financière Sun Life inc. ont été déposés auprès des autorités canadiennes de réglementation des valeurs mobilières et de la Securities and Exchange Commission des États-Unis. La distribution aux actionnaires a commencé aujourd'hui. Ces documents sont aussi disponibles en ligne :

SEDAR : www.sedar.com

EDGAR : www.sec.gov/edgar.shtml

Site Web de notre agent des transferts : www.documentsassemblee.com/astca/slf_fr/

Nos sites Web www.sunlife.com/2021agm et www.sunlife.com/RapportAnnuel

Les actionnaires peuvent se procurer sans frais des exemplaires papier des états financiers audités en communiquant avec la Compagnie sur son site Web.

Le Rapport annuel comprend le rapport de gestion, les états financiers consolidés et les bénéfices par organisation pour 2020, ainsi que d'autres renseignements sur la Compagnie.

Les documents de la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie, sont accessibles en ligne :

Site Web de notre agent des transferts : www.documentsassemblee.com/ASTCA/SLA_fr/

Nos sites Web : www.sunlife.com/2021agm et www.sunlife.com/RapportAnnuel

Rapport sur la durabilité 2020

Le Rapport sur la durabilité 2020 et la Déclaration sur le soutien apporté à la collectivité sont également publiés aujourd'hui et sont accessibles sur www.sunlife.com/durabilite.

À propos de la Sun Life

La Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux entreprises des solutions dans les domaines de l'assurance et de la gestion d'actifs et de patrimoine. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 31 décembre 2020, l'actif total géré de la Sun Life s'élevait à 1 247 milliards de dollars. Pour en savoir plus, consultez le site www.sunlife.com/fr/.

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX), à la Bourse de New York (NYSE) et à la Bourse des Philippines (PSE) sous le symbole « SLF ».

