TORONTO, le 17 juill. 2020 /CNW/ - La Sun Life défend l'équité, les changements sociaux et la justice sociale pour soutenir les collectivités sous-représentées. Elle supprime les barrières systémiques nuisibles aux Noirs, aux Autochtones et aux minorités visibles.

« Nous sommes à un tournant. On veut susciter des changements durables et mettre fin au racisme systémique, affirme Dean Connor, président et chef de la direction de la Sun Life. À la Sun Life, nous redoublons nos efforts pour changer les choses au sein de notre organisation et de la société. Par exemple, nous avons des conversations difficiles sur le racisme pour favoriser l'égalité des chances et l'inclusion des Noirs, des Autochtones et des minorités visibles à la Sun Life. »

Comme chef de file mondial qui attache une grande importance à la durabilité, nous devons contribuer à provoquer un changement durable. Nous avons un plan d'action - accompagné cette année d'investissements supplémentaires de 1 million de dollars. Ce plan repose sur trois axes où nous pouvons vraiment être un vecteur de changement :

Clients et collectivités

Notre priorité est d'offrir un milieu de travail inclusif où nos employés s'épanouissent dans toute leur diversité et qui reflète nos Clients et les collectivités où nous sommes présents. Ainsi nous pouvons mieux répondre aux besoins particuliers de tous les profils culturels.

Nous appuyons les objectifs de la BlackNorth Initiative du conseil canadien des gens d'affaires contre le racisme systémique à l'égard des Noirs. Ces objectifs visent à supprimer les barrières systémiques qui entravent l'épanouissement des Noirs au pays.

Fidèles à notre raison d'être, nous finançons des groupes communautaires, notamment le NAACP Legal Defense and Educational Fund Inc., le Smithsonian National Museum of African American History & Culture à Washington et la Fondation canadienne des relations raciales. Ces organismes viennent en aide aux collectivités sous-représentées en mettant l'accent sur les coalitions noires/afro-américaines et les réformes de justice sociale.

À la Sun Life, nous reconnaissons la diversité du marché et nous encourageons l'intégration de différents fournisseurs dans notre processus d'appel d'offres. Nous continuerons d'accroître nos relations avec les fournisseurs et les PME qui appartiennent à des Noirs, des Autochtones, des minorités visibles et des femmes.

Talents et culture

Nous entretenons une culture où les employés se reconnaissent à chaque échelon de l'entreprise et où ils se sentent inclus.

Nous intensifions nos efforts visant à avoir 25 % de hauts dirigeants d'origines ethniques variées dans un horizon de cinq ans - avec des objectifs de représentation précis pour les Noirs, les Autochtones et les personnes des minorités visibles, qui sont particulièrement sous-représentés. Nous nous fixerons également des objectifs de représentation pour des postes de niveau inférieur pour les cinq prochaines années.

En 2018, nous avons mis sur pied à l'échelle de l'entreprise un conseil sur la diversité et l'inclusion. Pour appuyer cet effort, nous avons aussi créé des groupes de travail au Canada et aux États-Unis. Ces groupes propulsent nos stratégies de diversité et d'inclusion, et ils en mesurent les résultats et les font connaître.

Des 300 étudiants que la Sun Life a embauchés cette année en Amérique du Nord, plus du quart se disent d'origines ethniques variées. Nous nous donnons comme objectif de soutenir le parcours professionnel et d'augmenter les possibilités de carrière des étudiants issus de la diversité.

Formation et perfectionnement

La Sun Life s'assure que ses dirigeants et ses employés ont les connaissances nécessaires et des lieux sûrs pour avoir des conversations difficiles sur le racisme et l'injustice. Ces conversations sont importantes, car elles amélioreront l'inclusion.

Nous commençons par le sommet avec des formations intensives sur la diversité pour notre équipe de direction.

Nous organisons à l'interne des forums de formation sur le racisme, la diversité raciale et l'inclusion. Nous avons mis en place des espaces sécuritaires où les employés peuvent faire part de leur vécu et de leur point de vue.

Nous avons augmenté le financement de nos réseaux d'inclusion des employés - notamment le Réseau Mosaïque au Canada et la Black Excellence Alliance (BEA) aux États-Unis - pour qu'ils puissent mieux remplir leur important mandat.

Nous avons créé une plateforme de formation numérique qui s'appuie sur nos programmes de formation sur la diversité. Elle aide les équipes à apprendre comment parler efficacement de diversité et mettre en place des ressources et des comportements qui favorisent l'inclusion.

Comme le précise le Rapport sur la durabilité 2019 de la Sun Life, nos efforts en matière de diversité et d'inclusion s'arriment à notre raison d'être, à notre stratégie et à notre réussite comme entreprise.

Ensemble, nous pouvons et allons faire mieux.

