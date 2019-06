La stratégie se concrétise enfin !

SAINT-AUGUSTIN-DE-DESMAURES, QC, le 5 juin 2019 /CNW Telbec/ - Le Conseil québécois des entreprises adaptées (CQEA) accueille positivement l'annonce de la Stratégie nationale pour l'intégration et le maintien en emploi des personnes handicapées 2019-2024 faite par le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, monsieur Jean Boulet. Cette stratégie aura un impact très positif sur la vie de milliers de personnes handicapées dont on facilitera l'intégration en emploi. Nous saluons évidemment l'investissement prévu de 49,7 millions de dollars pour le Programme de subvention aux entreprises adaptées (PSEA). De ce montant, 7,8 millions de dollars permettront à 250 jeunes personnes handicapées de vivre pleinement une première expérience de travail significative en entreprise adaptée. Les entreprises adaptées du Québec seront également en mesure de créer 400 nouveaux emplois permanents pour des personnes handicapées au cours des 5 prochaines années.

« L'intégration en emploi pour les personnes handicapées représente un défi plus important que pour la très grande majorité des gens. C'est donc une excellente nouvelle que le gouvernement du Québec décide enfin de mettre davantage l'épaule à la roue pour développer des emplois de qualité pour cette clientèle souvent oubliée », a déclaré le président du conseil d'administration, monsieur Jean-Emmanuel Arsenault.

Grâce à ces sommes, le projet de développement du CQEA peut commencer à se concrétiser et ainsi :

Offrir des emplois adaptés partout au Québec en appuyant le déploiement géographique du réseau des entreprises adaptées;

Améliorer l'employabilité des personnes handicapées afin de favoriser leur transition vers le marché régulier de l'emploi;

Contribuer à la disponibilité de main-d'œuvre en utilisant de façon optimale, la force de travail disponible des personnes handicapées au Québec;

Soutenir les entreprises régulières aux prises avec des difficultés de recrutement en favorisant la sous-traitance par les entreprises adaptées.

Les investissements confirmés aujourd'hui permettent la mise en œuvre de cette Stratégie tant attendue depuis 2013, en plus d'améliorer la vie de plusieurs personnes vivant avec des limitations, et aura un impact certain sur leur famille. Le réseau des entreprises adaptées se positionne de plus en plus comme un tremplin pour les jeunes dans le cadre de la démarche de transition de l'école vers la vie active et nous nous en réjouissons.

Le réseau des entreprises adaptées est prêt à passer à l'action et s'engage à collaborer très activement à la mise en œuvre de cette nouvelle Stratégie.

Le CQEA regroupe 40 entreprises adaptées réparties aux quatre coins du Québec. Elles génèrent actuellement plus de 5 000 emplois dont près de 4 000 sont occupés par des personnes vivant avec des limitations fonctionnelles sévères. Il est aussi important de rappeler que pour chaque emploi subventionné en entreprise adaptée, le gouvernement du Québec réalise un bénéfice net annuel de 6 250$.

