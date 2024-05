La Stratégie gouvernementale en infrastructures devra miser sur l'apport des estimateurs et économistes de la construction

MONTRÉAL, le 9 mai 2024 /CNW/ - À la suite de la présentation par le ministre Jonatan Julien de la nouvelle Stratégie gouvernementale en infrastructures, l'Association des estimateurs et économistes de la construction du Québec (AEÉCQ) exprime son plein soutien aux initiatives rassemblées dans cette grande politique. visant à réduire les coûts et les délais de construction des infrastructures publiques au Québec.

Le ministre des Infrastructures a annoncé hier une série de mesures ayant le potentiel d'engendrer une révolution dans la construction d'infrastructures publiques. Allant d'un changement dans l'attribution des contrats de construction jusqu'à des mécanismes visant une plus grande collaboration avec les entreprises privées, ces changements sont conçus pour améliorer l'efficacité et réduire les coûts des projets d'infrastructures majeurs, tels que les écoles, hôpitaux et routes.

L'AEÉCQ est convaincue que pour atteindre les objectifs ambitieux de réduction des délais de construction de 25 % et des coûts de 15 %, la consultation et l'implication des économistes et estimateurs de construction certifiés sont indispensables. Ces professionnels jouent un rôle crucial dans la prévision et le contrôle des coûts, notamment de la vigie de la portée des projets. En étant impliquée dès les premiers balbutiements des projets, ils aident à mieux cibler les fourchettes de coûts applicables, et à éviter les dépassements.

L'AEÉCQ tient à réaffirmer son engagement à collaborer avec tous les acteurs du secteur pour assurer que les grandes réformes proposées soient mises en œuvre efficacement, contribuant ainsi à une amélioration durable de la gestion des infrastructures publiques au Québec.

Citation :

« Nous accueillons avec optimisme les changements proposés par le ministre Julien. L'implication accrue des professionnels de la gestion des coûts dès les phases initiales des projets est essentielle pour garantir leur réussite financière et opérationnelle. Nos membres sont prêts à mettre leur expertise à profit pour assurer que ces projets soient menés dans le respect des budgets et des délais prévus. »

- Patrick Vallerand, président de l'AEÉCQ

À propos de l'AEÉCQ

Fondée en 1973, l'Association des estimateurs et des économistes de la construction du Québec (AEÉCQ) regroupe les professionnels des coûts dans l'industrie de la construction. Sa mission est de faire reconnaître ces spécialistes par la certification, l'encadrement déontologique et la diffusion des meilleures pratiques. Ses membres s'engagent à promouvoir l'excellence et l'intégrité professionnelle à travers le Québec.

SOURCE l'Association des estimateurs et économistes de la construction du Québec (AEÉCQ)