BAODING, Chine, 11 mai 2023 /CNW/ - Le 8 mai, GWM a publié ses plus récentes données sur les ventes. En avril dernier, GWM a vendu 93 107 véhicules, soit une augmentation de 73,14 % par rapport à l'année précédente. L'entreprise a vendu 14 863 véhicules électriques de proximité (NEV), en hausse de 284,06 % par rapport à l'année précédente.

La stratégie en matière d'énergie nouvelle de GWM stimule une forte hausse des ventes (PRNewsfoto/GWM)

Suivant la tendance à l'accélération de la transformation énergétique au sein de l'industrie automobile mondiale, GWM, une force mondiale en matière de technologie intelligente, est rapidement devenue partie intégrante de la tendance des véhicules électriques de proximité intelligents. Par conséquent, le volume des ventes de véhicules électriques de proximité de GWM continue de croître de façon constante.

GWM a lancé différentes gammes de produits à énergie nouvelle sur le marché mondial, y compris le HAVAL H6 PHEV, le HAVAL H6 PHEV, le JOLION HEV, le GWM TANK300 HEV, le GWM TANK500 HEV et WEY Coffee 01. Ces modèles ont attiré l'attention des consommateurs grâce à leur rendement exceptionnel et à leur expérience axée sur les renseignements.

La grande variété de produits contenus dans la matrice de produits de GWM, combinée aux avantages des véhicules électriques de proximité, stimule le volume de ventes de GWM sur les marchés étrangers. En avril, GWM a vendu 21 814 véhicules à l'étranger, une augmentation de 182,09 % par rapport à l'année précédente, ce qui représente 23,43 % du volume total des ventes.

Selon les dernières données publiées par la National Association of Automobile Manufacturers of South Africa (NAAMSA), le volume des ventes de GWM HAVAL dépasse celui de BMW et de Mazda au classement des marques automobiles locales, figurant parmi les 10 premières.

Sur le marché australien, le HAVAL H6 HEV et le JOLION HEV proposent aux consommateurs locaux une nouvelle expérience de mobilité grâce aux technologies intelligentes des véhicules électriques de proximité. Selon le rapport VFACTS de la Federal Chamber of Automotive Industries sur les ventes de voitures neuves, le volume des ventes de GWM a bondi de 63,8 % en avril.

En réponse à la demande des consommateurs de différentes régions pour une vie de mobilité propre et intelligente, GWM continue d'élargir ses gammes de produits à énergie nouvelle. GWM a présenté en grande primeur au public plus de 15 véhicules électriques de proximité au cours de l'édition 2023 du salon Auto Shanghai. Le nouveau VUS de taille intermédiaire à énergie nouvelle de GWM HAVAL (surnommé le « Dragon redoutable MAX » sur le marché chinois), ainsi que le GWM TANK400 et le POER Shanhai HEV, ont été présentés en grande première mondiale lors de l'événement, Entre-temps, GWM a tenu la Global Conference 2023, afin de présenter sa planification stratégique relative à sa croissance mondiale, à l'écosystème forestier et aux nouvelles énergies du futur.

Dans le domaine des nouvelles énergies, GWM a constamment augmenté ses investissements en R-D dans le domaine des nouvelles technologies pour stimuler la modernisation de ses produits. L'an dernier, GWM a investi 12,181 milliards de yuans en R-D, une augmentation de 34,34 % par rapport à l'année précédente. L'entreprise investira un total de 100 milliards de yuans dans la recherche et le développement de nouvelles énergies et technologies intelligentes d'ici 2025

À l'heure actuelle, GWM a mis en place de nouvelles solutions en matière d'énergie nouvelle couvrant les véhicules entièrement électriques, les véhicules fonctionnant à l'énergie associée à l'hydrogène et les véhicules hybrides. Pour répondre aux différents besoins des consommateurs, GWM a récemment lancé de nombreuses technologies de pointe, dont la technologie hybride Hi4 (Hybrid intelligent 4WD) et l'architecture super hybride tout-terrain Hi4-T. Le lancement fréquent de nouvelles technologies et de nouveaux produits a permis à GWM de renforcer son image de fabricants de véhicules intelligents à énergie nouvelle.

À l'avenir, GWM continuera de faire progresser sa stratégie de transformation énergétique et de renforcer l'écosystème forestier. GWM présentera encore plus de modèles intelligents à énergie nouvelle à l'échelle mondiale afin d'offrir une expérience « Plus vert, plus haut, plus sûr » (Greener, higher, safer) propulsée par les technologies de pointe.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2074946/GWM.jpg

SOURCE GWM

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Pupu Li, +86 13466544432, [email protected]