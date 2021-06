L'usine de Tula est la première usine de fabrication de véhicules à l'étranger d'une entreprise automobile chinoise. Elle couvre quatre grands procédés de production, soit l'estampage, le soudage, la peinture et l'assemblage final. Au début de la construction, dans le but d'accélérer la localisation, GWM a créé un chemin de fer spécialement conçu pour relier l'usine au réseau routier russe. Elle a aussi introduit des processus de fabrication internationaux ainsi que des mesures de gestion de la qualité et de protection de l'environnement afin de stimuler la création d'une grappe industrielle de fabrication automobile à l'échelle locale. L'usine, qui a une capacité de production annuelle de 150 000 unités à l'heure actuelle, garantit une production intelligente, sûre et efficace. Les pièces du matériel d'estampage sont transportées à l'aide de robots linéaires à sept axes produits par ABB en Suède, et de presses à mode continu produites par FAGOR en Espagne. L'atelier de soudage est équipé des robots et du système de distribution automatique de services de fabrication électroniques (EMS) d'ABB. Le taux d'automatisation de la ligne de soudage principale atteint 100 %. La ligne d'inspection de l'atelier de montage final permet de réaliser des essais sur les véhicules grâce aux bancs d'essai complets de Dürr, en Allemagne. Tout cela représente pleinement le nouvel essor de la construction automobile en Chine. De plus, pour construire une chaîne d'approvisionnement mondiale, GWM a établi une usine de moteurs au sein de l'usine de Tula et prévoit de fournir des moteurs pour cette usine et de les installer sur plus de 90 % des automobiles HAVAL d'ici 2022.