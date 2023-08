OTTAWA, ON, le 8 août 2023 /CNW/ - L'engagement du gouvernement du Canada dans l'élaboration d'une stratégie intégrale et coordonnée de l'électricité propre est une étape cruciale pour fournir aux Canadiens une énergie propre, fiable et abordable pour les prochaines générations. Cette stratégie permettra à tous les partenaires, soit le gouvernement, les compagnies d'électricité et les Canadiens, de disposer d'un plan précis et d'une voie claire pour répondre aux besoins du Canada en matière d'électricité.

La décarbonisation de l'économie canadienne et du secteur de l'électricité est une tâche colossale. Le Canada devra doubler voire tripler la capacité de son réseau électrique d'ici 2050. Pour ce faire, le Canada devra renforcer sa capacité de production, de transport et de distribution au cours des 27 prochaines années par rapport aux 100 dernières années. Pour réussir, il faudra veiller à ce que toutes les provinces et tous les territoires soient coordonnés et dotés des outils nécessaires pour répondre à cette demande.

Comme toute construction majeure, rendre le réseau électrique canadien plus propre et plus fiable est complexe. Les compagnies d'électricité devront prendre des décisions d'investissement reposant sur la vue d'ensemble à la fin d'une construction qui aura duré des décennies. Néanmoins, cela nécessite maintenant un soutien considérable de la part des régulateurs et des pouvoirs publics. La coordination entre le gouvernement fédéral, provincial, local et autochtone doit être très approfondie. La Stratégie de l'électricité propre rendra la situation beaucoup plus transparente, puisque toutes les parties prenantes comprendront mieux la manière dont elles doivent collaborer.

Électricité Canada défend ardemment l'idée d'une telle stratégie depuis longtemps. La Stratégie de l'électricité propre comblera une lacune importante dans la mise en œuvre des processus de planification et de construction dans le cadre du processus de construction visant à respecter nos engagements en matière de climat. Électricité Canada remercie le gouvernement d'avoir franchi cette étape importante.

« La préparation du Canada vers un avenir où l'électricité propre, fiable et abordable approvisionnera toutes les activités est une tâche de grande envergure. Les travaux de construction sont colossaux et le secteur canadien de l'électricité est fin prêt. Nous avons besoin d'une stratégie nationale qui rassemble toutes les parties prenantes afin que nous puissions entreprendre la construction. La publication de Propuser le Canada dans l'avenir : Construire un réseau électrique propre, abordable et fiable pour toutes les régions du Canada, et la Stratégie de l'électricité propre que ce document propose nous permettront de nous rapprocher de nos objectifs. »

- Francis Bradley, Président et directeur général d'Électricité Canada

