La STM précise la nature de la panne informatique majeure

MONTRÉAL, le 20 oct. 2020 /CNW Telbec/ - La Société de transport de Montréal (STM) souhaite informer sa clientèle que la panne informatique majeure qu'elle subit depuis le 19 octobre en après-midi est la conséquence d'un virus de type rançongiciel, visant l'ensemble des applications, et ce, malgré les différents dispositifs de défense qui sont en place pour parer à ce type d'éventualité.

Rappelons que grâce à des dispositifs de sécurité robustes, le service du réseau des bus et du métro ainsi que les équipements de vente et perception fonctionnent normalement.

Toutefois, le service de transport adapté, dont la plateforme de réservations est informatisée, subit un impact plus important. Ainsi, les déplacements pour des raisons médicales et de travail seront honorés à compter du 21 octobre, et ce, pour les réservations ayant été effectuées avant 21 h 15 le 18 octobre. Par ailleurs, aucune réservation ou modification de déplacement ne sera effectuée. Nos équipes d'exploitation continuent de travailler sans relâche pour assurer la livraison du service planifié.

Par ailleurs, les autorités compétentes ont été informées de la situation et participent à l'enquête en cours. Les équipes de TI de la STM, accompagnées d'experts externes dans le domaine, visent toujours le rétablissement de la situation dans les meilleurs délais. En effet, cette panne informatique affecte toujours différentes plateformes STM, dont le site web et les lignes téléphoniques, à l'exception celles du transport adapté. Nous encourageons donc la clientèle à privilégier l'utilisation des différentes applications mobiles, telles que Transit et Chrono.

SOURCE Société de transport de Montréal

Renseignements: [email protected]

Liens connexes

http://www.stm.info/