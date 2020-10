La STM fait le point sur l'impact d'une panne informatique majeure présentement en cours

MONTRÉAL, le 20 oct. 2020 /CNW Telbec/ - La Société de transport de Montréal (STM) souhaite informer sa clientèle qu'elle est aux prises avec un virus informatique, qui a provoqué une panne majeure hier après-midi.

Le réseau des bus et du métro fonctionne normalement. Toutefois, le service de transport adapté honorera uniquement les déplacements pour des raisons médicales et n'effectuera aucune réservation ou modification de déplacements. Nos équipes d'exploitation travaillent sans relâche depuis hier, et par tous les moyens disponibles, pour assurer la livraison du service planifié.

Cette panne informatique affecte toujours différentes plateformes STM, dont le site web et les lignes téléphoniques, à l'exception du transport adapté. C'est pourquoi nous invitons la clientèle à utiliser les différents applications mobiles tels que Transit et Chrono.

Les équipes de la STM ainsi que des experts en la matière, travaillent à pied d'œuvre pour rétablir la situation dans les meilleurs délais. Nous tiendrons la clientèle informée au fur et à mesure de l'évolution de la situation et la remercie de sa compréhension.

