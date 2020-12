La STM fait confiance à illuxi pour le bien-être de ses employés

MONTRÉAL, le 8 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Intelligence illuxi est fière d'avoir conçu et déployé, pour La Société de transport de Montréal et l'ensemble de ses employés et leurs proches, un outil web 100 % interactif qui permet d'obtenir des conseils personnalisés en lien avec la santé psychologique et globale des participants. Ce « Test qui fait du bien » propose des actions concrètes en fonction des résultats individuels de chacun.

« Soucieuse du bien-être psychologique de ses équipes, la STM a fait appel à nos services afin de développer un outil simple et convivial qui permet d'éveiller les consciences sur les impacts négatifs du stress et invite les gens à prendre plus régulièrement leur température psychologique », s'enthousiasme la présidente et fondatrice d'illuxi, Geneviève Desautels. Elle ajoute : « Ce projet innovant reflète l'ouverture de la STM à la collaboration soutenue avec l'écosystème technologique québécois, en plus de favoriser le rayonnement des projets et des talents d'ici. Cette volonté d'appuyer la vision commune de collaboration inter-organisationnelle permet d'aller plus vite et plus loin en misant sur les forces et technologies de chacun ».

L'apport de la technologie de ce projet va au-delà de la conception d'un outil d'auto-évaluation, il permettra également à la STM d'établir à plus long terme ses stratégies et ses actions en fonction des besoins réels de ses employés, gestionnaires et dirigeants.

Le test est disponible pour tous ici : testquifaitdubien-stm.illuxi.com

À propos d'illuxi

Intelligence illuxi accompagne les organisations et les professionnels à héberger, commercialiser et concevoir des formations en ligne, services professionnels à distance, événements virtuels, vidéos en direct et balados sur leur plateforme propriétaire développée à Montréal. illuxi est également un expert du e-learning interactif. Les formations d'illuxi agissent en accélérateur, catalysant les apprentissages en proposant des expériences imitant la réalité de leurs clients.

À propos de la STM

Entreprise publique de transport collectif, la Société de transport de Montréal (STM) est au cœur du développement durable de la région de Montréal. À juste coût, elle exploite et maintient un réseau performant et intégré - métro et bus - qu'elle contribue à développer. Forte de l'engagement de ses 10 000 employés et de ses partenaires, la STM assure à ses clients un service sécuritaire, fiable, rapide, convivial et accessible. Avec ses quelque 365,2 millions de déplacements effectués en 2018, la STM est la 3e société de transport collectif en Amérique du Nord, derrière New York et Toronto.

