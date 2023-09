LA STATION AGRO-BIOTECH ET CINTECH AGROALIMENTAIRE ALLIENT LEUR FORCE ET ANNONCENT LE DÉVELOPPEMENT D'UN NOUVEAU MODÈLE D'AFFAIRES COMPLET - DE LA R&D À LA PRODUCTION - MAINTENANT OFFERT AUX ENTREPRISES

SAINT-HYACINTHE, QC, le 6 sept. 2023 /CNW/ - Cintech agroalimentaire et la Station Agro-Biotech annoncent la signature d'un partenariat stratégique, permettant de mutualiser la R&D et rendre possible la production de breuvages novateurs, de boissons alcoolisées et non alcoolisées pour des entreprises émergentes.

Par ce partenariat, les deux entreprises de Saint-Hyacinthe offriront maintenant un service multidisciplinaire, dans un marché où il existe un réel manque dans ces spécialisations. La Station Agro-Biotech bénéficiera du support de l'équipe de Cintech agroalimentaire pour ses projets de recherche et développement, alors que celle-ci pourra maintenant offrir à ses clients un contact direct pour la production à petit volume, afin de leur offrir un service clé en main.

Il s'agit d'une belle nouvelle pour les entreprises d'ici, qui pourront ainsi commercialiser leur produit à petit volume, dans un environnement de grande qualité et répondant aux normes les plus strictes de la certification GFSI (Global Food Safety Initiative). En effet, la Station Agro-Biotech est en processus d'accréditation pour sa nouvelle usine. Une étape importante qui lui permettra de développer de nouveaux marchés et de saisir des opportunités encore inexploitées pour l'entreprise de Saint-Hyacinthe.

Une association naturelle

Situées toutes les deux dans la Cité de l'innovation agroalimentaire et partageant des objectifs de croissances communs, il était tout naturel pour elles d'unir leurs forces.

Cintech agroalimentaire ayant acquis une expertise en développement de breuvage à l'échelle prototype, pourra, grâce à cette entente, offrir aux entreprises des tests pilotes, une mise à l'échelle industrielle et finalement donner un accès direct à la production industrielle pour atteindre rapidement une mise en marché à travers la province.

« Cintech se réjouit de ce partenariat avec un acteur de l'innovation en agroalimentaire. Nos deux entreprises situées au cœur de la Cité de l'innovation agroalimentaire montrent l'exemple d'un nouveau modèle de développement possible par la mutualisation d'équipement et d'expertise R&D afin d'offrir une capacité unique d'une équipe R&D agile et de co-manufacturier pour notre industrie. Cette nouvelle entente s'inscrit dans une série d'autres partenariats annoncés ou à venir impliquant différents acteurs de l'industrie de la transformation agroalimentaire. » explique Jean Lacroix, président-directeur général de Cintech agroalimentaire.

Pour la Station Agro-Biotech, cette annonce solidifie la nouvelle orientation que s'est donné l'entreprise, c'est-à-dire optimiser sa très grande capacité de production et devenir un leader dans l'embouteillage au Québec.

« Avec la croissance fulgurante que vit la Station Agro-Biotech et pour continuer de se démarquer dans l'industrie, il faut s'entourer des meilleurs. C'est par ce type de partenariat, qui nous permet de croître tout en gardant l'agilité et l'innovation au cœur de nos priorités, que nous y parviendrons. Je suis fier de pouvoir ouvrir les portes de mon usine à des entrepreneurs qui se cherchent un lieu de production accessible, respectant les plus hautes normes de qualité dans l'industrie des boissons. » renchérit Jonathan Robin, président fondateur de la Station Agro-Biotech

SOURCE Station Agro-Biotech

Renseignements: Pour toutes questions et demandes d'entrevue: Cintech agroalimentaire: Viviane Rivard, Responsable des communications et du marketing, [email protected], 450 209-1909; Station Agro-Biotech: Laurence Duchesne, Chargée de projets marketing, [email protected], 450 418-8008 *40