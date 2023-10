MONTRÉAL, le 18 oct. 2023 /CNW/ - Urbanoid, une startup spécialisée en intelligence géospatiale (Location Intelligence) et basée à Montréal, a entamé son premier tour de financement avec une contribution provenant d'Investissement Québec, comme mandataire du gouvernement du Québec. Pascal Maeder, le PDG d'Urbanoid, a exprimé sa gratitude pour cette subvention affectée à la phase de pré-commercialisation de sa solution de technologie publicitaire (Ad Tech) portant le nom de code CTX.

Illustration: Luc Melason ©2023 (Groupe CNW/Urbanoid)

« Nous sommes reconnaissants de pouvoir compter sur Investissement Québec et le Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie pour cette dernière étape avant le lancement de notre produit », a déclaré M. Pascal Maeder. « La solution d'intelligence géospatiale d'Urbanoid est issue de recherches et d'innovations grâce auxquelles l'industrie québécoise de la publicité se démarquera positivement sur le marché. Notre gouvernement est fier d'appuyer un projet comme celui-ci, qui permettra également de conserver la propriété intellectuelle au Québec », a déclaré M. Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal.

Cette solution alimentée par l'IA répond à une préoccupation majeure au sein de l'industrie de la publicité, soit le retrait et l'interdiction des témoins de connexion ("cookies") d'ici 2024. Cette technologie innovante permettra aux annonceurs d'investir dans des espaces publicitaires de manière intelligente, sans dépendre de l'historique de navigation des utilisateurs.

Urbanoid a collaboré avec l'Applied AI Institute de l'Université Concordia afin de développer et breveter la technologie CTX, et au terme de trois années de recherche et de travaux, l'entreprise est maintenant prête pour la mise en marché de son produit phare. Urbanoid prévoit commercialiser CTX en 2024, premièrement au Canada et ensuite à travers les États-Unis, l'Europe et le monde entier.

Le modèle CTX, entraîné par une intelligence artificielle, analyse en temps réel des douzaines de variables contextuelles entourant les utilisateurs, telles que la météo, les horaires des transports en commun, les événements publics, les offres et les points de vente, fournissant ainsi aux annonceurs des cotes Adscore contextuels et concrets. Le service CTX sera disponible pour tous les canaux de publicité numérique, dont le Web, les appareils mobiles et l'affichage numériques.

À propos d'Urbanoid

Urbanoid est une entreprise d'intelligence géospatiale (Location Intelligence) qui développe des solutions pour les plateformes de communication, de jeu et de publicité. Depuis 2020, l'entreprise montréalaise a développé plusieurs projets en collaboration avec l'Université Concordia, notamment la solution de ciblage publicitaire contextuel CTX basée sur l'IA, une application de messagerie spatio-temporelle et un robot conversationnel géolocalisé.

