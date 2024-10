La start-up de développement de jeux vidéo Wolf Haus Games se lance avec un financement initial de 4 millions de dollars canadiens de KRAFTON Inc. et Lifelike Capital ; elle promet une meilleure façon de créer des jeux

MONTRÉAL, le 30 oct. 2024 /CNW/ - Wolf Haus Games, une nouvelle startup de développement de jeux vidéo basée à Montréal, avec une équipe fondatrice renforcée par plus de 50 crédits combinés sur des jeux vidéo AAA sortis et plus de 40 crédits sur des films et/ou des épisodes télévisés sortis, a annoncé aujourd'hui la clôture d'un tour de financement de 4,05 millions de dollars canadiens entièrement souscrit par le développeur de PUBG KRAFTON Inc. et le fonds de capital-risque Lifelike Capital. Cette clôture permet à Wolf Haus Games de faire progresser sa mission de créer des expériences de jeu de classe mondiale pour des millions de joueurs.

Depuis plus de deux ans, les membres de l'équipe fondatrice de Wolf Haus Games développent un jeu de survie en monde ouvert ambitieux et non conventionnel basé sur des systèmes utilisant Unreal Engine 5. Cette clôture permet à Wolf Haus Games de lancer son premier jeu.

« Dès le début, KRAFTON et Lifelike ont cru en notre principe de base consistant à combiner la fidélité des jeux AAA avec le contrôle, l'efficacité et la prise de risque créative qui accompagnent une équipe plus petite », a déclaré Joe Dietsch, PDG et directeur créatif de Wolf Haus Games. « Nous ne pourrions pas être plus heureux de nous engager sur cette voie avec eux. »

KRAFTON Inc. et Lifelike Capital voient tous deux un potentiel similaire dans ce partenariat.

« L'équipe de Wolf Haus Games a créé quelque chose de vraiment spécial à partir de zéro », a déclaré Maria Park, vice-présidente et directrice du développement de l'entreprise chez KRAFTON, Inc. «Nous avons immédiatement été captivés par l'humour unique et l'excentricité du jeu. Leur approche DIY est rafraîchissante et s'aligne parfaitement avec notre mission de « développer la créativité », ce qui fait de ce partenariat une opportunité passionnante. »

«Dès ma première rencontre avec Joe et l'équipe Wolf Haus, j'ai su qu'ils avaient de la passion, du cran et de la créativité », a déclaré Randy Lee, cofondateur et associé général de Lifelike Capital. « J'ai ensuite joué à leur démo et j'ai été époustouflé de découvrir que Joe était tellement passionné par les jeux s'était formé en autodidacte sur Unreal. J'ai vraiment hâte de faire découvrir aux joueurs les mécaniques de jeu super créatives de l'équipe. »

Un rapport de 2023 de l'autorité britannique de la concurrence et des marchés a révélé que les budgets des jeux vidéo AAA atteignaient jusqu'à 1 milliard de dollars, contre une moyenne de 50 à 150 millions de dollars il y a seulement 5 ans. Les jeux vidéo AAA d'aujourd'hui emploient généralement entre 200 et 600 personnes et le temps de développement est en moyenne supérieur à 3 ans 1.

Wolf Haus Games se concentre sur la création d'une propriété intellectuelle innovante et sur la prochaine génération de jeux en monde ouvert basés sur des systèmes. L'entreprise s'engage à développer des créations de haut niveau avec un mélange d'action brutale et d'humour noir, en s'inspirant des parcours de ses fondateurs dans les industries du jeu vidéo et du cinéma.

Wolf Haus Games recrute actuellement des concepteurs, des ingénieurs et des programmeurs pour des postes à temps plein à Montréal.

Wolf Haus Games est représenté exclusivement par l'agence Creative Artists Agency Creative Artist's Agency, Video Games Group.

À propos de Wolf Haus Games.

Jeux Wolf Haus Inc. (DBA : Wolf Haus Games) est un développeur de jeux vidéo basé à Montréal, au Québec, qui se concentre sur une approche innovante, simplifiée et efficace du développement de jeux vidéo. L'équipe actuelle de Wolf Haus Games compte des crédits dans les industries du jeu vidéo et du cinéma, dont plus de 60 titres de jeux tels que : Assassin's Creed, Splinter Cell, Far Cry 5, Far Cry New Dawn, Assassin's Creed II, Assassin's Creed III, Assassin's Creed Origins, Batman Arkham Origins, Army of Two, Rainbow Six : Siege, Journey to the Savage Planet, Revenge of the Savage Planet et bien d'autres. Les fondateurs de Wolf Haus Games ont commencé le développement de leur prochain jeu vidéo non annoncé au début de 2022. En 2024, Wolf Haus Games a levé 4,05 millions de dollars canadiens en financement de capital-risque auprès de KRAFTON Inc. et Lifelike Capital.

À propos de KRAFTON INC.

Basée en Corée du Sud, KRAFTON, Inc. se consacre à la découverte et à la publication de jeux captivants qui offrent des expériences amusantes et uniques. Fondée en 2007, KRAFTON abrite des développeurs de renommée mondiale, notamment PUBG STUDIOS, Striking Distance Studios, Unknown Worlds, VECTOR NORTH, Neon Giant, KRAFTON Montréal Studio, Bluehole Studio, RisingWings , 5minlab, Dreamotion , ReLU Games et Flyway Games. Chaque studio s'efforce de relever continuellement de nouveaux défis et de tirer parti de technologies innovantes. Leur objectif est de conquérir davantage de fans en élargissant les plateformes et les services de KRAFTON. KRAFTON est responsable des propriétés de divertissement de premier ordre, notamment PUBG : BATTLEGROUNDS, PUBG MOBILE, The Callisto Protocol, NEW STATE MOBILE, Moonbreaker , Defense Derby et TERA. Avec une équipe passionnée et motivée dans le monde entier, KRAFTON est une entreprise à la pointe de la technologie qui possède des capacités de classe mondiale et qui est déterminée à élargir ses horizons commerciaux pour englober le divertissement multimédia et l'apprentissage approfondi. Pour plus d'informations, visitez www.krafton.com.

À propos de Lifelike Capital

Lifelike Capital est une firme de capital-risque en technologie grand public en phase de démarrage. La société a été fondée par des entrepreneurs et investisseurs expérimentés, qui ont contribué à la création de certaines des plus grandes entreprises de technologie grand public au monde. Notre vision est d'aider à créer une communauté mondiale florissante passionnée par la création de produits qui favorisent le changement positif, en investissant dans des fondateurs dans les domaines du social, du jeu et des technologies de pointe, en leur insufflant la capacité d'élever, d'inspirer et d'apporter de la joie.

SOURCE Jeux Wolf Haus Inc.

Contacts: Wolf Haus Games, wolfhausgames.com ou via le groupe de jeux vidéo Creative Artists Agency, KRAFTON Inc., Yein Shin, yein.shin @krafton.com