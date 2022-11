TORONTO, le 11 nov. 2022 /CNW/ - Starlight Investments Capital LP (« Starlight Capital »), au nom de la Starlight Private Global Real Assets Trust (la « Fiducie »), a annoncé aujourd'hui les états financiers de la Fiducie pour les périodes de trois mois et de neuf mois terminées le 30 septembre 2022.

FAITS SAILLANTS DU T3 2022

Placements de portefeuille

Au 30 septembre 2022 (« T3 2022 »), la Fiducie avait un investissement de 6 716 199 $ (31 décembre 2021 - 9 441 381 $ dans des Real Assets LP) dans la Starlight Global Real Assets LP et la Starlight Global Infrastructure LP (« Société en commandite de portefeuille ») et 34 348 682 $ dans six placements privés (31 décembre 2021 - 24 461 023 $ dans quatre placements) (le « Portefeuille privé » et collectivement le « Portefeuille »). La Société en commandite de portefeuille comptait 71 placements d'une valeur marchande de 5 825 607 $ dans des titres immobiliers et d'infrastructure mondiaux cotés en Bourse.

Le portefeuille d'investissement de la Société en commandite de portefeuille demeure liquide et la Fiducie ne prévoit aucun problème pour répondre aux besoins de liquidité de la Société en commandite de portefeuille ou de la Fiducie.

Distributions

Le 30 septembre 2022, la Fiducie a annoncé trois distributions de 0,4086 $ par part de série A, trois distributions de 0,4095 $ par part de série F et trois distributions de 0,4143 $ par part de série I.

Rachat trimestriel de parts

Le 30 septembre 2022, 102 207 parts de série F ont été rachetées dans le cadre du rachat trimestriel à une valeur liquidative (« VL ») de 12,68336 $ pour un produit total de 1 296 328 $.

FAITS SAILLANTS FINANCIERS ET DES OPÉRATIONS



Au 30 septembre 2022 Au 31 décembre 2021 Actifs courants 41 451 290 $ 37 341 842 $ Passifs courants 1 852 828 93 159 Actifs nets attribuables aux porteurs de parts rachetables par série



Série A 27 895 24 928 Série F 39 569 316 37 222 695 Série I 1 251 1 060

39 598 462 $ 37 248 683 $

ANALYSE DU RENDEMENT FINANCIER

Le rendement financier et les résultats d'exploitation de la Fiducie pour les périodes de trois mois terminées le 30 septembre 2022 et 2021 sont résumés ci-dessous.



Période de trois mois

terminée le 30

septembre 2022 Période de trois mois

terminée le 30

septembre 2021 Gain (perte) de placement 3 859 964 $ 1 782 841 $ Dépenses (192 278) (202 693) Revenu de placement net (perte) 3 667 686 1 580 148 Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux

porteurs de parts rachetables 3 667 686 $ 1 580 148 $

Énoncés prospectifs

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué de presse sont de nature prospective et comportent un certain nombre de risques et d'incertitudes, notamment les énoncés concernant les perspectives des activités et des résultats d'exploitation de la Fiducie. Les énoncés prospectifs (« EP ») sont fournis dans le but d'aider le lecteur à comprendre le rendement financier, la situation financière et les flux de trésorerie de la Fiducie à certaines dates et pour les périodes terminées à certaines dates, et de présenter des renseignements sur les attentes et les plans actuels de la direction concernant l'avenir. Les lecteurs sont avertis que ces énoncés peuvent ne pas être appropriées à d'autres fins. Les EP impliquent des risques et des incertitudes connus et inconnus, qui peuvent être généraux ou spécifiques et qui donnent lieu à la possibilité que les attentes, les prévisions, les prédictions, les projections ou les conclusions ne se révèlent pas exactes, que les hypothèses ne soient pas correctes et que les objectifs, les buts stratégiques et les priorités ne soient pas atteints. Les EP sont des énoncés de nature prédictive, qui dépendent d'événements ou de conditions futurs ou s'y réfèrent, ou qui contiennent des termes tels que « peut », « sera », « devrait », « pourrait », « s'attendre », « anticiper », « avoir l'intention », « planifier », « croire » ou « estimer », ou d'autres expressions similaires. Les énoncés qui se projettent dans le temps ou qui comprennent des éléments autres que des informations historiques sont soumises à des risques et des incertitudes, et les résultats, actions ou événements réels pourraient différer sensiblement de ceux présentés dans les EP. Les EP ne sont pas des garanties de performances futures et sont par nature basées sur de nombreuses hypothèses.

Les informations contenues dans les EP sont basées sur certaines hypothèses importantes appliquées pour tirer une conclusion ou faire une prévision ou une projection, y compris la perception par la direction des tendances historiques, des conditions actuelles et des développements futurs attendus, ainsi que d'autres considérations jugées appropriées dans les circonstances. Bien que les EP contenues dans le présent document soient basées sur ce que Starlight Capital estime être des hypothèses raisonnables, Starlight Capital ne peut être certain que les résultats réels seront conformes à ces EP. Le lecteur est prié de considérer les EP avec attention et de ne pas accorder une confiance excessive aux EP.

Les énoncés prospectifs ne concernent que des événements ou des informations à la date à laquelle les énoncés sont faits dans ce communiqué de presse. À moins que la loi applicable ne l'exige, il n'y a pas d'intention ou d'obligation de mettre à jour ou de réviser les EP, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, après la date à laquelle les énoncés sont faits ou pour refléter la survenance d'événements imprévus.

Au sujet de la Starlight Private Global Real Assets Trust

L'objectif de placement de la Fiducie est de procurer aux porteurs de parts des distributions en espèces stables et une plus-value du capital à long terme au moyen d'une exposition à des actifs immobiliers de qualité institutionnelle dans les secteurs mondiaux de l'immobilier et des infrastructures.

Les états financiers intermédiaires condensés non audités de la Fiducie, les notes y afférentes et le rapport de gestion pour la période de trois mois terminée le 30 septembre 2022, peuvent être consultés sur le site Web de Starlight Capital à l'adresse www.starlightcapital.com ou www.sedar.com .

Au sujet de Starlight Capital et Starlight Investments

Starlight Capital est un gestionnaire d'actifs indépendant offrant des fonds communs de placement, des fonds négociés en Bourse et des produits structurés. Notre objectif est de maximiser les rendements ajustés selon le risque pour le compte des investisseurs grâce à une méthode rigoureuse de placements ciblés axés sur les entreprises. Starlight Capital est une filiale en propriété exclusive de Starlight Investments. Starlight Investments est une société privée à service complet de placements immobiliers et de gestion d'actifs. L'entreprise gère plus de 25,0 milliards $ d'actifs pour le compte de coentreprises institutionnelles, de FPI cotées en Bourse, de fonds à capital fixe et de fonds de placement et elle est dirigée par une équipe chevronnée composée de plus de 360 professionnels. Veuillez visiter le site www.starlightcapital.com et communiquez avec nous sur LinkedIn .

