Ce premier rassemblement est une source d'inspiration et favorise la collaboration et les retrouvailles pour les professionnels de la santé auditive au service de la population des pays en développement à l'aide du modèle WFA®

NAIROBI, Kenya, 22 avril 2025 /CNW/ - Plus de 100 professionnels de la santé auditive formés par les instituts de la Starkey Hearing Foundation de partout en Afrique et aux Philippines retournent dans leurs collectivités d'origine avec une motivation supplémentaire, l'autonomisation et un objectif commun pour leur contribution essentielle en offrant le don de l'audition dans la foulée d'un important sommet qui a eu lieu à Nairobi, au Kenya.

Le sommet Champions Alumni Summit de la Starkey Hearing Foundation, qui s'est déroulé sur une période de trois jours, du 4 au 6 avril, a réuni d'anciens participants des programmes mondiaux de formation du Starkey Hearing Institute au cours de la dernière décennie. L'événement inspirant a offert aux professionnels de la santé auditive l'occasion de discuter des soins de santé auditive, un espace pour aborder des défis et explorer des solutions pratiques grâce aux expériences communes de leurs collègues du monde entier. C'était aussi une occasion de dresser le bilan d'une décennie au cours de laquelle ils ont changé les choses dans leur communauté à l'aide du modèle WFA® et de partager des centaines d'histoires de vies transformées grâce à une meilleure ouïe et aux possibilités que cela crée.

« Ce qui nous distingue, c'est l'utilisation du modèle WFA®, qui nous permet de servir les patients, et ce même à l'extérieur de la clinique », a déclaré Muhammad Kyesirkidde, ancien élève ougandais du Starkey Hearing Institute en Zambie. « Nous appliquons le modèle WFA® dans n'importe quel environnement, de sorte que la mentalité et les préjugés entourant les appareils auditifs et les services de soins auditifs [dans mon pays] ont vraiment changé. »

Le Starkey Hearing Institute (« SHI ») met l'accent sur l'autonomisation, l'éducation et la formation des gens grâce au modèle WFA®, une solution évolutive permettant d'exercer des activités de sensibilisation communautaire et de fournir des soins de santé auditive partout dans le monde. Le SHI est un programme de la Starkey Hearing Foundation, le plus grand organisme sans but lucratif au monde qui se consacre à fournir des services de soins de santé auditive et des appareils auditifs aux gens dans le besoin.

« Nous sommes extrêmement fiers du programme de l'institut et des diplômés qui sont des champions offrant des soins de santé auditive auxquels leurs collectivités n'auraient pas accès autrement », a déclaré Richard S. Brown, président et président du conseil d'administration de la Starkey Hearing Foundation. « Nous avons constaté à maintes reprises comment notre modèle WFA® touche les gens, en offrant un accès et des programmes durables aux collectivités. Nous sommes fiers de voir des diplômés du SHI devenir des leaders dans leur collectivité, afin d'offrir un soutien durable nécessaire et de prendre soin d'une partie croissante de l'humanité. »

Le premier campus du Starkey Hearing Institute a ouvert ses portes à Lusaka, en Zambie, en 2016. Les étudiants vivent sur place pendant 10 mois, suivant un programme diversifié et élargi de soins de santé auditive, y compris le modèle WFA®. À ce jour, 123 personnes de 19 pays africains ont obtenu leur diplôme du Starkey Hearing Institute en Zambie; 22 étudiants sont actuellement inscrits au programme de cette année.

En 2024, la Starkey Hearing Foundation a créé un partenariat avec l'université historique de Santo Tomas, aux Philippines afin de poursuivre sa formation sur le modèle WFA® partout dans le monde. Vingt-huit étudiants des Philippines ont obtenu leur diplôme lors de la première année du programme en 2024, et 38 autres participent actuellement au programme de formation. Le Starkey Hearing Institute en Amérique latine ouvrira ses portes d'ici la fin de 2025, offrant aux gens de partout dans le monde plus d'occasions de devenir des spécialistes et des professionnels des soins de santé auditive et d'offrir ce service communautaire essentiel.

L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) reconnait que l'un des plus grands obstacles aux soins de santé auditive est la pénurie de professionnels formés. Rien qu'en Afrique, le nombre de personnes ayant une perte auditive devrait passer de 136 millions aujourd'hui à 337 millions d'ici 2050, ce qui rend l'accessibilité aux soins auditifs essentielle pour répondre à ce besoin croissant.

Pour en savoir plus sur la Starkey Hearing Foundation et sur les programmes du Starkey Hearing Institute, consultez le https://www.starkeyhearingfoundation.org/.

À propos de la Starkey Hearing Foundation

La Starkey Hearing Foundation se concentre sur la formation, l'éducation et le renforcement des capacités de la prochaine génération de professionnels de la santé auditive dans les pays en développement, qui font ensuite don de l'audition aux gens dans le besoin. Depuis sa création par William F. Austin en 1984, la Starkey Hearing Foundation a aidé plus de 1,5 million de personnes dans plus de 100 pays grâce aux soins de santé auditive et aux appareils auditifs. On prévoit que les diplômés du Starkey Hearing Institute aideront collectivement des milliers de personnes chaque année, et ce nombre continuera de croître à l'échelle mondiale à mesure que de plus en plus de personnes termineront le programme.

