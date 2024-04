La star de foot Erling Haaland devient un personnage de jeu vidéo jouable dans Clash of Clans

Haaland se met dans la peau du Roi des barbares dans l'un des jeux mobiles les plus téléchargés au monde

L'attaquant norvégien est célébré dans Clash of Clans après avoir partagé sa passion pour ce jeu mobile

Pour profiter de l'événement Haaland dans Clash of Clans et en savoir plus à son sujet, rendez-vous dans l'App Store ici

HELSINKI, 30 avril 2024 /CNW/ - La star du football Erling Haaland devient un personnage de jeu vidéo dans le cadre d'un partenariat avec le jeu mobile* Clash of Clans.

Avec ce partenariat, l'attaquant norvégien donnera ses traits au célèbre personnage du Roi des barbares au cours d'un événement saisonnier épique sur le thème du football. C'est la première fois qu'un personnage basé sur une personne réelle est ajouté à ce jeu populaire, déjà téléchargé plus de deux milliards de fois.

Haaland for the Win! Clash of Clans x Haaland Official Movie Football superstar Erling Haaland becomes playable video game character in Clash of Clans Football superstar Erling Haaland becomes playable video game character in Clash of Clans

Les fans du joueur Haaland pourront l'incarner dans Clash of Clans à partir du mercredi 1er mai et profiter des fonctionnalités sur le thème du football qui sortiront au cours du mois, y compris des troupes spéciales et des événements de médailles. Comme défi supplémentaire, les fans pourront aussi vaincre le village de Haaland.

Haaland : Célèbre pour ses talents au foot, mais aussi fan de jeux vidéo.

C'est un fan de longue date de Clash of Clans, comme le montre son village impressionnant, qu'il défend contre les clans rivaux. C'est son amour pour Clash of Clans qui l'a poussé à faire un partenariat avec le jeu.

Clash of Clans et Haaland lancent leur nouveau partenariat avec une bande-annonce épique, sur une bande-son créée pour l'occasion. Dans cette bande-annonce, Haaland lui-même rencontre des personnages du jeu avant d'être transporté dans le monde animé de Clash of Clans (regardez le trailer ici). En visitant l'App Store, vous pourrez voir des aperçus exclusifs du rôle qu'aura Haaland ainsi que des détails sur les récompenses et les événements.

Selon Erling Haaland : "Ça n'a pas été facile de ne pas en parler, mais je suis ravi d'enfin pouvoir révéler mon partenariat inédit avec Clash of Clans. Je suis un grand fan du jeu depuis longtemps et je m'y connais très bien, alors c'est génial d'y apparaître en tant quepersonnage."

Stuart McGaw, Directeur Général de Clash of Clans, ajoute : "Quand nous avons su qu'Erling Haaland était fan de notre jeu et qu'il voulait faire un partenariat, c'était vraiment magique. Notre équipe a fait tout son possible pour l'intégrer au monde du jeu, lui, l'un des meilleurs athlètes au monde, pour que nos joueurs puissent profiter d'un moment vraiment spécial."

Clash of Clans a encore plus d'actualités excitantes et footballistiques à annoncer liées au partenariat avec Erling Haaland, alors n'oubliez pas de suivre le jeu sur les réseaux sociaux (YouTube / Instagram / X / TikTok) pour ne rien manquer.

Pour plus d'informations, veuillez contacter [email protected] .

À propos de Supercell

Supercell est une compagnie de jeux vidéo basée en Finlande, à Helsinki, et possédant des bureaux à San Francisco, Séoul et Shanghai. Depuis sa création en 2010, elle a lancé cinq jeux sur le marché international : Hay Day, Clash of Clans, Boom Beach, Clash Royale et Brawl Stars. Le rêve de Supercell est de créer des jeux qui entreront dans l'Histoire pour autant de joueurs que possible.

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=YWQjWdQ6tOA

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2400567/LOW_RES___HAALAND_KEYVISUAL.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2400568/LOW_RES___Haaland_3.jpg

SOURCE Supercell

Renseignements: Notes aux éditeurs: * Clash of Clans est disponible au téléchargement sur les appareils iOS et Android, et peut être joué sur PC via Google Play Games.