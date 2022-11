La SSJB souligne le 170e anniversaire du décès de son fondateur et lance une vidéo commémorative en son honneur

MONTRÉAL, le 28 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Le 28 novembre 2022 marque le 170e anniversaire du décès de Ludger Duvernay, journaliste, député, patriote et fondateur, en 1834, de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal (SSJB). Pour cette occasion, la SSJB lance une toute nouvelle vidéo retraçant les moments marquants de la vie de ce grand patriote personnifié par le comédien Sébastien Ricard.

« La vidéo veut honorer l'immense contribution de Duvernay à notre héritage politique et social. Lui qui fut un virulent et intransigeant défenseur de nos droits, un bagarreur opiniâtre, en particulier dans ses journaux qu'il braquait vers ses ennemis, mais surtout, un véritable rassembleur. La Société Saint-Jean-Baptiste ainsi que le Québec lui doivent beaucoup. » - Marie-Anne Alepin, présidente de la SSJB

Ardent défenseur de la liberté de presse, Duvernay crée 9 journaux, dont Le Patriote canadien dédié à ses compatriotes réfugiés aux États-Unis après l'échec de la Rébellion de 1837-38. Le rôle majeur de porte-parole du Parti patriote que tient le journal La Minerve, dirigé par lui dès 1827, lui vaut la prison à quatre reprises. Homme rassembleur des plus respectés, Duvernay jeta les bases de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal à l'occasion d'un banquet, le 24 juin 1834. Sa passion pour l'éducation populaire lui inspira la devise qu'il donne à la SSJB « Rendre le peuple meilleur ».

La Société souhaite profiter du lancement de cette vidéo hommage pour réitérer ses demandes à l'attention du ministère de la Culture et des Communications du Québec afin que soient reconnus et désignés comme éléments du patrimoine immatériel québécois, le défilé de la Fête nationale du Québec à Montréal; la date du 24 juin 1834 et Ludger Duvernay, initiateur des célébrations de la Saint-Jean-Baptiste.

Lien de la vidéo: https://ssjb.com/170e-anniversaire-du-deces-de-ludger-duvernay/

SOURCE Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal

Renseignements: Information: Marilou Alarie, 514-979-7485, @ : [email protected]