La SSJB remet le Prix Hélène Pedneault 2021 à Josée Legault

MONTRÉAL, le 23 août 2022 /CNW Telbec/ - La présidente de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal (SSJB), Madame Marie-Anne Alepin, et la présidente du comité de sélection, Madame France Langlais, ont le plaisir d'annoncer que le Prix Hélène Pedneault 2021 est remis à Madame Josée Legault.

Politologue, journaliste, auteure et chroniqueuse politique renommée, Josée Legault contribue, par ses écrits et ses analyses, aux débats d'idées et aux défis de notre société. Féministe militante pour la cause des femmes, elle représente parfaitement bien les qualités humanistes qui animaient Hélène Pedneault, dont l'importance de son engagement social et de son implication citoyenne pour l'environnement.

- Marie-Anne Alepin

De recevoir le Prix Hélène Pedneault est pour moi un immense bonheur. J'en remercie humblement la SSJB. Je vouais une grande admiration à Mme Pedneault. Pour son intelligence audacieuse, son humanisme généreux, sa plume aussi raffinée que combative et son courage exceptionnel sur tous les plans - social, politique et personnel face à la maladie qui, beaucoup trop tôt, l'a emportée. Elle aura lutté avec passion et détermination sur des fronts essentiels à l'avancement de notre société - ceux du féminisme, de l'environnement, de la question nationale et de multiples causes sociales. Hélène Pedneault était une visionnaire dans le plein sens du mot. Sa voix nous manque aujourd'hui plus que jamais.

- Josée Legault

Le Prix Hélène-Pedneault

Créé en 2015 par la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, le Prix Hélène-Pedneault rend hommage à une femme qui contribue de manière exceptionnelle à l'avancement et à l'affirmation de la société québécoise par son engagement dans la lutte pour l'amélioration de la situation des femmes, et ce, dans une perspective de justice sociale et de respect de l'environnement.

Domaine ou champ d'action : culture et communications, éducation, santé, sciences (pures ou humaines), droit, travail ou autre.

Les récipiendaires précédents : Régine Laurent (2015), Josée Boileau (2016), Claire Bolduc (2017), France Théoret (2018), Joséphine Bacon (2019), Lorraine Guay (2020).

Notes biographiques de Josée Legault

