LA SQRI2 BIEN ACCUEILLIE PAR LE RÉSEAU DES CCTT - SYNCHRONEX

Réaction du Réseau des CCTT - Synchronex sur l'annonce du MEI - SQRI 2

Les CCTT collaboreront pleinement avec les autres acteurs de l'écosystème de l'innovation pour contribuer à réduire d'au moins la moitié, l'écart de la productivité du travail avec l'Ontario dans les entreprises d'ici 2027, en mettant à profit tant leurs ressources en innovation sociale qu'en innovation technologique.

« L'annonce du ministre de l'Économie et de l'Innovation permettra l'essor des PME et des organisations québécoises, mais aussi l'essor des acteurs stratégiques de l'écosystème. Le ministre nous a lancé le défi d'être ambitieux et audacieux et nous avons l'intention de le relever ! Les investissements annoncés aujourd'hui contribueront à la consolidation des 59 CCTT répartis sur l'ensemble du territoire québécois. » confirme Marie Gagné, présidente-directrice générale du Réseau des CCTT - Synchronex.

Rappelons que le gouvernement compte investir, au cours des cinq prochaines années, des sommes additionnelles de 144,1 M$ pour favoriser les synergies dans l'écosystème de la recherche et 87 M$ pour transférer et valoriser les résultats de la recherche.

« La réalisation de la SQRI2, qui permettra l'atteinte de nos objectifs de développement et de création de richesse, passera par la coordination de toutes les forces vives innovantes du Québec. Les CCTT et leur réseau, Synchronex, sont mobilisés et énergisés afin de répondre aux besoins des entreprises et des organisations d'ici. Nous veillerons à contribuer au développement des créneaux stratégiques du Québec et travaillerons en synergie et en synchronicité avec tous les autres acteurs du cycle de l'innovation ! » souligne David Berthiaume, président du conseil d'administration du Réseau des CCTT - Synchronex et directeur général de Kemitek, un des 59 CCTT.

À propos du Réseau des CCTT - Synchronex

Le Réseau des CCTT - Synchronex est le regroupement de 59 centres collégiaux de transfert de technologies et de pratiques sociales (CCTT). C'est aussi un OBNL qui accompagne les CCTT dans leur développement, le déploiement de pratiques novatrices et qui veille à leurs intérêts.

Les CCTT sont les centres de recherche et d'innovation des cégeps qui réalisent des activités de recherche appliquée, d'aide technique, de formation et d'information dans tous les secteurs industriels et sur des enjeux sociaux allant de la santé à l'éducation en passant par l'agriculture, l'aérospatiale, le maritime, les technologies environnementales, le tourisme, le développement durable, les matériaux de pointe, l'intelligence artificielle, etc. Ils interviennent auprès des entreprises, des organisations, des municipalités et des ministères afin de leur permettre d'améliorer leurs pratiques, leurs procédés et leurs produits dans une optique d'augmentation de la compétitivité, de la productivité et de la qualité de vie des citoyens.

Annuellement, les CCTT travaillent avec 6 000 clients dans la réalisation de 11 000 projets d'innovation technologique et sociale déployés à la grandeur du territoire du Québec en plus de bonifier la formation de 9 000 étudiants dans un parcours d'enseignement supérieur.

SOURCE Réseau des CCTT – Synchronex

Renseignements: Pour information et entrevues : Marie Gagné, Présidente directrice générale du Réseau des CCTT, [email protected], 581-308-6763