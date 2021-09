La SQDC dévoile un résultat net de 14,8 M$ à son premier trimestre

MONTRÉAL, le 10 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Pour son premier trimestre clos le 19 juin 2021, la Société québécoise du cannabis (SQDC) a réalisé des ventes de 136,5 M$, soit 26,1 M$ de plus qu'au premier trimestre de l'exercice précédent. La SQDC a dégagé un résultat net de 14,8 M$ pour ce trimestre, ce qui représente une augmentation de 5,1 M$ par rapport au premier trimestre de l'exercice précédent. Cette somme sera entièrement remise sous forme de dividende au ministre des Finances et réinvestie notamment en prévention et en recherche en matière de cannabis ainsi que dans la lutte contre les méfaits liés à l'usage de substances psychoactives.

À cela s'ajoutent les revenus fiscaux tirés de son exploitation sous forme de taxe à la consommation et de taxe d'accise évalués à 46,1 millions de dollars (32,9 millions de dollars au Québec et 13,2 millions de dollars au fédéral). Ce sont donc 60,9 millions de dollars versés aux gouvernements, dont 47,7 millions de dollars à l'État québécois.

La croissance notable de la SQDC est attribuable en grande partie au déploiement de son réseau alors que la Société comptait 68 succursales au 19 juin 2021 comparativement à 42 à pareille date l'an passé.

Les résultats en bref

24 538 kg de cannabis qui se sont vendus légalement au cours de ce trimestre. Le réseau de succursales a vendu 22 835 kg de cannabis pour un montant total de 127,2 M$. Le nombre de transactions est de l'ordre de 2,9 millions.

Les ventes sur le site Web, quant à elles, ont atteint 1 703 kg de cannabis, pour un total de 9,3 M$.

Les charges nettes ont totalisé 20,3 M$, pour un ratio de 14,9 % des ventes.

Service de livraison le jour même étendu à Québec

Au cours du trimestre, la SQDC a débuté un projet pilote de livraison le jour même à partir de succursales de la ville de Québec. La Société poursuit ainsi ses efforts en vue d'améliorer et diversifier son offre de livraison à domicile, tout en assurant la vente responsable du cannabis, notamment par la validation de l'âge au moment de la réception du colis.

Impacts de la pandémie de la COVID-19

La SQDC demeure attentive à l'évolution de la situation entourant la COVID-19. Elle continue de se conformer à toutes les directives émises par la Santé publique et poursuit ses opérations de façon sécuritaire et responsable. La Société est confiante de pouvoir atteindre ses objectifs pour cette année financière tout en respectant sa mission qui est d'assurer la distribution et la vente du cannabis dans une perspective de protection de la santé, et d'intégrer les consommateurs au marché licite sans favoriser la consommation du cannabis.

Le Rapport financier intermédiaire pour le trimestre de 12 semaines clos le 19 juin 2021 est disponible dès maintenant sur SQDC.ca

À propos de la Société québécoise du cannabis (SQDC)

La SQDC est une société d'État qui a pour mandat d'assurer la distribution et la vente de cannabis au Québec en priorisant la protection de la santé et la sécurité de sa clientèle. Elle s'engage à proposer des produits de qualité, ainsi qu'à informer et conseiller les consommateurs sur les moyens de minimiser les impacts du cannabis sur leur santé. L'objectif à long terme est de réduire la portée du marché illicite du cannabis au Québec. Selon les lois qui nous gouvernent, tous les profits de la Société sont versés dans le Fonds des revenus provenant de la vente du cannabis, dont la gestion est assurée par le ministère des Finances du Québec, et sont réinvestis notamment en prévention et en recherche en matière de cannabis. Pour plus de renseignements, visitez sqdc.ca .

