La SQDC déclare un résultat net de 15,1 M$ au deuxième trimestre de son exercice 2020-2021

MONTRÉAL, le 17 nov. 2020 /CNW Telbec/ - La Société québécoise du cannabis (SQDC) a clos son deuxième trimestre le 12 septembre 2020 en enregistrant des ventes de 120,2 M$, soit 56,6 M$ de plus qu'au deuxième trimestre de l'exercice précédent. La SQDC a dégagé un résultat net de 15,1 M$ pour ce trimestre, ce qui représente une augmentation de 10,1 M$ par rapport au deuxième trimestre de l'exercice précédent. Au terme des 24 premières semaines de son exercice financier, la SQDC présente un résultat net de 24,8 M$ comparativement à 6,3 M$ à la même période l'an passé. Le résultat net sera entièrement remis au gouvernement et réinvesti, notamment, en prévention et en recherche en matière de cannabis.

La Société estime avoir converti près de 50 % du marché illicite sur la base d'une consommation totale annuelle évaluée pour le Québec à 150 tonnes, et ce, tout en respectant sa mission qui est d'assurer la distribution et la vente du cannabis dans une perspective de protection de la santé, et d'intégrer les consommateurs au marché licite sans favoriser la consommation du cannabis.

L'importante croissance de la SQDC repose en grande partie sur son plan de déploiement, alors que la Société comptait 45 succursales le 12 septembre 2020 par rapport à 20 succursales à pareille date l'an passé. Notons que le plan de déploiement de nouvelles succursales, qui avait été interrompu au printemps dernier en raison de l'arrêt complet du secteur de la construction, a repris son cours. Dans ce deuxième trimestre, la SQDC a ouvert trois nouvelles succursales.

Malgré le contexte de la COVID-19, la Société demeure confiante de pouvoir atteindre ses objectifs pour l'exercice en cours.

Les revenus gouvernementaux tirés de son exploitation sous forme de taxe à la consommation et de droits d'accise sont d'environ 40,8 M$ pour le deuxième trimestre et d'environ 78,6 M$ pour les 24 premières semaines de l'exercice.

Les résultats en bref

Les ventes de la Société ont totalisé 120,2 M$ du 21 juin au 12 septembre 2020. Ce sont ainsi

20 830 kg de cannabis qui se sont vendus légalement au cours de ce trimestre.

20 830 kg de cannabis qui se sont vendus légalement au cours de ce trimestre. Le réseau de succursales a vendu 19 139 kg de cannabis pour un montant total de 111,4 M$. Le nombre de transactions est de l'ordre de 2,3 millions.



Les ventes dans le site Web, quant à elles, ont atteint 1 691 kg de cannabis, pour un total de 8,8 M$ et environ 100 000 transactions.

Les charges nettes ont totalisé 14,7 M$, pour un ratio de 12,2 % des ventes.

De plus, les revenus gouvernementaux tirés de son exploitation, sous forme de taxes à la consommation et de droits d'accise (perçus auprès des producteurs), sont d'environ 40,8 M$.

Faits saillants du trimestre

Au cours de ce trimestre, trois nouveaux points de vente se sont ajoutés au réseau, soit à Saint-Eustache , Mont-Laurier et Sept-Îles. Tous les nouveaux employés ont suivi une formation rigoureuse élaborée en collaboration avec le ministère de la Santé et des Services sociaux.

, et Sept-Îles. Tous les nouveaux employés ont suivi une formation rigoureuse élaborée en collaboration avec le ministère de la Santé et des Services sociaux. Dans le but de d'accomplir encore mieux sa mission, la SQDC a apporté des améliorations à son accompagnement client. Par exemple l'ajout d'une fonctionnalité de vérification de la disponibilité des produits en succursale à partir de son site Web et la livraison le jour même dans la ville de Laval . Ce service de livraison, déjà offert sur l'île de Montréal, pourrait être déployé prochainement dans d'autres régions.

COVID-19

La SQDC continue d'appliquer les mesures d'hygiène et de distanciation physique en vigueur dans l'ensemble de ses succursales et aucun incident lié à la COVID-19 n'a été signalé à ce jour. Par ailleurs, la pandémie n'a pas eu d'impact significatif sur les résultats de la SQDC au cours de ce trimestre. Après avoir connu une hausse de ses ventes durant les premières semaines de la pandémie, le volume des ventes est revenu au niveau de croissance attendu. Le ralentissement des chantiers de construction a toutefois forcé la SQDC à repousser l'ouverture de certaines succursales.

