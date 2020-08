THRIVE I a fait le pont entre les percées de la science, la conscience et le militantisme, offrant des solutions réelles et nous fournissant des stratégies ambitieuses et sans précédent pour réclamer nos vies et notre avenir. Foster Gamble et Kimberly Carter Gamble, les créateurs, ont préparé une puissante bande-annonce qui sera diffusée le 8 août 2020 pour la suite, THRIVE II: This Is What It Takes , qui répond à la question suivante : « De quoi cette planète a-t-elle besoin? »

THRIVE II: This Is What It Takes transporte les téléspectateurs dans les coulisses des innovations et de l'existence des personnes qui ont le pouvoir de transformer la vie de tous les êtres humains. Le documentaire prend la forme d'une enquête planétaire visant les solutions les plus prometteuses dans les domaines de l'énergie, de la santé, de la conscience, de l'autonomie non coercitive tout en présentant la science, les stratégies et les principes sous-jacents qui rendent le tout possible. S'inspirant de solutions décentralisées, communautaires et transpolitiques, THRIVE II propose des outils concrets pour redevenir maîtres de nos vies, un effort encore plus pertinent vu l'échec des gouvernements et des autorités alors que la pandémie et l'instabilité civile secouent le globe. La production sera lancée le 26 septembre 2020 en 15 langues dans un monde désenchanté et immobile, qui a soif d'espoir et est ancré dans les solutions.

À la suite de la sortie du premier film, plus d'un millier de personnes innovantes de partout dans le monde ont communiqué avec l'équipe de ThriveOn, désireuses de faire connaître leurs inventions et de se joindre au mouvement.

« Bon nombre de ces personnes craignaient que leurs inventions soient si bouleversantes pour le statu quo qu'elles songeaient à les garder secrètes, si ce n'était pas déjà fait », déclare Foster Gamble. « Cette réponse inspirante a incité Kimberly et moi à voyager en Afrique, en Chine, en Thaïlande, en Égypte, en Europe, au Costa Rica, au Mexique et dans l'ensemble des États-Unis en compagnie d'une équipe d'ingénieurs, de médecins et d'experts pour valider diverses découvertes. »

Ces interactions avec des innovateurs mondiaux sont accompagnées à la caméra de commentaires formulés par des scientifiques et des philosophes de premier plan, comme Nassim Haramein, Gregg Braden, la Dre Kelly Brogan, Bruce Lipton, Larken Rose et bien d'autres.

En cette nouvelle ère où les systèmes vétustes servent la plupart du temps les seuls intérêts de l'élite de la finance qui les perpétuent, THRIVE II: This Is What It Takes propose des solutions concrètes et pratiques et nous fait découvrir en privé d'audacieuses innovations révolutionnaires, donnant lieu à de nouveaux paradigmes afin de créer un monde où chaque personne a la possibilité de s'épanouir.

À propos de ThriveOn :

ThriveOn vise à sensibiliser et à autonomiser les gens ainsi qu'à inspirer l'ingéniosité humaine pour rétablir l'intégrité des systèmes naturels, en harmonie avec une structure unifiée et avec chaque personne sur Terre, afin de créer un monde prospère.

