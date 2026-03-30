La Sortie annonce l'ouverture d'une résidence dédiée aux femmes quittant l'industrie du sexe : Un tremplin vers la dignité

MONTRÉAL, le 30 mars 2026 /CNW/ - La Sortie annonce avec fierté l'ouverture officielle de sa résidence. Ce projet unique marque une réponse directe et concrète aux conclusions de la recherche menée par la criminologue Maria Mourani entre 2016 et 2019 : les femmes quittant l'industrie du sexe expriment massivement le besoin de logements spécifiquement destinés à elles, subventionnés, sécurisés et soutenus par un accompagnement adapté.

Fruit de 12 années de travail, la résidence est conçue par et pour des femmes sortant de l'exploitation sexuelle. Ce projet, qui triple la capacité d'accueil de La Sortie, offrira :

2 studios destinés à l'urgence pour un accueil immédiat en situation de crise.

9 logements d'une chambre pour des femmes seules en parcours de sortie.

4 logements de deux chambres pour des mères accompagnées de leurs enfants.

Tous les logements sont transitoires, pour une durée allant jusqu'à 3 ans, subventionnés et intégrés dans une démarche d'accompagnement personnalisé. L'équipe inclut des intervenantes ayant survécu à l'industrie du sexe, apportant une compréhension unique pour bâtir la confiance et favoriser une transition durable vers l'autonomie.

« La recherche Horizon a révélé une vérité implacable : sans un logement sécurisé et adapté, la sortie de l'exploitation sexuelle reste souvent inaccessible. Avec cette résidence, nous transformons les résultats théoriques en action concrète. Nous offrons un vrai tremplin vers la liberté et la dignité », souligne Ronald Lepage, directeur général de La Sortie.

Des appuis politiques et communautaires

L'annonce de cette ouverture officielle représente aussi un moment important pour remercier un large réseau d'appui politique, financier et communautaire.

« Dans notre métropole, soutenir les femmes en situation d'extrême vulnérabilité va bien au-delà de combler un besoin, c'est leur offrir un milieu de vie sécuritaire, chaleureux et digne. L'annonce d'aujourd'hui apporte une réponse qui améliore réellement le quotidien de ces femmes et de leurs enfants. À Montréal, la solidarité est une force et les partenaires, les organismes et les gouvernements unissent leurs efforts pour qu'elles puissent enfin envisager un avenir plus serein et plus juste. » - Chantal Rouleau, députée de Pointe-aux-Trembles et ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, de la Métropole et de la région de Montréal.

« Je tiens à saluer l'ouverture de la résidence La Sortie, qui permet désormais d'offrir un milieu sécuritaire et digne à des femmes qui souhaitent prendre un nouveau départ. Le courage de ces femmes est profondément inspirant et nous rappelle à quel point l'accès à un logement stable, adapté à leur réalité, est essentiel. Il leur permet non seulement de poursuivre leur cheminement, mais aussi d'avancer sereinement et se reconstruire. Ces femmes ont besoin d'un lieu sécuritaire où atterrir, retrouver leurs repères et reprendre confiance en elles. Ce projet est un bel exemple de ce qu'il est possible d'accomplir lorsque le milieu communautaire, les partenaires institutionnels et la Ville de Montréal collaborent. » - Benoit Langevin, conseiller de Ville du district Bois-de-Liesse dans l'arrondissement Pierrefonds-Roxboro et membre du comité exécutif de la Ville de Montréal responsable du développement social et de la cohabitation.

« Grâce à son Fonds du Grand Mouvement, Desjardins a pu offrir 300 000 $ pour soutenir un projet absolument essentiel pour Montréal. La Sortie est le seul organisme qui accompagne spécifiquement les femmes sortant de l'exploitation sexuelle, et cette nouvelle résidence leur offre, à elle et à leurs enfants, un lieu sécuritaire pour souffler, se reconstruire et retrouver leur autonomie. Cette initiative démontre la force d'une communauté qui se mobilise pour soutenir les plus vulnérables et leur offrir un nouveau départ, ouvrant la voie à des milieux plus humains et plus résilients. » - Annie Archambault, directrice générale - Caisse de l'Ouest-de-l'Île de Montréal :

Grâce à l'engagement déterminant de ses nombreux partenaires, La Sortie a pu obtenir un soutien financier majeur pour concrétiser ce projet novateur :

Société d'habitation du Québec : 5,7 millions $

Ville de Montréal : 2,3 millions $

Communauté : 1,5 million $

Grand Mouvement Desjardins : 300 000 $

Enfin, l'équipe de La Sortie tient à souligner que ce projet n'aurait pu se réaliser sans l'engagement exceptionnel de la Famille Crowley, propriétaire de l'immeuble qui a accepté d'attendre plus d'un an avec une promesse d'achat exclusive. Leur solidarité a permis de transformer cette vision en réalité tangible.

À propos de La Sortie : Fondée en 2013, La Sortie est un organisme de bienfaisance qui offre un accompagnement global aux femmes adultes souhaitant quitter l'exploitation sexuelle. Ses services incluent l'accueil 24/7, l'hébergement d'urgence, le suivi individuel, des ateliers et des activités favorisant la réinsertion sociale. Site Web : lasortie.org

SOURCE La Sortie

Renseignements et demandes pour des entrevues : Ronald Lepage, directeur général de La Sortie : 514 236-7255 | [email protected]