Entrepreneure aguerrie, Shelby Austin repousse les frontières de l'innovation avec ce nouveau projet

TORONTO, le 5 oct. 2020 /CNW/ - Deloitte a annoncé aujourd'hui la scission d'une entreprise distincte issue de son logiciel primé de gestion du cycle de vie des contrats, Arteria AI, anciennement connu sous le nom de dTrax.

Shelby Austin, qui a dirigé avec succès le service Omnia IA de Deloitte, prendra la tête d'Arteria AI pour sa prochaine phase de développement. Il s'agit d'une suite parfaitement logique au leadership qu'exerçait Mme Austin au sein d'Omnia IA et à sa croissance, qu'elle a su piloter. L'opération s'inscrit également dans la foulée du succès d'ATD Legal, son entreprise précédente, acquise par Deloitte en 2014, et vise à stimuler la croissance d'Arteria AI et son expansion dans de nouveaux marchés ainsi qu'à attirer des investissements externes. Deloitte continuera d'agir à titre de partenaire privilégié d'Arteria AI.

« Il s'agit pour nous d'une excellente occasion d'incarner l'incroyable esprit d'entrepreneuriat qui pousse le Canada sur le devant de la scène mondiale de l'innovation et des technologies et qui en fait un leader en matière de diversité, explique Shelby Austin. Je suis impatiente de relever ce défi et de repousser les frontières de l'innovation. »

Une équipe suivra également Mme Austin à Arteria AI; elle comprend notamment Abrar Huq et Jonathan Wong, qui ont fondé dTrax avec elle alors qu'ils étaient chez Deloitte. M. Wong sera chef des technologies, un poste qu'il a déjà occupé dans un certain nombre d'entreprises en démarrage, et M. Huq occupera le poste de chef de gestion des revenus et dirigera les activités de mise en marché d'Arteria AI. Jas Jaaj assumera désormais le rôle de leader d'Omnia IA.

« Cette solution d'IA a déjà fait ses preuves, et nous croyons que cette opération lui servira de tremplin pour aller encore plus haut, plus rapidement, a déclaré Anthony Viel, associé directeur général et chef de la direction de Deloitte Canada. Je suis certain qu'il s'agit de la meilleure orientation pour nos clients dans ce domaine et que Shelby est la personne toute désignée pour entreprendre ce nouveau projet. »

En tant que société affiliée, Arteria AI continuera à se conformer aux exigences en matière d'indépendance, et Deloitte l'appuiera sur le marché afin d'assurer son succès.

À propos d'Arteria AI

Arteria AI, anciennement connue sous le nom de dTrax, est une solution de gestion du cycle de vie d'un contrat de bout en bout qui en améliore la négociation, la visibilité et la conformité grâce à l'analytique avancée. Cliquez ici pour découvrir comment tirer parti du pouvoir de l'analytique et de l'IA pour la gestion de contrats.



À propos de Deloitte

Deloitte offre des services dans les domaines de l'audit et de la certification, de la consultation, des conseils financiers, des conseils en gestion des risques, de la fiscalité et d'autres services connexes à de nombreuses sociétés ouvertes et fermées dans différents secteurs. Deloitte sert quatre entreprises sur cinq du palmarès Fortune Global 500MD par l'intermédiaire de son réseau mondial de cabinets membres dans plus de 150 pays et territoires, qui offre les compétences de renommée mondiale, le savoir et les services dont les clients ont besoin pour surmonter les défis d'entreprise les plus complexes. Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l., société à responsabilité limitée constituée en vertu des lois de l'Ontario, est le cabinet membre canadien de Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Deloitte désigne une ou plusieurs entités parmi Deloitte Touche Tohmatsu Limited, société fermée à responsabilité limitée par garanties du Royaume-Uni, ainsi que son réseau de cabinets membres dont chacun constitue une entité juridique distincte et indépendante. Pour une description détaillée de la structure juridique de Deloitte Touche Tohmatsu Limited et de ses sociétés membres, voir www.deloitte.com/ca/apropos.

Notre raison d'être mondiale est d'avoir une influence marquante. Chez Deloitte Canada, cela se traduit par la création d'un avenir meilleur en accélérant et en élargissant l'accès au savoir. Nous croyons que nous pouvons concrétiser cette raison d'être en incarnant nos valeurs communes qui sont d'ouvrir la voie, de servir avec intégrité, de prendre soin les uns des autres, de favoriser l'inclusion et de collaborer pour avoir une influence mesurable.

Pour en apprendre davantage sur les quelque 312 000 professionnels de Deloitte, dont plus de 12 000 professionnels font partie du cabinet canadien, veuillez nous suivre sur LinkedIn, Twitter, Instagram ou Facebook.



