La solution Elementa de Trina Storage brille au salon Intersolar Europe 2023, récompensée par plus de 1 GWh de projets de SSEB à l'échelle du réseau sur les marchés européens

Elementa, le produit verticalement intégré de Trina Storage, a été choisi pour plusieurs projets de stockage de batteries de centaines de mégawattheures au Royaume-Uni et en Allemagne.

Lors du salon Intersolar Europe 2023, Trina Storage a présenté E²MS, un système interne de gestion de l'énergie conçu pour maximiser le contrôle, l'efficacité et la durabilité des batteries de Trina à l'échelle du réseau.

MUNICH, 1er août 2023 /CNW/ - Trina Storage , le fournisseur mondial de solutions de stockage d'énergie, a annoncé aujourd'hui l'obtention de plusieurs centaines de mégawattheures de projets de SSEB sur les marchés britannique et allemand qui utiliseront son produit phare Elementa, un système de stockage de batteries de service public. Ce dernier a été présenté au salon Intersolar Europe 2023, marquant le début de l'ère Elementa Gigawatt.

Solution de batterie Elementa optimisée avec la nouvelle plateforme interne EMS

Solution Elementa à grande échelle de Trina Storage

Au cours du salon Intersolar Europe 2023, Trina Storage a présenté pour la première fois le produit Elementa à grande échelle. L'entreprise déploie tous les efforts de recherche et développement liés à la fabrication de cellules et dispose d'une forte capacité d'intégration à Changzhou, en Chine. Entièrement intégré aux cellules internes LFP de Trina, au système de gestion des batteries à niveaux multiples et aux systèmes complets d'atténuation et d'extinction des incendies, Elementa offre un réseau à la fine pointe de la technologie qui génère des revenus et qui offre une sécurité accrue et un coût optimisé.

« C'est la première fois que je vois physiquement le produit Elementa. À première vue, il semble tenir compte de tous les éléments clés que nous recherchons, par exemple les exigences en matière d'exploitation et d'entretien et la facilité avec laquelle il est possible de résoudre les problèmes ou d'entretenir le produit. » Selon Liam Breathnack, directeur de la technologie du stockage de batteries à l'échelle du réseau chez SMS plc.

Afin de maximiser le contrôle et les performances de ses batteries, Trina Storage a également introduit le système de gestion de l'énergie expert E²MS. E²MS est une solution logicielle et matérielle complète qui s'intègre parfaitement aux systèmes de stockage d'énergie par batterie (SSEB) à l'échelle du réseau de Trina. Ce système repose sur une architecture de système multicouche comprenant un dispositif de commande de centrale électrique, un serveur pour le système de contrôle et d'acquisition de données et un compteur de réseaux. Intégré à des algorithmes évolutifs sophistiqués, à des stratégies de contrôle intelligentes et à des interfaces matérielles dédiées, E²MS recueille, analyse et interprète précisément les données historiques et en temps réel des batteries, offrant ainsi aux clients un SSEB au contrôle, à l'efficacité et à la durabilité maximales. À long terme, il permet une exploitation plus sécuritaire, un meilleur rendement du système et un rendement optimisé des projets.

La solution Elementa de Trina Storage ouvre la voie avec plus de 1 GWh de projets en cours

Trina Storage a obtenu des centaines de mégawattheures de projets de SSEB qui utiliseront son produit phare Elementa, ce qui lui permettra d'étendre sa faible empreinte carbone à travers l'Europe. Récemment, Trina Storage a annoncé la clôture d'un contrat pour deux autres projets de stockage de batteries avec DIF Capital Partners, un gestionnaire indépendant de fonds d'infrastructures fondé en 2005, ajoutant 180 MWh aux projets de Trina Solar et de Trina Storage au Royaume-Uni. Les deux projets, le projet Warley de 50 MW/100 MWh et le projet Sundon de 40 MW/80 MWh à l'est de l'Angleterre, sont des projets de stockage de deux heures qui sont situés au même endroit que la production d'énergie solaire. La solution de SSEB Elementa de Trina Storage sera déployée dans les deux projets afin de déplacer la production de pointe du système photovoltaïque lorsque la demande d'énergie fluctue, ce qui accroîtra la résilience et la souplesse du site. Les projets Warley et Sundon devraient être mis en service d'ici la fin de 2024.

Terry Chen, chef de la division du stockage à l'étranger, a déclaré ceci à propos de ces contrats : « Nos solutions de stockage de pointe sont conçues pour les IRC de service de réseau les plus exigeants et résisteront à l'épreuve du temps. Nous intensifions nos capacités de fabrication, d'intégration et de mise à l'essai; nous sommes maintenant très bien placés pour soutenir l'expansion continue du secteur de l'énergie renouvelable et apporter une contribution importante à la transition énergétique mondiale. »

À propos de Trina Storage

Trina Storage, une unité commerciale de Trina Solar, est un fournisseur international de systèmes de stockage d'énergie, qui se consacre à transformer l'approvisionnement de l'énergie. Notre mission est de diriger la transition vers l'énergie renouvelable par l'intermédiaire de solutions de stockage rentables et d'augmenter la production d'énergie solaire à grande échelle pour pouvoir l'offrir à tous. Forts de plus de 25 ans d'expérience dans le domaine de l'énergie solaire, nous proposons aux services publics et aux développeurs du monde entier des solutions adaptées et rentables.

Pour en savoir plus, visitez le site Web de Trina Storage et suivez-nous sur Facebook et LinkedIn .

À propos de Trina Solar :

En 25 ans, Trina Solar est passée de fournisseur de modules photovoltaïques de premier ordre à fournisseur mondial de solutions complètes dans le domaine de l'énergie photovoltaïque et de l'énergie intelligente, avec des produits photovoltaïques, des solutions de système et de l'énergie intelligente. L'entreprise fabrique, vend et met au point par la recherche-développement des produits photovoltaïques, en plus de l'ingénierie, de l'approvisionnement et de la construction, et de l'exploitation et de l'entretien, ainsi que des systèmes de microréseaux intelligents et des systèmes complémentaires multi-énergie et exploite des plateformes infonuagiques dans le secteur de l'énergie. Trina Solar est présente dans plus de 100 pays et régions et dispose de sièges régionaux à Zurich, San Jose, Miami, Tokyo, Singapour et Dubaï. L'entreprise exploite 8 bases de fabrication et plus de 40 succursales. Elle compte plus de 12 000 employés dans le monde.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2165534/Full_size_Trina_Storage_Elementa.jpg

SOURCE Trina Storage

Renseignements: Si vous avez des questions sur les informations ci-dessus, nous vous invitons à communiquer avec les membres de notre équipe de marketing. Voici leurs coordonnées : Trina Storage, Tanushree Mukherjee, directrice mondiale du marketing, Division du stockage à l'étranger, mobile : +49 176 8742 3428, courriel : [email protected]; Jing Xie, responsable du marketing mondial, Division du stockage à l'étranger, mobile : +86 188 0179 1746, courriel : [email protected]