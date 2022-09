Grâce à l'intégration à SAP® SuccessFactors® Recruiting, la solution Certn permet aux clients de vérifier leurs antécédents en temps réel

VICTORIA, Colombie-Britannique, 8 septembre 2022 /CNW/ - Certn (Certn Holdings Inc.) a annoncé aujourd'hui que sa solution de vérification des antécédents est maintenant disponible dans le SAP®Store , la boutique en ligne pour les offres de produits SAP et de ses partenaires. La solution de vérification des antécédents de Certn s'intègre à SAP® SuccessFactors® Recruiting et offre aux clients des vérifications d'antécédents simplifiées.

« À l'heure actuelle, le marché de l'emploi est à l'avantage des candidats, ce qui signifie que les entreprises ne peuvent pas se permettre d'avoir des processus de vérification des antécédents qui sont lourds et qui prennent beaucoup de temps, a déclaré Andrew McLeod, chef de la direction de Certn. La solution de Certn est conçue pour offrir la meilleure expérience possible aux candidats et aux recruteurs. Maintenant que Certn est disponible dans le SAP Store, nous pouvons offrir notre technologie fluide de vérification des antécédents à un nombre encore plus élevé d'entreprises. »

À l'aide des solutions de vérification des antécédents de Certn, les clients peuvent :

Réduire le temps d'embauche jusqu'à 80 % : Les vérifications complètes en temps réel des antécédents de Certn simplifient le processus d'embauche grâce à des rappels automatisés et à la vérification instantanée des pièces d'identité.

Les vérifications complètes en temps réel des antécédents de Certn simplifient le processus d'embauche grâce à des rappels automatisés et à la vérification instantanée des pièces d'identité. Réduire les coûts jusqu'à 50 % : Certn aide les entreprises à économiser de l'argent en éliminant les intermédiaires et le traitement manuel associés à une vérification traditionnelle des antécédents. Les entreprises peuvent personnaliser le prix de leurs forfaits en fonction de leurs besoins.

Certn aide les entreprises à économiser de l'argent en éliminant les intermédiaires et le traitement manuel associés à une vérification traditionnelle des antécédents. Les entreprises peuvent personnaliser le prix de leurs forfaits en fonction de leurs besoins. Réduire les délais d'exécution jusqu'à 35 % : Une expérience facile, conviviale et optimisée pour les appareils mobiles signifie que les candidats terminent le processus plus rapidement, ce qui réduit le risque de perdre des candidats au sein d'une économie concurrentielle sur le plan du recrutement.

Le SAP Store, qui se trouve sur store.sap.com, offre une expérience client numérique simplifiée et connectée pour trouver, essayer, acheter et renouveler plus de 2 000 solutions de SAP et de ses partenaires. Les clients peuvent y trouver les solutions SAP et les solutions validées par SAP dont ils ont besoin pour faire croître leur entreprise. De plus, pour chaque achat effectué par l'entremise du SAP Store, SAP plantera un arbre.

Certn Holding Inc. est partenaire du programme PartnerEdge® de SAP®. Le programme PartnerEdge de SAP fournit les outils de ventes, les avantages et le soutien nécessaires pour faciliter la création d'applications de haute qualité et révolutionnaires axées sur des besoins commerciaux spécifiques, rapidement et à moindre coût.

À propos de Certn Holding Inc.

Certn offre des solutions de vérification des antécédents rapides, conviviales et complètes qui aident les entreprises à prendre des décisions d'embauche fondées sur les faits, à réduire les coûts d'embauche et à améliorer l'expérience des candidats et des recruteurs. Utilisé par les dirigeants de moyennes et petites entreprises qui cherchent à embaucher les bons candidats, Certn modernise le processus de vérification des antécédents tout en établissant un climat de confiance. Ses solutions viennent simplifier le processus de sélection des candidats, réduire les coûts ainsi que le temps de rentabilisation pour les dirigeants des ressources humaines et des opérations du monde entier. Vous souhaitez en apprendre davantage sur la façon de devenir partenaire? Consultez notre page Facebook : https://certn.co/partnerships

