Plus de 100 experts financiers et hauts responsables de banques centrales ont assisté au webinaire et ont posé des questions constructives aux panélistes. En collaboration avec des experts de la Banque centrale européenne (BCE) et de la Banque du Canada, TCSA a fait part de ses points de vue uniques sur la gestion des données et dévoilé une solution novatrice : le « cerveau de données nationales », qui a été reconnu non seulement par les banques centrales, mais aussi par leurs homologues financiers.

Au cours du webinaire, M. Howard Chang, vice-président des Affaires mondiales de TCSA, s'est penché sur les problèmes qui entravent le développement économique international, y compris la diminution de l'efficacité des politiques monétaires à l'échelle mondiale et l'absence de points d'ancrage de valeur durable parmi les principales devises. M. Howard Chang a indiqué que les banques centrales doivent intervenir et jouer un rôle essentiel en cette nouvelle ère d'élaboration de politiques axées sur les données, plus particulièrement dans le contexte des conséquences profondes de la crise financière mondiale de 2008 et de la pandémie actuelle de COVID-19.

Selon M. Chang, le cerveau de données nationales organise les données en un ensemble normalisé qui contribue à synchroniser, à regrouper et à traiter d'énormes quantités de données à l'échelle nationale. De plus, le cerveau de données nationales s'appuie sur les systèmes de banque centrale existants, ce qui permet la collecte en temps réel de la source d'information la plus omniprésente : les données sur les transactions monétaires.

Per Nymand Anderson, de la BCE et des experts d'autres autorités financières ont parlé en termes élogieux des concepts qui sous-tendent le cerveau de données nationales de TCSA, particulièrement en ce qui concerne la collecte et la normalisation de données à l'échelle nationale, ainsi que de l'importance de l'intégration des données dans la gestion des silos de données actuels. Différents représentants des banques centrales qui ont assisté au webinaire ont également soulevé diverses questions au sujet de la solution de TCSA, ont demandé des renseignements détaillés et ont fait part de leur intention de poursuivre la discussion et la collaboration après la réunion.

Principale source d'information du secteur bancaire, Central Banking jouit d'une excellente réputation parmi les banques centrales et les institutions financières mondiales lorsqu'il est question de fournir des informations en temps réel et des analyses approfondies dans ce domaine. La publication et les commentaires sur son site Web constituent une ressource inestimable pour les banques centrales et les autorités monétaires. À propos de TCSA : https://tcsa.cloud/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1427922/1bd13221_40ca_4fba_a0f3_226cab600fb6.jpg

SOURCE TCSA

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Jia He, +86-13728956115