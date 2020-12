MONTRÉAL, le 17 déc. 2020 /CNW Telbec/ - SNC-Lavalin (TSX : SNC) annonce aujourd'hui que sa filiale en propriété exclusive EDAROTH a été sélectionnée pour faire partie du cadre d'un nouveau projet d'une valeur de 47 G£, dirigé par un promoteur au Royaume-Uni.

EDAROTH (Tout le monde mérite un toit) propose une expertise en gestion d'ensembles résidentiels, en conception et ingénierie, et offre les plus récentes techniques de fabrication hors chantier, ce qui lui permet d'assurer :

Une construction de 50 % plus rapide par rapport à l'approche traditionnelle

Une réduction de 50 % des coûts de chauffage

Zéro émissions de carbone nettes

Une réappropriation des friches industrielles pour les collectivités locales

« EDAROTH est un exemple de la façon dont l'innovation et la technologie peuvent nous permettre de proposer de meilleures solutions d'infrastructure à nos clients et à nos collectivités. Nous avons élaboré cette solution innovante après avoir identifié une tendance dans les enjeux sociaux et économiques liés au futur manque de logements abordables, a déclaré Ian L. Edwards, président et chef de la direction du Groupe SNC-Lavalin inc. Au cœur d'EDAROTH nous retrouvons des méthodes d'assemblage modernes basées sur le numérique et qui peuvent être adaptées aux besoins des collectivités dans le monde entier. Nous sommes en mesure de revitaliser des friches industrielles et créer des espaces de vie pour aider les gouvernements et les autorités locales à répondre aux besoins en matière de logement de manière durable et efficace. Selon le Forum économique mondial, deux milliards de nouveaux logements seraient nécessaires à l'échelle mondiale d'ici la fin du siècle. Cette offre de projet a donc un grand potentiel pour nous, et nous poursuivons nos efforts pour revitaliser les collectivités partout dans le monde. »

En vertu du cadre de travail et en collaboration avec PABAGO, le fournisseur du cadre du secteur public, EDAROTH aura l'occasion de soumissionner pour réaliser des projets résidentiels dans l'ensemble du Royaume-Uni, y compris des projets de transformation de friches industrielles de propriété publique et de terres non exploitées au sein de collectivités établies, en vue de créer des logements véritablement abordables dans les zones en ayant le plus besoin.

« Le manque de logements abordables est un problème qui continue de toucher les collectivités, les villes et les gens partout dans le monde et qui ne sera résolu que par l'innovation et de nouvelles façons de travailler, a indiqué Philip Hoare, président, Atkins, Ingénierie, conception et gestion de projet, SNC-Lavalin. Nous sommes fiers de participer à ce cadre, car il nous donne une excellente occasion d'assurer la réalisation des projets de logement en allant au-delà de qui est déjà possible, ainsi que de faire croître davantage l'offre de EDAROTH aux clients du secteur public. »

Lorsque les ensembles résidentiels seront construits, le secteur public conservera son droit de propriété foncière, ce qui lui permettra de disposer d'installations essentielles et d'une source de revenus à long terme et ainsi de consolider ses finances. EDAROTH a dévoilé son premier projet résidentiel achevé en février 2020, et s'est déjà assuré une place dans un cadre de logement de 1,7 milliard de dollars pour fournir des services.

À propos de SNC-Lavalin

Fondée en 1911, SNC-Lavalin est une société spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés et exploitant des bureaux partout dans le monde. SNC-Lavalin rassemble les personnes, les technologies et les données pour façonner et réaliser des projets et des concepts de classe mondiale, et ce, en proposant des solutions novatrices complètes tout au long du cycle de vie des actifs. Notre expertise est vaste - les services-conseils, les réseaux intelligents et la cybersécurité, l'ingénierie et la conception, l'approvisionnement, la gestion de projet et de la construction, les opérations et la maintenance, la mise hors service et les investissements de maintien - et nous l'offrons aux clients dans quatre secteurs stratégiques, soit de l'ingénierie, conception et gestion de projet (ICGP), des infrastructures, de l'énergie nucléaire et des ressources, appuyés par Capital. Nos gens. Votre réussite. Avec passion. www.snclavalin.com

À propos de EDAROTH

EDAROTH (www.edaroth.co.uk) fournit les méthodes les plus modernes de construction et des services d'ingénierie de pointe pour offrir des logements abordables de qualité et à un rythme rapide sur les terres des autorités locales et réglementées. L'approche de EDAROTH permet d'aménager au sein des collectivités établies des friches industrielles et des terres non exploitées - un type de projet souvent considéré comme étant trop complexe ou coûteux -, et généralement d'assurer que le propriétaire foncier conserve ses droits sur les terres, les actifs et les revenus de location. Everyone Deserves A Roof Over Their Head (Tout le monde mérite un toit).

