LA SOLUTION DE RECYCLAGE DU SAC VERT DE NESPRESSO DÉSORMAIS OFFERTE À LA MRC DES BASQUES

MONTRÉAL, le 1er nov. 2023 /CNW/ - Nespresso Canada souligne l'implantation de sa solution de recyclage du sac vert dans la MRC des Basques, s'ajoutant ainsi aux 54 autres communautés déjà participantes au programme dans la région du Bas-Saint-Laurent. Le développement durable étant profondément ancré dans l'ADN de Nespresso, l'entreprise est fière de compter désormais plus de 900 communautés desservies par le programme, et ce partout au pays.

Dès maintenant, les citoyens de la MRC des Basques, notamment ceux de la ville de Trois-Pistoles, sont invités à déposer leurs capsules usagées Nespresso dans un sac vert entièrement recyclable et fourni gratuitement par Nespresso Canada. Une fois scellé, le sac vert peut être déposé dans le bac de recyclage à la maison, afin d'être transporté jusqu'à un centre de tri où un partenaire local se charge alors de séparer le marc de café et l'aluminium. Une fois ce procédé mécanique complété, Nespresso s'assure de revaloriser l'aluminium et d'utiliser le marc de café comme compost sur des fermes locales.

Frédéric Pasquier, vice-président, marketing et communications corporatives chez Nespresso Canada, déclare : « Chaque fois qu'une nouvelle communauté s'engage à participer au programme de recyclage du sac vert, c'est une réelle fierté pour Nespresso Canada. Nous sommes toujours heureux de constater l'expansion du programme, et la volonté des citoyens d'unir leurs forces aux nôtres pour donner une seconde vie à nos capsules de café. »

« Nous travaillons au quotidien afin de valoriser le plus possible toutes les matières résiduelles issues du territoire de la MRC des Basques. En soutenant ce programme innovant de Nespresso Canada, nous nous rapprochons une fois de plus de cet objectif », ajoute Daniel Voyer, directeur général de Récupération des Basques.

Les municipalités de la MRC des Basques qui bénéficient désormais de la solution simple et efficace du sac vert sont Trois-Pistoles, Saint-Jean-de-Dieu, Notre-Dame-des-Neiges, Saint-Mathieu-de-Rioux, Saint-Clément, Saint-Simon-de-Rimouski, Sainte-Françoise, Sainte-Rita, Saint-Éloi, Saint-Médard, Saint-Guy et Lac Boisbouscache (TNO).

Certifiée B Corp depuis plus d'un an, les efforts en recyclage de Nespresso s'inscrivent dans le désir de l'entreprise de lutter contre le changement climatique et d'atteindre zéro émission nette d'ici 2050, aligné avec la démarche Science Based Targets (SBTi) de l'Organisation des Nations Unies (ONU).

À propos de Nestlé Nespresso SA

Nestlé Nespresso SA est le précurseur et la référence en matière de café portionné de haute qualité. L'entreprise collabore avec plus de 150 000 fermiers répartis dans 18 pays grâce au Programme AAA pour une qualité durable™ afin d'intégrer des pratiques durables dans les fermes et ses environs. Lancé en 2003 en collaboration avec l'ONG Rainforest Alliance, le programme permet d'améliorer le rendement et la qualité des récoltes, d'offrir un approvisionnement durable de café de la plus haute qualité et d'améliorer les conditions de vie des fermiers et de leur communauté. En 2022, Nespresso a obtenu la certification B Corp™ - rejoignant ainsi un mouvement international de plus de 7 300 entreprises qui répondent aux normes élevées de B Corp en matière de responsabilité sociale et environnementale et de transparence. Basée à Vevey, en Suisse, Nespresso est présente dans 83 pays et emploie plus de 14 000 personnes. En 2022, son réseau de distribution mondial était constitué de 791 boutiques. Pour plus d'informations, visitez le site web corporatif de Nespresso : www.nestle-nespresso.com.

Renseignements: Source : Yasmine Elmir, Spécialiste des communications internes et corporatives, Nespresso Canada, Courriel : [email protected]; Renseignements média : Camille Lavoie, Conseillère, H+K Stratégies, Téléphone : 514 375-2734, Courriel : [email protected]