Grâce à la technologie de capture de photos à 360°, HoloBuilder offre un moyen rapide, facile et efficace de gérer l'avancement du projet et de numériser de grandes quantités d'informations visuelles qui deviennent instantanément accessibles de n'importe où. Les intégrations avec les meilleures caméras 360° et les outils logiciels tiers facilitent l'adoption et la mise en œuvre de cette technologie de construction au sein des équipes de construction mondiales.

GOLDBECK a pris la décision de déployer HoloBuilder à l'échelle de l'entreprise (avec l'entente d'entreprise) après avoir utilisé la plateforme dans le cadre de grands projets de construction. Avec HoloBuilder, les employés de GOLDBECK, qui sont plus de 10 000, bénéficient de solutions numériques non seulement au bureau, mais sur le chantier. Les gestionnaires de chantier utilisent la plateforme pour suivre et documenter les travaux de construction avec précision, en reliant les photos à 360° du chantier aux plans de construction numériques, en les triant par emplacement et heure, et en les stockant en toute sécurité dans le nuage.

« Nous sommes ravis que GOLDBECK ait mis notre solution d'entreprise à la disposition de toute son organisation, a déclaré Brian Kelly, vice-président d'HoloBuilder à FARO. Alors que nous célébrons l'anniversaire de notre union avec FARO, nous constatons les progrès remarquables que nous avons faits pour donner aux professionnels de la construction les moyens d'améliorer l'efficacité des projets. GOLDBECK est un exemple parfait d'une entreprise mondiale qui réalise tout le potentiel et l'avantage concurrentiel qu'apportent l'utilisation du balayage laser 3D de haute précision par l'entremise de FARO, ainsi que de la prise de photos 2D à 360° en temps réel et de la collaboration à distance avec HoloBuilder. »

« La numérisation à l'aide d'HoloBuilder facilite grandement la documentation et la gestion des travaux de construction, ce qui permet à nos gestionnaires de chantier et à tous ceux qui participent à la planification de mieux recueillir, évaluer et utiliser les données », a ajouté Sina Schliestedt, chef d'équipe du bâti immobilier modélisé à GOLDBECK.

Au cours de l'année qui a suivi l'acquisition de FARO, HoloBuilder a continué d'améliorer ses offres, publiant de nouvelles fonctionnalités importantes, dont Premium Analytics, HoloBuilder API et SnapShots. La fonctionnalité d'analyse étendue de Premium Analytics permet à la direction de la technologie et de l'exploitation d'évaluer les projets, les utilisateurs et l'utilisation à l'échelle de l'entreprise. L'interface de protocole d'application flexible HoloBuilder API permet aux utilisateurs de supprimer les silos de données en connectant HoloBuilder aux outils internes pour libérer le plein potentiel des chantiers virtuels. La fonction SnapShots permet aux utilisateurs de sélectionner et de partager des photos spécifiques d'un projet avec des parties prenantes sélectionnées. La combinaison de ces nouveaux outils puissants continue de stimuler la forte demande d'HoloBuilder dans l'industrie.

À propos de FARO

FARO sert les marchés de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction, de l'exploitation et de la maintenance, de la métrologie tridimensionnelle et de l'analyse de la sécurité publique. Depuis plus de 40 ans, FARO est un pionnier dans le domaine de la capture de la réalité, en reliant les mondes numérique et physique grâce à une précision et une rapidité fiables fondées sur les données, pour fournir des solutions technologiques de pointe qui permettent aux clients de mesurer leur monde et d'utiliser ces données pour prendre des décisions plus intelligentes plus rapidement. Pour obtenir plus de renseignements, visitez le site www.faro.com ou www.holobuilder.com

